💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories
Hacker anonyme en sweat à capuche, assis devant un ordinateur portable, sur fond du drapeau iranien semi-transparent, symbolisant une cyberattaque ou une menace informatique liée à l’Iran.

Nimbus Manticore : des cyberattaques iraniennes ciblent l’Europe avec des malwares avancés

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante.

☕ Je soutiens DCOD
brève actu
Le groupe iranien Nimbus Manticore cible l’Europe avec des malwares signés, visant des secteurs sensibles via des attaques sophistiquées et difficiles à détecter.

Les cyberattaques menées par des hackers iraniens représentent une menace constante pour les infrastructures critiques. Récemment, le groupe nommé Nimbus Manticore a intensifié ses activités en Europe, une région qui n’était pas traditionnellement dans leur ligne de mire. Ces hackers utilisent des techniques sophistiquées pour infiltrer des secteurs sensibles tels que la défense, les télécommunications et l’aérospatiale. L’utilisation de malwares avancés et de techniques de social engineering, comme les fausses offres d’emploi, leur permet de voler des données sensibles et de compromettre la sécurité des entreprises ciblées.

Des techniques de piratage sophistiquées et ciblées

Selon Dark Reading, le groupe Nimbus Manticore, lié à l’Iran, a récemment développé de nouvelles variantes de son malware phare. Ces malwares améliorés sont déployés pour attaquer des entreprises européennes, marquant un changement stratégique dans les cibles habituelles du groupe. Les hackers utilisent des certificats de signature de code pour donner une apparence légitime à leurs logiciels malveillants, rendant leur détection plus difficile par les systèmes de défense traditionnels. Cette approche souligne l’évolution constante des techniques de cyberattaque employées, rendant la tâche des défenseurs de plus en plus complexe.

Comme le rapporte HackRead, ces cyberattaques visent principalement les industries critiques en Europe. En utilisant des leurres sous forme de fausses offres d’emploi, les hackers parviennent à piéger des employés, accédant ainsi à des systèmes internes sécurisés. L’objectif principal de ces attaques est le vol de données sensibles, qui peuvent être utilisées à des fins d’espionnage ou de sabotage. Les entreprises de défense, de télécommunications et d’aérospatiale sont particulièrement vulnérables à ces attaques sophistiquées, car elles détiennent des informations stratégiques cruciales.

Les chercheurs en sécurité ont également découvert que d’autres groupes menacent également l’Europe et utilisent même des certificats SSL.com pour signer leurs malwares, selon Dark Reading. Cela permet aux hackers de masquer leurs logiciels malveillants sous une apparence légitime, contournant ainsi les mesures de sécurité. Ces certificats, émis par une entreprise basée à Houston, sont utilisés pour authentifier les logiciels et renforcer leur crédibilité. Cette méthode souligne l’ingéniosité des hackers et leur capacité à exploiter les vulnérabilités des systèmes de sécurité pour atteindre leurs objectifs.

Pour en savoir plus

Nimbus Manticore déploie un nouveau malware ciblant l’Europe – Check Point Research

Check Point Research suit une campagne de longue date menée par l’acteur iranien Nimbus Manticore , qui coïncide avec les opérations UNC1549, Smoke Sandstorm et « Iranian Dream Job ». Cette campagne cible les secteurs de l’industrie de la défense, des télécommunications et de l’aviation, qui correspondent aux priorités stratégiques du CGRI.

Lire la suite sur research.checkpoint.com
Nimbus Manticore déploie un nouveau malware ciblant l'Europe - Check Point Research

💡 Ne manquez plus l'essentiel
Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Vous appréciez ces analyses ?
Soutenez DCOD en offrant un café ☕

Oui pour un café merci !
Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

🤔Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Les Secrets du Darknet

Les Secrets du Darknet

🤔Écrit par DarkExplorer, un ancien hacker repenti, ce guide complet vous offre une plongée fascinante dans les coulisses du Darknet, ainsi que les outils et les techniques nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet univers souvent dangereux et mystérieux.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏