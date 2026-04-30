Fuites de données : les 11 incidents majeurs au 30 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Le groupe néerlandais de cosmétiques Rituals signale une intrusion dans la base de données « My Rituals », au cours de laquelle des attaquants ont dérobé des informations personnelles sur un nombre non précisé de clients membres.

En France, l’Agence nationale des documents dits « sécurisés » enquête sur un incident alors que des vendeurs sur un forum affirment détenir jusqu’à 19 millions d’enregistrements, soit potentiellement un tiers des données d’identité du pays.

La plateforme cloud Vercel confirme une compromission impliquant un accès non autorisé à certains systèmes internes, avec impact sur un nombre limité de comptes clients et de données stockées, et fait appel à des spécialistes externes ainsi qu’aux forces de l’ordre.

Le spécialiste de la sécurité domestique ADT reconnaît une fuite de données après qu’un groupe d’extorsion a menacé de publier des informations volées si aucune rançon n’était versée, illustrant la pression croissante exercée par ce type de chantage.

Les incidents touchant Rituals, l’agence française des documents sécurisés, Vercel et ADT illustrent une exposition simultanée de bases de données clients critiques, mêlant identité, services cloud et sécurité physique. En parallèle, les autres affaires de la semaine montrent la mise en vente de données de santé et de voyage, l’exploitation des infrastructures télécoms et l’industrialisation d’outils d’exfiltration et de sabotage, signalant une intensification des usages offensifs de la donnée.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

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Vercel confirme une faille de sécurité affectant les comptes clients. Vercel a confirmé une faille de sécurité ayant entraîné un accès non autorisé à certains systèmes internes. L'entreprise précise que l'incident a affecté un nombre limité de comptes clients et de données stockées. Le fournisseur de plateforme… Lire la suite