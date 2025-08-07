💡 Ne manquez plus l’essentiel
Illustration 3D stylisée et moderne d'un environnement industriel OT sécurisé par des systèmes de cybersécurité avancés. Un affichage holographique au premier plan montre un graphique de réseau complexe avec des nœuds lumineux, symbolisant la protection des infrastructures critiques. L'ambiance est professionnelle et sobre, avec une palette de couleurs équilibrée qui met en valeur le thème technologique.

Appel à projets [seal] : jusqu’à 100’000 CHF pour la cybersécurité industrielle

Le programme [seal] finance l’innovation en cybersécurité industrielle : jusqu’à 100’000 CHF pour protéger les environnements OT et renforcer la résilience numérique suisse.

Les cybermenaces à l’encontre du secteur industriel ne cessent de croître, portées par la digitalisation des chaînes de production et l’interconnexion accrue des systèmes IT et OT. Face à ces nouveaux risques, le programme vaudois [seal] lance un appel à projets ambitieux pour stimuler l’innovation collaborative en cybersécurité industrielle.

Visuel officiel du programme [seal] annonçant l’appel à projets 2025 sur la cybersécurité industrielle, avec un financement allant jusqu’à 100’000 CHF.

Piloté par l’EPFL, la HEIG-VD et l’UNIL, ce programme propose jusqu’à 100’000 CHF de soutien financier aux projets d’innovation appliquée en confiance numérique. Une opportunité rare pour les entreprises industrielles, les experts en cybersécurité et les académiques de s’associer autour de défis concrets.

Un enjeu vital pour l’industrie suisse

Dans un environnement où les ransomware, intrusions ciblées et compromissions de firmwares menacent la sécurité opérationnelle, le déploiement de solutions innovantes devient stratégique. Or, les spécificités des infrastructures industrielles (systèmes hétérogènes, exigences de disponibilité, protocoles spécifiques) exigent des approches adaptées, combinant savoir-faire technique et connaissance terrain.

Ce nouvel appel à projets – mené en partenariat avec le Groupement suisse de l’Industrie des Machines (GIM) – entend répondre à cet enjeu. Il vise à favoriser la création de prototypes, d’outils métiers ou de nouvelles pratiques en s’appuyant sur des consortiums pluridisciplinaires composés d’au moins deux partenaires académiques (EPFL, HEIG-VD ou UNIL) et d’au moins un partenaire industriel ou organisation vaudoise.

Quels projets peuvent être soutenus ?

Les projets doivent cibler la cybersécurité des systèmes industriels (ICS), la sécurisation des réseaux OT, la détection d’intrusions spécifiques, la protection des firmwares, ou encore le développement de SOC industriels ou de solutions IA adaptées aux environnements contraints. Les thématiques abordées peuvent inclure :

  • la mise en place d’architectures Zero Trust dans l’OT,
  • la création d’outils de supervision et de détection d’anomalies,
  • la cybersécurité by design de composants industriels,
  • la cryptographie embarquée pour les environnements contraints,
  • l’analyse comportementale pour détecter des attaques ciblées.

Les projets doivent durer entre 6 et 12 mois, avec un fort potentiel de valorisation, et intégrer des résultats publics (publications, démonstrateurs, événements).

Un soutien financier à la hauteur

Le programme [seal] peut financer jusqu’à 90% des coûts du projet (dans la limite de 100’000 CHF), avec un soutien spécifique aux partenaires académiques (jusqu’à 100%) et un co-financement de 30% attendu de la part des partenaires industriels.

Une incitation forfaitaire de 5’000 CHF peut également être accordée pour la phase de montage du projet (identification des partenaires, cadrage, prototypage).

Modalités et échéances à retenir

Lancement des projets retenus : dès mars 2026

Délai pour le pré-projet : 30 août 2025 (pitch vidéo + 1 page synthétique)

Attribution des Setup Boosters : 15 septembre 2025

Dossier final à remettre pour le 15 novembre 2025

Pourquoi participer ?

Au-delà du soutien financier, intégrer un projet [seal], c’est bénéficier :

  • d’un encadrement scientifique de haut niveau,
  • d’un accès facilité à des compétences de pointe,
  • d’une valorisation forte dans l’écosystème vaudois de l’innovation,
  • et d’une mise en réseau avec des partenaires industriels et académiques engagés.

Plus d’informations et soumission en ligne ici :

Appel à projets #3 – Cybersécurité industrielle (2025) – seal

Les entreprises industrielles se digitalisent et s’exposent ainsi à de nouvelles menaces, telles que la compromission du fonctionnement des machines et la perturbation des lignes de production, ou encore l’espionnage industriel et l’exfiltration de données.

Lire la suite sur seal-innovation.ch
