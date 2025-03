Le top 5 des actus cybersécurité (12 mar 2025)

Voici le top 5 des actualités qui ont marqué la cybersécurité la semaine passée.

Aux États-Unis, des élus démocrates ont exprimé leur inquiétude face à des risques potentiels pour la sécurité nationale liés aux pratiques du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), dirigé par Elon Musk. Ce département, créé dans le cadre d’une initiative d’économie budgétaire, aurait permis à certains employés d’accéder à des bases de données sensibles, comprenant des informations classifiées sur les agences de renseignement américaines. Ces données auraient été traitées et stockées de manière non sécurisée, rendant possible leur interception par des acteurs étrangers ou des groupes criminels. Cette situation pourrait compromettre sérieusement les intérêts sécuritaires et économiques du pays.

Par ailleurs, les autorités américaines ont annoncé des poursuites judiciaires contre douze ressortissants chinois accusés d’avoir mené des opérations de piratage informatique soutenues par l’État chinois. Parmi eux figurent deux officiers du Ministère chinois de la Sécurité publique, ainsi que huit employés de la société chinoise Anxun. Ce groupe aurait orchestré des attaques visant à voler des données sensibles tout en cherchant à supprimer la liberté d’expression et à étouffer les dissidences à l’échelle mondiale.

Dans le domaine des crypto-monnaies, des pirates informatiques attribués à la Corée du Nord auraient blanchi la majorité des fonds volés lors d’un cambriolage massif sur la plateforme d’échange Bybit, évalués à 1,4 milliard de dollars. Cette étape serait le prélude à une exploitation plus large des fonds dérobés, accentuant les préoccupations sur les liens entre cybercriminalité et financement illicite d’États sous sanctions internationales.

En parallèle, une vulnérabilité critique a été révélée dans une puce Bluetooth très répandue, l’ESP32, fabriquée par l’entreprise chinoise Espressif. Cette faille non documentée, présente dans plus d’un milliard d’appareils en circulation, pourrait servir de porte dérobée et faciliter des cyberattaques à grande échelle. Ce défaut de sécurité concerne potentiellement une multitude d’appareils connectés grand public et industriels.

Enfin, une équipe de cybercriminels a été accusée d’avoir volé des billets de concert pour une valeur de 635 000 dollars via StubHub, une plateforme en ligne. Les criminels, employés d’un prestataire tiers, auraient frauduleusement revendu près de 1000 billets pour des concerts de Taylor Swift, mettant en lumière les risques de fraude interne au sein des services numériques grand public.

