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Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 12 juillet 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Le Parlement européen échoue à réunir la majorité qualifiée nécessaire pour enterrer le dispositif temporaire « Chat Control », rouvrant la voie à la réintroduction d’un cadre permettant aux plateformes de scanner les messages pour détecter des contenus pédocriminels hors communications chiffrées de bout en bout, potentiellement jusqu’en 2028.
  • Des analyses de Citizen Lab révèlent l’infection par Pegasus de l’iPhone d’un ancien eurodéputé en plein travaux de la commission PEGA, poussant des organisations de défense des libertés à exiger une enquête de la direction générale en charge des technologies et une mise en œuvre transparente des recommandations de régulation du spyware.
  • La Commission européenne accuse Meta de ne pas avoir suffisamment réduit les risques que les fonctionnalités d’autoplay vidéo et de défilement infini de Facebook et Instagram font peser sur la santé physique et mentale des utilisateurs, en favorisant des usages jugés compulsifs.
  • Un chercheur signale à un journaliste que des mots de passe en grand nombre se trouvent exposés dans un dépôt GitHub public, mis en ligne par un employé d’un sous-traitant de l’agence américaine de cybersécurité CISA, révélant un incident de sécurité lié à la gestion des identifiants.

Les décisions et révélations de la semaine soulignent les difficultés des pouvoirs publics à encadrer efficacement la surveillance numérique et la sécurité des plateformes. Entre la possible résurrection de Chat Control, l’espionnage d’un parlementaire via Pegasus, les accusations d’« design addictif » visant Meta et la fuite de mots de passe liée à un sous-traitant de CISA, institutions et fournisseurs peinent à concilier protection, contrôle et respect des droits fondamentaux.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le projet de contrôle des conversations de l'UE fait son retour après un vote insuffisant pour l'abroger.

Le projet de contrôle des conversations de l'UE fait son retour après un vote insuffisant pour l'abroger.

The Register – Security

Une tentative des parlementaires européens de bloquer la réintroduction d'une règle transitoire autorisant les entreprises technologiques à analyser les conversations en ligne à la recherche de preuves d'abus sexuels sur mineurs a échoué aujourd'hui, malgré l'obtention d'un… Lire la suite

L'UE est appelée à agir après que le logiciel espion Pegasus a infecté le téléphone d'un député européen chargé de l'enquête.

L'UE est appelée à agir après que le logiciel espion Pegasus a infecté le téléphone d'un député européen chargé de l'enquête.

The Register – Security

Des organisations de défense des libertés civiles accusent l'UE de traîner des pieds dans la mise en œuvre de mesures essentielles pour prévenir les infections par des logiciels espions, après que Citizen Lab a révélé qu'un ancien… Lire la suite

L’UE accuse Meta de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lutter contre les risques pour la santé mentale liés à une « conception addictive ».

L’UE accuse Meta de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lutter contre les risques pour la santé mentale liés à une « conception addictive ».

Technology | The Guardian

Les autorités de régulation affirment que des fonctionnalités de Facebook et d'Instagram telles que la lecture automatique et le défilement infini contribuent à une « utilisation compulsive ». Les régulateurs européens accusent Meta, la société qui gère… Lire la suite

L'agence américaine de cybersécurité CISA a dû élaborer son plan d'intervention en cas d'incident pendant celui-ci, révèle l'agence.

L'agence américaine de cybersécurité CISA a dû élaborer son plan d'intervention en cas d'incident pendant celui-ci, révèle l'agence.

TechCrunch

En mai, Brian Krebs, journaliste indépendant spécialisé en cybersécurité, a rapporté qu'un chercheur en sécurité de la société GitGuardian l'avait alerté de la présence de nombreux mots de passe exposés, stockés dans un dépôt GitHub accessible au… Lire la suite

Une organisation française à but non lucratif lance un centre mondial de renseignement et de recherche sur les cybermenaces liées à l'IA

Une organisation française à but non lucratif lance un centre mondial de renseignement et de recherche sur les cybermenaces liées à l'IA

CyberScoop

Le Forum de Paris sur la Paix, une organisation française à but non lucratif qui réunit des dirigeants mondiaux sur les questions de sécurité internationale, lance un nouveau projet visant à rassembler des experts internationaux afin d'évaluer… Lire la suite

L'UE saisit des États membres en justice en raison de la non-application de la loi sur la cybersécurité

L'UE saisit des États membres en justice en raison de la non-application de la loi sur la cybersécurité

The Record by Recorded Future

L’Irlande, l’Espagne, la France et les Pays-Bas accusent un retard de plus de 20 mois dans la transposition de la directive NIS2 relative à la cybersécurité des infrastructures critiques. Lire la suite

Désormais, chaque nouvelle voiture de l'UE doit être équipée d'une caméra qui surveille le conducteur.

Désormais, chaque nouvelle voiture de l'UE doit être équipée d'une caméra qui surveille le conducteur.

The Next Web

Une nouvelle vague de technologies de sécurité obligatoires est entrée en vigueur pour les voitures et les camionnettes dans toute l'UE le 7 juillet. La Commission européenne a confirmé que chaque voiture et camionnette neuve doit désormais… Lire la suite

Les ransomwares n'ont jamais cessé : plus de 9 000 attaques confirmées depuis 2018

Les ransomwares n'ont jamais cessé : plus de 9 000 attaques confirmées depuis 2018

Security Affairs

Depuis 2023, le nombre d'attaques de rançongiciels reste supérieur à 1 400 par an. Qilin domine le secteur en 2026, et les États-Unis demeurent la principale cible. Ransomnews a confirmé de manière indépendante 9 291 attaques de rançongiciels dans… Lire la suite

Les victimes du scandale Predatorgate intentent une action en justice de 8 millions d'euros contre le fabricant de logiciels espions.

Les victimes du scandale Predatorgate intentent une action en justice de 8 millions d'euros contre le fabricant de logiciels espions.

The Register – Security

Huit victimes du scandale des logiciels espions en Grèce, surnommé plus tard « Predatorgate », ont porté plainte contre la société athénienne à l'origine du programme utilisé pour les surveiller. Selon leur avocat, Zacharias Kesses, chaque plaignant… Lire la suite

Le système de commandement israélien a identifié 850 000 cibles lors des conflits à Gaza et au Liban, selon un fournisseur.

Le système de commandement israélien a identifié 850 000 cibles lors des conflits à Gaza et au Liban, selon un fournisseur.

Artificial intelligence (AI) | The Guardian

Elbit Systems a fourni au programme d'armée numérique Tzayad un système permettant de cartographier en temps réel les personnes, les véhicules et autres objets. Selon une présentation du gouvernement israélien, ce système de commandement et de contrôle… Lire la suite

Discord a banni par erreur plus de 8 000 personnes pour avoir publié des grilles et d'autres images « inoffensives ».

Discord a banni par erreur plus de 8 000 personnes pour avoir publié des grilles et d'autres images « inoffensives ».

www.theverge.com

Un utilisateur de Reddit affirme avoir été banni de Discord après avoir publié cette photo d'un échiquier. | Image : u/Laskof via Reddit Discord explique qu'un bug affectant son système de sécurité a entraîné le bannissement par erreur… Lire la suite

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