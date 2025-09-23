5 milliards de données de passagers aériens vendus aux agences US

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Un courtier en données a vendu 5 milliards de dossiers de passagers à des agences fédérales américaines, soulevant de fortes inquiétudes sur la vie privée et la surveillance non encadrée.

Le courtier en données Airlines Reporting Corporation (ARC) vend l’accès à des milliards de dossiers de passagers aux agences gouvernementales américaines, sans mandat, éveillant des préoccupations majeures en matière de confidentialité.

Cette opération, révélée par 404 Media, souligne l’ampleur de la surveillance des mouvements des citoyens américains. Le programme de renseignement de voyage d’ARC vend ces informations aux agences, incluant le FBI et le Service Secret, avec des implications profondes pour la vie privée des voyageurs.

Surveiller sans mandat : la vente de données aériennes

L’Airlines Reporting Corporation (ARC), un courtier détenu par de grandes compagnies aériennes américaines, vend des données de passagers à des agences fédérales, comme le FBI et le Service Secret. Ce programme, connu sous le nom de Travel Intelligence Program (TIP), offre aux agences un accès à un impressionnant volume de cinq milliards de dossiers, comprenant des noms, des itinéraires de vol et des informations financières. Selon Malwarebytes, cette vente massive de données soulève des préoccupations sur la vie privée et la surveillance. Les informations sont collectées par plus de 12 800 agences de voyage, couvrant plus de 270 compagnies aériennes, et mises à jour quotidiennement. Cette pratique a été critiquée par des figures politiques, notamment le sénateur Ron Wyden, qui plaide pour une législation plus stricte pour protéger la vie privée des consommateurs.

Le programme TIP d’ARC, initié après les attentats du 11 septembre, est utilisé pour renforcer la sécurité nationale en permettant aux agences d’accéder à des données critiques. Cependant, selon 404 Media, cette collaboration soulève des questions sur le respect des droits à la vie privée. Les agences telles que l’ATF et l’ICE utilisent ces données pour des enquêtes criminelles, incluant le trafic d’armes et d’êtres humains. Cette utilisation étendue des données a conduit ARC à s’enregistrer en tant que courtier en données en Californie, après des critiques sur son manque de conformité aux lois locales. ARC a affirmé que les consommateurs peuvent demander à ce que leurs données ne soient pas vendues, mais la portée réelle de ce contrôle reste floue.

Le rôle d’ARC en tant qu’intermédiaire entre les compagnies aériennes et les agences de voyage est complexe. Il facilite le règlement financier entre les parties et vend des données aux agences fédérales pour des enquêtes variées. Cette relation a été mise en lumière par des révélations antérieures sur l’utilisation des données par les agences gouvernementales pour des programmes de sécurité tels que CAPPS et Secure Flight. Ce dernier utilise une liste de surveillance pour contrôler les passagers, un système critiqué pour ses implications sur la vie privée. Les préoccupations croissantes sur l’accès sans mandat aux données de voyage ont intensifié le débat sur la nécessité de réformes législatives pour protéger les droits des citoyens à la confidentialité.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail