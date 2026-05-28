Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 28 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un prestataire de la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency a laissé en accès public un dépôt GitHub contenant des identifiants hautement privilégiés pour des comptes AWS GovCloud et de nombreux systèmes internes, avec mots de passe en clair et clés cloud exposés.

Après le paiement d’une rançon liée à l’attaque contre la plateforme éducative Canvas, le groupe d’extorsion ShinyHunters est présenté par le FBI comme encouragé à mener de nouvelles campagnes visant étudiants et personnels académiques.

Le gang de rançongiciels The Gentlemen a subi une brèche interne en mai 2026, révélant des données de victimes, l’activité de ses affiliés et des informations sur ses opérations en arrière-plan.

Plusieurs fuites de données dans le secteur de la santé aux États-Unis, touchant chacune des centaines de milliers voire des millions de personnes, ont été ajoutées au suivi officiel du département de la Santé (HHS).

La semaine est marquée par des failles touchant des acteurs institutionnels et des services critiques, avec la fuite massive de secrets AWS GovCloud au sein d’un dépôt GitHub lié à la CISA et l’ajout de multiples mégafuites de données de santé au registre officiel américain, tandis que les groupes d’extorsion exploitent les rançons payées et que certaines opérations criminelles se retournent contre leurs auteurs.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

GitHub enquête sur une violation de données internes signalée par TeamPCP. GitHub enquête sur une violation de ses dépôts internes après que le groupe de pirates informatiques TeamPCP a affirmé avoir accédé à environ 4 000 dépôts contenant du code privé. […] Lire la suite

Grafana confirme qu'un groupe de cybercriminels revendique la violation de jetons GitHub. Grafana a confirmé une fuite de jetons GitHub ayant exposé son code source, mais a précisé qu'aucune donnée client ni aucun système n'avait été affecté. Grafana Labs a confirmé un incident de sécurité après que le groupe… Lire la suite

Le mégalodon empoisonne les eaux avec plus de 5 500 dépôts GitHub Un pirate informatique malveillant, actif sur GitHub, a injecté des modifications malveillantes dans plus de 5 500 dépôts lundi, dans le cadre d'une campagne automatisée baptisée Megalodon. Similaire aux précédentes attaques de TeamPCP qui avaient infecté environ 3 800… Lire la suite