IA et PME suisses : adoption en hausse, sécurité des données en retard

Les PME suisses adoptent l’IA à grande vitesse, mais seules un tiers protègent efficacement leurs données, exposant leurs secrets industriels à des risques croissants.

En Suisse, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) par les petites et moyennes entreprises (PME) connaît une croissance rapide. Une étude récente d’AXA révèle une augmentation notable des PME intégrant l’IA dans leurs processus de travail, passant de 22 % à 34 % en un an. Cependant, cette adoption rapide s’accompagne de préoccupations croissantes concernant la sécurité des données. Seulement un tiers des PME ayant recours à l’IA ont mis en place des règles claires pour la protection des données, exposant ainsi leurs secrets industriels et données personnelles à des risques. L’étude souligne l’urgence pour ces entreprises de renforcer leurs mesures de sécurité afin de bénéficier pleinement des avantages de l’IA tout en protégeant leurs actifs numériques.

Adoption de l’IA : un bond significatif mais des lacunes en sécurité

L’adoption de l’intelligence artificielle par les PME suisses a connu un bond significatif, avec 34 % d’entre elles intégrant désormais cette technologie dans leurs processus, contre 22 % l’année précédente. Parallèlement, 37 % des entreprises utilisent l’IA de manière ponctuelle, selon 20 minutes. Les domaines d’application les plus courants incluent la traduction (52 %) et la correspondance (47 %), mais l’IA est également utilisée pour optimiser les tâches et analyser les données. Cette adoption croissante est perçue positivement par les dirigeants, 45 % d’entre eux estimant que l’IA est bénéfique pour leur entreprise, contre 35 % l’année précédente. Toutefois, malgré ces progrès, la sécurité des données reste un point faible. Seule une PME sur trois ayant recours à l’IA a mis en place des règles de protection des données, un chiffre qui tombe à 23 % pour les plus petites structures de cinq à neuf collaborateurs.

Illustration de l’évolution de l’utilisation des outils d’IA dans le temps (source : analyse AXA 2025)

Le recours croissant à l’IA par les PME suisses s’accompagne de transformations dans le marché de l’emploi. L’IA, bien qu’encore perçue par certains comme une menace, est majoritairement considérée comme une opportunité. En effet, 60 % des PME qui l’ont adoptée la voient comme une chance, tandis que seulement 8 % la perçoivent négativement. Comme le souligne l’étude d’AXA, l’IA modifie les profils recherchés par les entreprises, qui cherchent désormais des spécialistes dotés de compétences technologiques et prêts à se former en continu. Cette évolution est essentielle pour tirer parti des gains d’efficacité offerts par l’IA, bien que l’impact sur l’emploi reste limité pour le moment. Seules 2 % des PME estiment pouvoir se passer de personnel grâce à l’IA, tandis que 10 % signalent la création de nouveaux postes liés à cette technologie.

Malgré les bénéfices évidents de l’IA, la question de la sécurité des données demeure cruciale. Les PME doivent établir des règles claires pour la protection des données. La prise de conscience des risques associés à l’utilisation de l’IA est essentielle pour garantir un usage sûr et responsable de cette technologie. En l’absence de telles mesures, les entreprises risquent de compromettre leurs secrets industriels et données personnelles, ce qui pourrait nuire à leur compétitivité et à leur réputation sur le marché. Et ceci concerne bien sûr toutes les entreprises, qu’importe leur taille ou domaines d’activités.

