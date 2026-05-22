Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 22 mai 2026

Faits marquants de la semaine
- Les autorités allemandes ont fait fermer une nouvelle version du marché criminel en ligne Crimenetwork, qui avait généré plus de 3,6 millions d’euros, et ont arrêté son opérateur présumé.
- Un ressortissant roumain, extradé vers les États‑Unis, risque jusqu’à 30 ans de prison pour un système de fraudes reposant sur des appels vocaux sur Internet et de fausses cartes bancaires.
- Un individu soupçonné d’être un responsable du marché clandestin Dream Market a été arrêté après avoir fait livrer à son domicile des lingots d’or issus de blanchiment d’argent.
- Aux États‑Unis, trois hommes ayant usurpé l’identité de livreurs sont accusés d’avoir fait irruption chez des particuliers pour leur voler au moins 6,5 millions de dollars en cryptomonnaies.
La semaine est marquée par une série d’actions coordonnées contre l’économie souterraine numérique, mêlant démantèlement de places de marché criminelles, poursuites pour escroqueries téléphoniques sophistiquées et répression de vols de cryptomonnaies impliquant violence physique. Ces affaires soulignent la convergence entre infrastructures en ligne, mécanismes de blanchiment et attaques ciblant directement les détenteurs d’actifs numériques.
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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine
La police a démantelé la plateforme Crimenetwork et arrêté l'administrateur.
Les autorités allemandes ont démantelé une version relancée du marché criminel « Crimenetwork », qui avait généré plus de 3,6 millions d'euros, et ont arrêté son opérateur. […] Lire la suite
Un Roumain risque jusqu'à 30 ans de prison aux États-Unis pour des escroqueries par hameçonnage vocal.
Un ressortissant roumain isque jusqu'à 30 ans de prison aux États-Unis après son extradition pour une affaire de fraude par hameçonnage vocal (vishing) et utilisation de fausses cartes de débit. Lire la suite
Le cerveau présumé du marché Dream Market arrêté après l'envoi de lingots d'or à son domicile
Première leçon pour les aspirants barons du dark web : ne vous faites pas livrer vos lingots d’or blanchis à domicile. Pour en savoir plus, consultez mon article sur le blog Hot for Security. Lire la suite
Trois hommes inculpés aux États-Unis pour une série d'attaques à l'aide de clés cryptées.
Selon les procureurs américains, trois hommes se sont fait passer pour des livreurs et ont pénétré de force dans des maisons pour voler au moins 6,5 millions de dollars en cryptomonnaie. Lire la suite
Crimenetwork fait son retour après avoir été démantelé une nouvelle fois par les autorités allemandes.
La police allemande a démantelé une version ressuscitée de la plateforme Crimenetwork, qui comptait 22 000 utilisateurs et plus de 100 vendeurs, plusieurs mois après sa fermeture initiale. La police allemande a démantelé une version ressuscitée de la… Lire la suite
Des jumeaux cybercriminels arrêtés pour avoir oublié de désactiver l'enregistrement sur Microsoft Teams
Une leçon pour les futurs pirates informatiques et employés malhonnêtes : lorsque vous (et, par exemple, votre frère jumeau) décidez de détruire le réseau de votre employeur, n’oubliez pas de fermer d’abord la réunion Microsoft Teams au cours de laquelle vous… Lire la suite
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