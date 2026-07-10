Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 10 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Le Département d’État américain promet jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations permettant d’identifier ou localiser les membres des groupes UNC5792 et UNC4221, liés aux services de renseignement et militaires russes et visant notamment les utilisateurs de messageries chiffrées.

Le FBI, avec plusieurs partenaires industriels, a saisi des centaines de domaines associés à NetNut, un service de proxy résidentiel adossé au botnet Popa qui exploitait au moins deux millions d’appareils domestiques pour relayer des activités frauduleuses en ligne.

Europol annonce, dans le cadre de l’opération Endgame, le démantèlement de composants clés d’infrastructures criminelles soutenant des campagnes de rançongiciel et plusieurs familles de logiciels malveillants, dont SocGholish, Amadey et StealC, grâce à une action internationale coordonnée public-privé.

En France, la Gendarmerie nationale indique avoir démantelé la structure derrière YggTorrent, ex-principal site de torrents du pays, avec douze personnes mises en examen pour contrefaçon en bande organisée, blanchiment et exploitation d’une plateforme de transactions illégales.

La semaine est marquée par une intensification des réponses étatiques et internationales contre les infrastructures cybercriminelles, mêlant prime massive contre des groupes liés au renseignement russe, saisies de services techniques comme NetNut, opérations coordonnées type Endgame et poursuites pénales visant des plateformes de piratage à très forte audience comme YggTorrent.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le FBI saisit la plateforme proxy NetNut et le botnet Popa. Le FBI a annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec des partenaires du secteur pour saisir des centaines de noms de domaine associés à NetNut, un vaste service de proxy résidentiel exploité par la société israélienne cotée en bourse… Lire la suite

La police française démantèle l'opération derrière le site YggTorrent, désormais hors service. YggTorrent était la plus grande communauté de torrents en France, avec plus de 10 millions de membres inscrits, lorsqu'elle a fermé ses portes en mars suite à un piratage majeur. Le pirate, connu sous le pseudonyme de… Lire la suite