Europol démantèle un réseau mondial de services DDoS à la demande

Europol démantèle un réseau DDoS-for-hire ; quatre suspects arrêtés en Pologne pour avoir administré ces plateformes illégales.

Un vaste réseau de cyberattaques vient d’être démantelé, mettant en lumière un modèle de cybercriminalité de plus en plus courant : les attaques DDoS à la demande.

Pour rappel, une attaque DDoS (Distributed Denial of Service) vise à rendre un site ou un service en ligne inaccessible en le saturant de requêtes provenant de milliers d’appareils connectés. Imaginez un magasin envahi par une foule empêchant les vrais clients d’entrer : c’est le même principe, mais en ligne.

Entre 2022 et 2025, des plateformes appelées « DDoS-for-hire » ont permis à quiconque, même sans compétences techniques, de louer ces attaques en quelques clics. Il suffisait d’entrer l’adresse IP de la cible, de choisir la durée de l’attaque et de payer quelques euros. Ces services, comme Cfxapi, Cfxsecurity, neostress, jetstress, quickdown ou zapcut, ont ainsi permis de mener des milliers d’attaques contre des écoles, des administrations, des entreprises et des plateformes de jeu en ligne.

Ce marché illégal a prospéré en facilitant l’accès à des outils de sabotage numérique à bas coût, posant un véritable défi pour la cybersécurité mondiale.

Une opération conjointe pour une menace mondiale

Sous la coordination d’Europol, une opération internationale a rassemblé plusieurs pays pour frapper un réseau criminel transfrontalier. La Pologne a arrêté quatre personnes soupçonnées d’administrer les plateformes, tandis que les États-Unis ont saisi neuf noms de domaine utilisés pour proposer ces services d’attaque DDoS à la demande.

Concrètement, cela revient à couper l’accès aux sites web qui permettaient à des utilisateurs malveillants de commander en quelques clics une attaque informatique. Cette opération illustre à quel point la lutte contre la cybercriminalité nécessite des efforts concertés entre pays : les plateformes étaient utilisées dans le monde entier, mais gérées depuis différents territoires. En bloquant ces services et en arrêtant leurs responsables, les autorités espèrent réduire la disponibilité de ces outils et dissuader leur utilisation.

Démocratisation de l’attaque : un danger pour tous

Le modèle « DDoS-for-hire », ou DDoS à la demande, repose sur des plateformes accessibles en ligne qui permettent à n’importe qui de lancer une attaque informatique par déni de service. Concrètement, l’utilisateur choisit une cible (comme un site web), définit la durée de l’attaque, puis paie une somme modique pour inonder cette cible de trafic illégitime, jusqu’à la rendre inaccessible.

Aucune compétence technique n’est requise : une interface graphique intuitive et un moyen de paiement suffisent. Ce fonctionnement a ouvert la porte à des usages malveillants par des individus non techniciens, motivés par la revanche personnelle, la perturbation d’activités concurrentes ou la simple volonté de nuire.

Pour les professionnels de la cybersécurité, cette banalisation des attaques entraîne une forte augmentation de leur fréquence. Elles sont aussi plus difficiles à anticiper, car menées par des profils variés et souvent anonymes. Cela impose une vigilance permanente, des outils de détection adaptés, ainsi qu’une coopération étroite avec les autorités pour identifier et neutraliser les auteurs.

