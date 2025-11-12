Opération « Chargeback » : une fraude mondiale à 300 millions € démantelée

brève actu

L’opération « Chargeback » a neutralisé trois réseaux de fraude à la carte bancaire, impliquant 4,3 millions de victimes et plus de 300 millions € de pertes.

Le 4 novembre 2025, une opération internationale coordonnée, baptisée « Chargeback », a ciblé trois réseaux majeurs de fraude et de blanchiment d’argent. Cette opération, dirigée par le département de cybercriminalité du bureau du procureur général à Koblenz, en Allemagne, et le Bureau fédéral de la police criminelle allemande, a été menée suite à une enquête débutée en décembre 2020.

Au total, plus de 60 perquisitions ont été effectuées et 18 mandats d’arrêt exécutés. Ces réseaux criminels sont soupçonnés d’avoir détourné les données de cartes de crédit de plus de 4,3 millions de détenteurs dans 193 pays, causant des dommages estimés à plus de 300 millions d’euros, avec des tentatives de fraude atteignant 750 millions d’euros.

Un réseau de fraude à grande échelle démantelé

Les détails de l’opération « Chargeback » montrent l’ampleur des activités criminelles impliquées. Les réseaux ciblés par cette opération ont utilisé des stratégies sophistiquées pour exploiter les données de cartes de crédit volées, compromettant ainsi la sécurité financière de millions d’individus à travers le monde. Les autorités allemandes ont joué un rôle central dans cette initiative, en collaborant avec d’autres agences internationales pour suivre et démanteler ces réseaux. Selon Europol, cette opération a permis de révéler des méthodes de fraude complexes utilisées pour blanchir de l’argent à grande échelle. Les cybercriminels ont profité de vulnérabilités dans le système de paiement par carte pour mener à bien leurs activités illégales, causant des pertes financières massives.

La coopération transfrontalière au sein de l’UE et avec ses partenaires, coordonnée par Europol, produit des résultats concrets à l’échelle mondiale … Nous devons intensifier nos efforts contre la criminalité grave et organisée en garantissant aux forces de l’ordre l’accès aux données nécessaires. Aujourd’hui, plus de 85 % des enquêtes reposent sur des preuves en ligne, et sans ces données, la lutte contre la criminalité ne peut être efficace. Magnus Brunner, Commissaire européenne aux affaires intérieures et aux migrations

La coopération internationale a été essentielle dans le succès de l’opération « Chargeback ». Les forces de l’ordre de plusieurs pays ont uni leurs efforts pour identifier, traquer et arrêter les membres des réseaux criminels. Cette coordination a permis de mener des actions simultanées dans plusieurs pays, renforçant ainsi l’efficacité de l’opération. Comme le détaille The Hacker News, cette approche collaborative a également été appliquée dans le cadre d’une autre opération récente qui a démantelé un réseau de blanchiment d’argent en crypto-monnaies. Ces efforts concertés illustrent l’importance d’une réponse mondiale face à la cybercriminalité, qui ne connaît pas de frontières.

La portée mondiale de cette fraude souligne la nécessité d’une vigilance accrue et d’une amélioration continue des mesures de sécurité dans le secteur financier. L’opération « Chargeback » met à nouveau en lumière les défis complexes auxquels sont confrontées les autorités dans la lutte contre la cybercriminalité. Elle souligne également l’importance de la coopération et de la coordination internationales pour contrer efficacement les menaces globales et protéger les intérêts financiers des citoyens du monde entier.

