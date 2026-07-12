Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 12 juillet 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Le Parlement européen échoue à réunir la majorité qualifiée nécessaire pour enterrer le dispositif temporaire « Chat Control », rouvrant la voie à la réintroduction d’un cadre permettant aux plateformes de scanner les messages pour détecter des contenus pédocriminels hors communications chiffrées de bout en bout, potentiellement jusqu’en 2028.

Des analyses de Citizen Lab révèlent l’infection par Pegasus de l’iPhone d’un ancien eurodéputé en plein travaux de la commission PEGA, poussant des organisations de défense des libertés à exiger une enquête de la direction générale en charge des technologies et une mise en œuvre transparente des recommandations de régulation du spyware.

La Commission européenne accuse Meta de ne pas avoir suffisamment réduit les risques que les fonctionnalités d’autoplay vidéo et de défilement infini de Facebook et Instagram font peser sur la santé physique et mentale des utilisateurs, en favorisant des usages jugés compulsifs.

Un chercheur signale à un journaliste que des mots de passe en grand nombre se trouvent exposés dans un dépôt GitHub public, mis en ligne par un employé d’un sous-traitant de l’agence américaine de cybersécurité CISA, révélant un incident de sécurité lié à la gestion des identifiants.

Les décisions et révélations de la semaine soulignent les difficultés des pouvoirs publics à encadrer efficacement la surveillance numérique et la sécurité des plateformes. Entre la possible résurrection de Chat Control, l’espionnage d’un parlementaire via Pegasus, les accusations d’« design addictif » visant Meta et la fuite de mots de passe liée à un sous-traitant de CISA, institutions et fournisseurs peinent à concilier protection, contrôle et respect des droits fondamentaux.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine