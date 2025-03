Le top 5 des actus cybersécurité (19 mar 2025)

Voici les cinq principales actualités de la semaine passée en matière de cybersécurité.

Enfin, la Suisse adopte une nouvelle réglementation en matière de cybersécurité. Dès le 1er avril 2025, les exploitants d’infrastructures critiques devront signaler toute cyberattaque à l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans un délai de 24 heures. Cette mesure vise à renforcer la sécurité nationale en améliorant la détection et la gestion des incidents de cybersécurité.

Une faille critique dans les caméras IP Edimax IC-7100 permet aux cybercriminels de les intégrer à un botnet. Exploitant une vulnérabilité de type injection de commande, les attaquants peuvent prendre le contrôle des appareils et les utiliser pour des attaques DDoS, des services proxy illégaux ou des campagnes de fraude publicitaire.

Un nouveau logiciel espion Android, baptisé ‘KoSpy’, a été découvert sur Google Play et APKPure. Ce malware, attribué à un groupe nord-coréen, se cachait dans au moins cinq applications malveillantes déguisées en gestionnaires de fichiers et outils de sécurité. Une fois installées, ces applications volaient des messages, des journaux d’appels et d’autres données sensibles.

Le ransomware Medusa continue de faire des ravages. Selon un avertissement conjoint du FBI, de la CISA et du MS-ISAC, ce ransomware a déjà compromis plus de 300 organisations critiques, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du juridique, de l’assurance, de la technologie et de l’industrie manufacturière. Utilisant des techniques comme le phishing et l’exploitation de vulnérabilités non corrigées, Medusa chiffre les données et exige des rançons sous menace de divulgation.

Le groupe de ransomware Black Basta innove avec ‘BRUTED’, un outil automatisé de force brute conçu pour pirater les pare-feu et les VPN. En ciblant ces dispositifs en périphérie des réseaux, il facilite l’accès aux systèmes internes des entreprises. Face à cette menace, renforcer la sécurité des accès à distance devient une priorité absolue.

A nouveau des caméras IP obsolètes, des logiciels espions infiltrant les plateformes officielles, des ransomwares ciblant les infrastructures critiques et des outils d’attaque automatisés viennent rappeler la nécessité d’une vigilance accrue.

