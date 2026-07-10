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Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 10 juillet 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Le Département d’État américain promet jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations permettant d’identifier ou localiser les membres des groupes UNC5792 et UNC4221, liés aux services de renseignement et militaires russes et visant notamment les utilisateurs de messageries chiffrées.
  • Le FBI, avec plusieurs partenaires industriels, a saisi des centaines de domaines associés à NetNut, un service de proxy résidentiel adossé au botnet Popa qui exploitait au moins deux millions d’appareils domestiques pour relayer des activités frauduleuses en ligne.
  • Europol annonce, dans le cadre de l’opération Endgame, le démantèlement de composants clés d’infrastructures criminelles soutenant des campagnes de rançongiciel et plusieurs familles de logiciels malveillants, dont SocGholish, Amadey et StealC, grâce à une action internationale coordonnée public-privé.
  • En France, la Gendarmerie nationale indique avoir démantelé la structure derrière YggTorrent, ex-principal site de torrents du pays, avec douze personnes mises en examen pour contrefaçon en bande organisée, blanchiment et exploitation d’une plateforme de transactions illégales.

La semaine est marquée par une intensification des réponses étatiques et internationales contre les infrastructures cybercriminelles, mêlant prime massive contre des groupes liés au renseignement russe, saisies de services techniques comme NetNut, opérations coordonnées type Endgame et poursuites pénales visant des plateformes de piratage à très forte audience comme YggTorrent.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Les États-Unis offrent 10 millions de dollars aux pirates informatiques qui ciblent les utilisateurs de WhatsApp et Signal.

Les États-Unis offrent 10 millions de dollars aux pirates informatiques qui ciblent les utilisateurs de WhatsApp et Signal.

BleepingComputer.com

Le département d'État américain offre jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information permettant d'identifier ou de localiser les membres des groupes de pirates informatiques UNC5792 et UNC4221, liés aux services de renseignement et militaires russes. […] Lire la suite

Le FBI saisit la plateforme proxy NetNut et le botnet Popa.

Le FBI saisit la plateforme proxy NetNut et le botnet Popa.

Krebs on Security

Le FBI a annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec des partenaires du secteur pour saisir des centaines de noms de domaine associés à NetNut, un vaste service de proxy résidentiel exploité par la société israélienne cotée en bourse… Lire la suite

Une cyberattaque mondiale perturbe les réseaux de logiciels malveillants SocGholish, Amadey et StealC

Une cyberattaque mondiale perturbe les réseaux de logiciels malveillants SocGholish, Amadey et StealC

Europol News

Europol, en collaboration avec ses partenaires du monde entier, annonce aujourd'hui un coup dur porté aux réseaux cybercriminels dans le cadre de l'opération Endgame, une vaste opération internationale visant l'infrastructure criminelle à l'origine des rançongiciels et des… Lire la suite

La police française démantèle l'opération derrière le site YggTorrent, désormais hors service.

La police française démantèle l'opération derrière le site YggTorrent, désormais hors service.

torrentfreak.com

YggTorrent était la plus grande communauté de torrents en France, avec plus de 10 millions de membres inscrits, lorsqu'elle a fermé ses portes en mars suite à un piratage majeur. Le pirate, connu sous le pseudonyme de… Lire la suite

L'opération « KRATOS 2 », une opération de répression contre le piratage en streaming, a mené à 29 arrestations ; les cibles restent inconnues.

L'opération « KRATOS 2 », une opération de répression contre le piratage en streaming, a mené à 29 arrestations ; les cibles restent inconnues.

torrentfreak.com

Internet regorge de services IPTV bon marché offrant un accès à des contenus sportifs, cinématographiques et télévisuels de qualité pour une fraction du prix des services légaux. Ce marché s'est transformé en une activité multimilliardaire pour plusieurs… Lire la suite

Un jeune homme de 19 ans, suspecté d'être l'auteur du groupe Scattered Spider, a été extradé vers les États-Unis pour répondre d'accusations de piratage informatique.

Un jeune homme de 19 ans, suspecté d'être l'auteur du groupe Scattered Spider, a été extradé vers les États-Unis pour répondre d'accusations de piratage informatique.

The Hacker News

Un adolescent accusé d'appartenir au groupe de pirates informatiques Scattered Spider a été extradé de Finlande vers les États-Unis pour y être jugé pour complot, intrusion informatique et fraude, a annoncé le département de la Justice américain… Lire la suite

Kim Dotcom perd son recours devant la Cour d'appel pour empêcher son extradition vers les États-Unis.

Kim Dotcom perd son recours devant la Cour d'appel pour empêcher son extradition vers les États-Unis.

torrentfreak.com

Plus de quatorze ans se sont écoulés depuis que Megaupload est devenu la cible principale d'une opération policière d'envergure, qui a conduit à l'effondrement de l'empire du stockage de fichiers de Kim Dotcom. Les États-Unis ont accusé… Lire la suite

Les États-Unis saisissent des centaines de domaines de streaming illégaux de la Coupe du monde de la FIFA

Les États-Unis saisissent des centaines de domaines de streaming illégaux de la Coupe du monde de la FIFA

BleepingComputer.com

La division criminelle du département de la Justice des États-Unis a saisi près de 400 noms de domaine utilisés pour la diffusion illégale de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. […] Lire la suite

Un hacktiviste lié à Anonymous, emprisonné pour une cyberattaque contre le Parti républicain du Texas

Un hacktiviste lié à Anonymous, emprisonné pour une cyberattaque contre le Parti républicain du Texas

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Un hacktiviste canadien connu sous le nom de Kirtaner et autrefois lié à Anonymous, écope de 18 mois de prison pour une cyberattaque contre un site web du Parti républicain du Texas en 2021. Lire la suite

Des policiers sont régulièrement arrêtés pour avoir utilisé Flock pour harceler des personnes.

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www.404media.co

On dénombre plus d'une douzaine de cas à travers le pays où la police utilise Flock pour harceler des personnes de manière obsessionnelle et illégale Lire la suite

La police belge arrête le chef présumé d'un réseau de phishing lié à un vol de 572 000 $.

La police belge arrête le chef présumé d'un réseau de phishing lié à un vol de 572 000 $.

cointelegraph.com

Les autorités belges affirment qu'un gang européen de pirates informatiques a dérobé plus de 572 000 dollars à ses victimes avant de blanchir l'argent via les cryptomonnaies. Lire la suite

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