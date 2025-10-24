Les dernières actualités des cybercriminels – 24 oct 2025

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Les autorités américaines et britanniques ont saisi 15 milliards de dollars en Bitcoin liés à une fraude massive.

Une opération en Lettonie a abouti à l’arrestation de sept cybercriminels et la saisie de 40 000 cartes SIM.

La police colombienne a démantelé un réseau de blanchiment d’argent crypto, saisissant 13,5 millions de dollars d’actifs.

Un étudiant a été condamné à quatre ans de prison pour une cyberattaque sur PowerSchool, causant une fuite massive de données.

Cette semaine, la cybersécurité a été marquée par des actions décisives contre des réseaux criminels sophistiqués et des cyberattaques d’envergure. Les autorités internationales ont intensifié leurs efforts pour démanteler des opérations frauduleuses et protéger les infrastructures numériques. Des saisies record de fonds illicites en Bitcoin, des arrestations de cybercriminels en Europe, et des condamnations pour des attaques de grande ampleur soulignent l’ampleur des défis actuels. Les collaborations internationales et les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans la lutte contre ces menaces. Cette veille met en lumière les efforts déployés pour contrer la cybercriminalité et les impacts significatifs de ces actions sur les organisations criminelles.

Selon Wired, les autorités américaines et britanniques ont mené une opération conjointe pour démanteler une des plus grandes fraudes d’investissement de l’histoire. Cette opération a permis la saisie d’un montant record de 15 milliards de dollars en Bitcoin. Cette action illustre l’ampleur des fraudes financières orchestrées via des plateformes numériques et l’efficacité des collaborations internationales pour les contrer.

Le 10 octobre 2025, une opération menée en Lettonie a abouti à l’arrestation de sept cybercriminels et à la saisie d’infrastructures criminelles, comme le détaille Europol. L’opération, nommée ‘SIMCARTEL’, a permis de démanteler un réseau ayant causé des pertes de plusieurs millions d’euros en Europe. En plus des arrestations, les autorités ont saisi 1 200 dispositifs SIM box et 40 000 cartes SIM actives. Les pertes financières en Autriche ont été estimées à 4,5 millions d’euros, tandis qu’en Lettonie, elles s’élèvent à 420 000 euros.

D’après Chainalysis, la police nationale colombienne, en collaboration avec des agences internationales, a démantelé un réseau de blanchiment d’argent crypto. Ce réseau, connu sous le nom de « Black Jack », a été un acteur clé dans le blanchiment de fonds pour le Clan del Golfo. L’opération a conduit à l’arrestation de plusieurs membres en Espagne et en Colombie, ainsi qu’à la saisie d’actifs d’une valeur de 13,5 millions de dollars. Cette action démontre l’évolution des méthodes criminelles, passant du système Hawala aux transactions sur blockchain.

Un juge fédéral américain a interdit de manière permanente au fournisseur israélien de logiciels espions NSO Group de cibler les utilisateurs de WhatsApp, comme le rapporte CyberInsider. Cette décision marque une victoire significative pour la protection de la vie privée numérique. Cependant, elle a également réduit de manière significative les dommages-intérêts initialement accordés à Meta dans son procès contre la société de surveillance. Cette interdiction souligne l’importance de protéger les plateformes de communication contre les intrusions non autorisées.

Un étudiant de 19 ans a été condamné à quatre ans de prison pour une cyberattaque sur PowerSchool, selon BleepingComputer. Cette attaque, survenue en décembre 2024, a entraîné une fuite massive de données affectant 9,5 millions d’enseignants et 62,4 millions d’élèves. Le pirate a utilisé des identifiants volés pour accéder aux systèmes et a exigé une rançon de 2,85 millions de dollars en Bitcoin. Malgré le paiement de la rançon, des tentatives d’extorsion supplémentaires ont été faites.

Le groupe de pirates informatiques AKIRA a intensifié ses activités en Suisse, touchant environ 200 entreprises avec des attaques par rançongiciel, comme l’indique news.admin.ch. Le préjudice total s’élève à plusieurs millions de francs suisses et à plusieurs centaines de millions de dollars à l’échelle mondiale. Depuis avril 2024, une enquête pénale est en cours, coordonnée par le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la police. Cette intensification des attaques souligne la menace croissante des rançongiciels sur les entreprises.

