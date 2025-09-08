Linux a 34 ans : retour sur une révolution open-source mondiale

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Linux fête 34 ans et reste au cœur des infrastructures numériques, des superordinateurs aux smartphones, grâce à son modèle open-source collaboratif.

Le 25 août 2025 a marqué le 34e anniversaire de Linux, un système d’exploitation qui a commencé comme un simple projet étudiant en 1991. Aujourd’hui, il est devenu une pierre angulaire des infrastructures numériques mondiales, soutenant divers secteurs allant des superordinateurs aux smartphones. Le développement open-source de Linux a permis une collaboration globale inédite, rendant ce système d’exploitation omniprésent dans notre quotidien numérique.

Depuis sa création, Linux a connu une croissance phénoménale. Le noyau Linux, qui contenait initialement seulement 10 239 lignes de code, en compte aujourd’hui plus de 34 millions. Chaque jour, environ 10 000 nouvelles lignes sont ajoutées, grâce à la contribution de plus de 25 000 développeurs à travers le monde. Cette évolution a permis à Linux de dominer le marché des superordinateurs, avec 100 % des 500 plus puissants systèmes utilisant Linux depuis 2017. En outre, Linux alimente plus de 90 % des charges de travail du cloud public, illustrant sa capacité à s’adapter aux besoins technologiques modernes.

Le succès de Linux ne se limite pas aux superordinateurs et au cloud. Dans le domaine mobile, Android, basé sur Linux, représente environ 72 % des expéditions mondiales de smartphones, soit plus de 1,5 milliard d’appareils chaque année. Linux s’est également imposé sur le marché des appareils embarqués et des objets connectés, avec plus de deux tiers des appareils connectés opérant sous Linux. Cette flexibilité et modularité font de Linux un choix privilégié pour des applications allant des maisons intelligentes à l’automatisation industrielle, comme le souligne Cyber Security News.

L’avenir de Linux s’annonce tout aussi prometteur. Le marché mondial de l’entreprise Linux devrait atteindre 14,4 milliards de dollars d’ici 2025, tandis que le marché plus large des systèmes d’exploitation pourrait atteindre 41,27 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel de 14,2 %. Cette expansion est soutenue par des technologies telles que la conteneurisation et la migration vers le cloud. La demande de compétences Linux augmente également, avec une hausse de 31 % des offres d’emploi exigeant ces compétences au cours de l’année passée. Linux est également reconnu pour sa sécurité exceptionnelle, souvent considérée comme dix fois supérieure à celle de nombreuses alternatives propriétaires, ce qui attire les entreprises soucieuses de protéger leurs données, comme le détaille GBHackers.

