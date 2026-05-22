Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 22 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Les autorités allemandes ont fait fermer une nouvelle version du marché criminel en ligne Crimenetwork, qui avait généré plus de 3,6 millions d’euros, et ont arrêté son opérateur présumé.

Un ressortissant roumain, extradé vers les États‑Unis, risque jusqu’à 30 ans de prison pour un système de fraudes reposant sur des appels vocaux sur Internet et de fausses cartes bancaires.

Un individu soupçonné d’être un responsable du marché clandestin Dream Market a été arrêté après avoir fait livrer à son domicile des lingots d’or issus de blanchiment d’argent.

Aux États‑Unis, trois hommes ayant usurpé l’identité de livreurs sont accusés d’avoir fait irruption chez des particuliers pour leur voler au moins 6,5 millions de dollars en cryptomonnaies.

La semaine est marquée par une série d’actions coordonnées contre l’économie souterraine numérique, mêlant démantèlement de places de marché criminelles, poursuites pour escroqueries téléphoniques sophistiquées et répression de vols de cryptomonnaies impliquant violence physique. Ces affaires soulignent la convergence entre infrastructures en ligne, mécanismes de blanchiment et attaques ciblant directement les détenteurs d’actifs numériques.

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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

Des jumeaux cybercriminels arrêtés pour avoir oublié de désactiver l'enregistrement sur Microsoft Teams Une leçon pour les futurs pirates informatiques et employés malhonnêtes : lorsque vous (et, par exemple, votre frère jumeau) décidez de détruire le réseau de votre employeur, n’oubliez pas de fermer d’abord la réunion Microsoft Teams au cours de laquelle vous… Lire la suite