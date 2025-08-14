Des cyberpatrouilles comme dans nos rues : une initiative soutenue par Europol

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Portée par Europol et son Innovation Lab, l’initiative engage les polices européennes à déployer des patrouilles virtuelles pour protéger les citoyens et contrer les réseaux criminels.

En bref Les Européens passent jusqu’à huit heures par jour connectés, exposant davantage aux risques criminels en ligne.

Des patrouilles virtuelles uniformées renforcent la confiance et facilitent les échanges avec les citoyens.

Des initiatives en Norvège, au Danemark, en Estonie et en Pologne montrent l’efficacité de cette présence.

La coopération avec les plateformes et l’usage d’outils numériques permettent de prévenir, enquêter et perturber les activités illégales.

Face à l’explosion des activités criminelles sur internet, les forces de l’ordre européennes adaptent leurs méthodes. Avec plus de 90 % des citoyens de l’UE utilisant internet quotidiennement, l’espace numérique est devenu un terrain clé pour la prévention et l’application de la loi. Les initiatives menées par la Norvège, le Danemark, l’Estonie et la Pologne illustrent cette transition stratégique vers une police « en ligne ».

Une réponse à un environnement numérique en mutation

Les interactions sociales, économiques et culturelles se déplacent massivement vers des plateformes virtuelles. Cette évolution, accélérée par la pandémie, a créé de nouvelles opportunités pour les criminels, tout en réduisant les interactions physiques avec la police. Les enquêtes montrent que si les citoyens font globalement confiance aux forces de l’ordre, ils doutent davantage de leur capacité à lutter contre la cybercriminalité. L’initiative soutenue par Europol vise à combler ce fossé et à accompagner La présence policière dans les espaces numériques.

Les principes directeurs attendus incluent la transparence et une disponibilité « permanente » comme dans le monde réel, et aussi pour faciliter le contact. Les patrouilles en ligne ne se limitent pas à réagir aux infractions : elles participent à des communautés virtuelles, préviennent les comportements à risque et luttent contre la désinformation.

Des modèles nationaux inspirants

En Norvège, chaque district dispose de sa patrouille en ligne, active sur les réseaux sociaux, répondant aux messages privés et participant à des discussions dans des forums ou jeux vidéo. Ces interactions permettent de détecter des problèmes invisibles autrement et de toucher des publics difficiles à atteindre.

Au Danemark, l’« Online Police Patrol » combine prévention, enquête et perturbation des réseaux criminels. Les policiers interagissent via les réseaux sociaux et le jeu vidéo, collaborent avec des ONG et utilisent des techniques de renseignement en source ouverte (OSINT) pour identifier les auteurs d’infractions. Leur présence humanise l’image de la police et incite les citoyens à signaler davantage.

« Membres de la patrouille en ligne danoise diffusant en direct sur Twitch », SOURCE : Police danoise

En Estonie, la « Virtual Community Policing » s’appuie sur des officiers identifiables par leur nom et photo réels, intégrés dans les communautés en ligne. Cette proximité souhaite également ici renforcer la confiance et favorise le partage d’informations sur les escroqueries et autres menaces.

En Pologne, les activités, plus passives, se concentrent sur la diffusion d’informations, la tenue de webinaires et la surveillance des menaces en ligne, via un réseau d’unités spécialisées et de bureaux dédiés à la cybercriminalité.

Technologie et collaboration au cœur de l’action

Ces initiatives démontrent que la police en ligne est un service à « faible coût » et à fort impact. Les patrouilles virtuelles nécessitent des agents formés aux outils numériques et aux codes des communautés qu’ils fréquentent. La coopération avec les plateformes, les ONG et d’autres acteurs permet de réagir rapidement aux nouvelles menaces.

L’avenir de la sécurité publique ne peut se limiter au monde réel et passera certainement par cette intégration des services de police dans la vie numérique des citoyens. Les expériences pionnières montrent qu’il est possible de recréer en ligne la proximité et la confiance autrefois construites dans la rue.

