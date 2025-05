Opération Endgame : un coup dur aux infrastructures des rançongiciels

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

300 serveurs saisis et 3,5 millions d’euros confisqués : l’opération Endgame frappe le cœur des réseaux techniques du rançongiciel.

Du 19 au 22 mai 2025, les autorités européennes ont réalisé un nouveau coup de filet dans le cadre de l’Opération Endgame. Cette campagne d’envergure internationale cible les services et infrastructures clés utilisés dans la chaîne d’approvisionnement du rançongiciel. Elle marque une étape majeure dans la lutte contre les groupes malveillants persistants.

Une opération mondiale d’une ampleur inédite

L’Opération Endgame, lancée en mai 2024, est la plus grande action coordonnée jamais menée contre les botnets et les infrastructures liées aux ransomwares. Sa nouvelle phase a impliqué les forces de police de sept pays européens, avec le soutien actif d’Europol et de la coopération judiciaire Eurojust.

Lors de cette dernière vague d’interventions, 300 serveurs ont été saisis dans plusieurs juridictions. 650 noms de domaine ont été neutralisés, éliminant autant de points d’appui pour les cybercriminels. Par ailleurs, 20 mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de cibles identifiées dans ces réseaux. Ces chiffres illustrent l’ampleur de l’écosystème technique exploité par les groupes de rançongiciels.

Cibler l’épine dorsale des cyberattaques

Contrairement aux opérations traditionnelles ciblant les groupes eux-mêmes ou leurs ransomwares, Endgame s’attaque aux maillons invisibles mais fondamentaux de la chaîne d’attaque : les infrastructures de commande et de contrôle, les services de communication, les relais de propagation.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Parmi les principaux réseaux visés figurent des successeurs ou variantes de botnets démantelés en 2024. Ces derniers s’étaient rapidement reconstitués sous de nouvelles formes, illustrant la résilience des cybercriminels. L’objectif de cette phase est clair : perturber durablement leur capacité d’action en cassant les fondations techniques sur lesquelles reposent les opérations de rançongiciel.

Des moyens financiers et logistiques importants

Outre les saisies techniques, cette opération a permis de confisquer 3,5 millions d’euros supplémentaires en cryptomonnaies. Avec les saisies précédentes, le total atteint plus de 21,2 millions d’euros. Ces ressources servaient au financement des campagnes malveillantes, au blanchiment et à la rémunération des affiliés.

La coordination d’une telle opération a nécessité une logistique complexe : surveillance des infrastructures, coopération juridique transfrontalière, interventions synchronisées. Ce modèle d’intervention, itératif et adaptatif, semble aujourd’hui devenir la norme face à des menaces mouvantes.

Pour en savoir plus

(Re)découvrez également:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail