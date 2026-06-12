Claude Fable 5 d’Anthropic exaspère les experts de la cyber

Le lancement de Claude Fable 5 d’Anthropic s’accompagne de filtres de sécurité si stricts qu’ils bloquent les requêtes légitimes, agaçant les spécialistes.

TL;DR : L’essentiel Le nouveau modèle Claude Fable 5 d’Anthropic intègre des filtres de protection extrêmement rigides. Ces barrières automatiques rejettent des requêtes légitimes de recherche défensive comme l’analyse de code sain.

Lorsqu’une consigne est jugée trop sensible, le système bascule la conversation vers Claude Opus 4.8. Cette rétrogradation automatique, qui concerne moins de 5% des sessions, dégrade fortement la puissance de traitement.

La conformité impose par ailleurs une rétention des données de 30 jours pour la gamme Mythos. Cette exigence a incité des géants industriels comme Microsoft à restreindre l’usage de l’outil.

Suivre l’essor de l’intelligence artificielle appliquée à la cyberdéfense, notamment grâce aux modèles d’Anthropic, s’avère captivant, mais cette technologie souffre encore de défauts de jeunesse qui freinent sa démocratisation, en raison de verrous stricts conçus pour réduire le risque d’usages malveillants. En tant que professionnel du secteur, j’ai suivi le lancement de Claude Fable 5, présenté comme la première intelligence de classe « Mythos » accessible à tous. Ce moteur hérite des capacités d’analyse de vulnérabilités puissantes de son grand frère Claude Mythos 5, tout en intégrant des filtres très restrictifs. L’objectif de l’éditeur, selon un rapport de TechCrunch, est de démocratiser cette technologie sans fournir d’armes numériques aux attaquants.

Claude Fable 5 : Des filtres de sécurité qui bloquent la recherche

Les retours d’expérience sur Claude Fable 5 ne se sont pas fait attendre, et la déception domine chez les experts. Les professionnels de la sécurité constatent que le dispositif de blocage du modèle s’avère particulièrement zélé. Conçu pour interdire la création de codes malveillants, le système d’analyse sémantique s’appuie sur des mots-clés rigides plutôt que sur une réelle compréhension du contexte. Résultat, des tâches élémentaires comme l’écriture d’une fonction de chiffrement légitime ou le simple examen d’un code de test provoquent un rejet immédiat.

La frustration est d’autant plus vive que ces garde-fous s’activent pour des actions anodines. Comme le détaille un second article de TechCrunch, soumettre l’adresse d’un article de blog d’actualité technique suffit à déclencher la sécurité. Lorsque le système détecte une mention suspecte, il rétrograde silencieusement la conversation vers le modèle plus ancien, Claude Opus 4.8. Cette bascule automatique, bien qu’elle ne concerne qu’un peu moins de 5% des sessions, prive l’expert de la puissance de calcul attendue, puisque la saisie d’un simple script de chiffrement se solde par un refus de traitement à l’écran.

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👁️ Analyse Anthropic a lancé son dernier modèle, Claude Fable 5, présenté comme une version publique et limitée de son puissant moteur de cybersécurité Mythos. Les restrictions intégrées rejettent toutefois la quasi-totalité des requêtes liées de près ou de loin à la sécurité défensive, y compris la simple lecture d’un article de blog. Ce choix radical ne fait pas l’unanimité : de nombreux professionnels expriment déjà leur vive frustration face à un outil qu’ils jugent inexploitable au quotidien.

Tarification et conformité : Claude Fable 5 impose de lourdes contraintes

Au-delà des barrières techniques, l’utilisation de Claude Fable 5 s’accompagne d’une tarification particulièrement agressive. L’accès à ce modèle coûte 10 dollars par million de jetons en entrée et 50 dollars en sortie, soit le double du tarif d’Opus 4.8. D’après un test de BleepingComputer, l’activation du nouveau mode Workflow avec un niveau de réflexion élevé consomme l’intégralité de l’allocation journalière de jetons d’un abonnement Max à 100 dollars en seulement neuf minutes. Dans un cas concret partagé en ligne, la soumission d’une simple tâche de revue de code a englouti les 56% restants de l’enveloppe de jetons d’un utilisateur, lui facturant au passage 12 dollars de dépassement en moins de dix minutes.

La conformité réglementaire pose une autre difficulté majeure pour les équipes de sécurité. Anthropic exige une conservation obligatoire des données de 30 jours pour toutes les requêtes de la famille Mythos. Cette clause a immédiatement poussé des géants technologiques, comme Microsoft, à restreindre l’utilisation de l’outil en interne par crainte de fuites d’informations stratégiques. Pour obtenir des filtres allégés, les spécialistes agréés doivent désormais s’inscrire au programme de vérification d’Anthropic, comme le précise SecurityWeek.

En cherchant à sécuriser à tout prix sa technologie la plus puissante, Anthropic s’est aliénée une partie de sa communauté cible. Claude Fable 5 illustre la difficulté de concilier la protection contre les dérives cyber et les besoins d’analyse quotidienne des défenseurs face à des garde-fous jugés excessifs.

Questions fréquentes sur Claude Fable 5

Qu’est-ce que Claude Fable 5 ? Claude Fable 5 est la première version grand public d’un modèle d’intelligence artificielle de classe Mythos développé par Anthropic. Il est conçu pour offrir des performances de pointe en développement logiciel, en raisonnement complexe et en analyse visuelle tout en intégrant des filtres de sécurité restrictifs.

Pourquoi les experts en cybersécurité critiquent-ils Claude Fable 5 ? Les spécialistes regrettent la sévérité excessive de ses filtres de sécurité, qui bloquent des requêtes inoffensives et légitimes. Les mécanismes d’interdiction s’activent sur de simples mots-clés, empêchant ainsi la lecture d’articles de blog techniques ou l’examen de codes sains.

Dès qu’une requête touche de près ou de loin à un domaine considéré comme sensible tel que la cybersécurité offensive ou la biologie, l’interface redirige automatiquement l’utilisateur vers Claude Opus 4.8. Ce processus permet de maintenir la session active mais réduit la qualité des réponses et prive l’expert des capacités du modèle Mythos.

Quels sont les problèmes de conformité liés à ce nouveau modèle ? Anthropic exige de conserver l’ensemble des données d’utilisation pendant 30 jours pour tous les modèles de la classe Mythos, sans possibilité d’exemption de conservation à court terme. Cette contrainte empêche de nombreux professionnels soumis à des règles strictes de confidentialité ou manipulant des codes sources confidentiels d’adopter sereinement l’outil.

Pour approfondir le sujet

Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 Aujourd'hui, nous lançons Claude Fable 5 : un modèle de classe Mythos que nous avons rendu sûr pour un usage général. Lire la suite