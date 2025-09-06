L’ENISA reçoit 36 millions pour renforcer la cyberdéfense de l’UE

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

L’UE confie à ENISA une réserve cyber de 36 millions pour mieux répondre aux attaques majeures et renforcer sa résilience numérique.

L’Union Européenne a récemment franchi une étape importante dans la lutte contre les cybermenaces en signant un accord avec l’ENISA, l’Agence de l’Union Européenne pour la Cybersécurité. Cet accords de contribution prévoit l’administration d’une nouvelle réserve de cybersécurité, dotée de 36 millions d’euros sur trois ans, afin de renforcer la capacité de réponse de l’UE face aux incidents cybernétiques de grande envergure. Cette initiative, intégrée dans le cadre de la loi sur la cybersolidarité (Cyber Solidarity Act), vise à offrir une réponse coordonnée aux cyberattaques et à combler les lacunes existantes dans la préparation et la gestion des crises cyber.

La réserve de cybersécurité de l’UE, financée par le programme Europe numérique, est conçue pour intervenir lors d’incidents cybernétiques significatifs, mobilisant des prestataires de services managés de confiance. Ces prestataires sont sélectionnés via des appels d’offres publics et peuvent être déployés pour contenir les attaques, maintenir la continuité des services et faciliter la reprise après incident. Les secteurs critiques, tels que la santé et l’énergie, définis par la directive NIS2, ainsi que les institutions de l’UE, bénéficieront de ce dispositif. Notamment, sous certaines conditions, des pays tiers associés au programme pourront également en bénéficier, élargissant ainsi l’impact de cette initiative au-delà des frontières de l’UE.

En cas de non-utilisation des services pour les réponses à incident, ces derniers pourront être convertis en services de préparation, tels que des tests de sécurité et des exercices de crise. Ce volet flexible du programme assure une utilisation optimale des ressources disponibles, tout en renforçant la préparation globale de l’UE face aux cybermenaces.

L’investissement de 36 millions d’euros sur trois ans vient s’ajouter au budget annuel de 26,9 millions d’euros de l’ENISA, renforçant ainsi sa capacité à gérer efficacement cette nouvelle réserve. Ce financement est aligné sur la durée de mise à disposition des services et est étroitement surveillé par l’exécutif européen pour garantir sa bonne utilisation. Selon L’Usine Digitale, cette initiative vise à combler le manque de réponse coordonnée aux cyberattaques, en mutualisant les ressources et en soutenant la montée en capacité des États membres en matière de sécurité informatique. Le Cyber Solidarity Act prévoit également le déploiement de centres opérationnels de sécurité transfrontaliers pour renforcer davantage la cybersécurité de l’UE.

