Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 9 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un membre de la commission spéciale du Parlement européen chargée d’enquêter sur les abus de logiciels espions a été infecté à deux reprises par Pegasus, ce qui aurait pu exposer des courriels, messages privés et délibérations confidentielles, y compris sur des gouvernements examinés par cette même commission.

Le japonais KDDI a révélé qu’un de ses systèmes de messagerie, partagé avec cinq autres fournisseurs d’accès à internet, a été compromis, exposant potentiellement jusqu’à 14,2 millions d’identifiants de comptes email d’utilisateurs au Japon.

Un réseau clé de partage d’informations du Département de la Sécurité intérieure des États‑Unis a été infiltré, l’attaque visant les serveurs de la Homeland Security Information Network et un système SharePoint, avec un risque pour des échanges sensibles entre acteurs publics et privés.

Nissan signale une fuite de données touchant ses employés actuels et anciens, après l’exploitation d’une vulnérabilité zero‑day dans Oracle PeopleSoft lors d’attaques de vol de données précédemment rattachées au groupe d’extorsion ShinyHunters.

Les incidents de la semaine illustrent un ciblage convergent d’infrastructures critiques et de systèmes de confiance, mêlant espionnage politique de haut niveau via Pegasus, vol massif d’identifiants chez un opérateur japonais, compromission d’un réseau de coordination sécuritaire américain et exploitation d’une faille zero‑day Oracle PeopleSoft pour infiltrer Nissan, avec un impact direct sur la confidentialité opérationnelle et les données sensibles.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine