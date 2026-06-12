Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 12 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération internationale coordonnée par la Bulgarie avec le soutien d’Europol a visé des réseaux tirant des millions d’euros de la diffusion illégale de contenus sportifs et télévisuels, aboutissant à 29 arrestations et au retrait de plus de 27 000 adresses de streaming.

Europol et des services répressifs de 31 pays, appuyés par des acteurs privés, ont mené la troisième semaine opérationnelle de Project A.S.S.E.T., identifiant des millions d’euros d’avoirs criminels dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique organisée.

Un service de réseau privé virtuel baptisé « First VPN », promu sur des forums criminels russophones pour offrir paiements anonymes et infrastructure masquée, a été démantelé lors d’une opération mondiale après avoir été impliqué dans la plupart des grandes enquêtes soutenues par Europol.

Les autorités françaises et espagnoles ont démantelé une place de marché en ligne fournissant de faux documents d’identité à des réseaux de passeurs de migrants opérant au sein de l’Union européenne, perturbant un maillon clé de cette logistique illégale.

Les actions coordonnées de forces de l’ordre européennes et de leurs partenaires illustrent une pression croissante sur les infrastructures numériques de l’économie criminelle : démantèlement d’outils techniques dédiés, assèchement des flux financiers illicites et fermeture de plateformes servant à la diffusion illégale de contenus ou de faux documents, avec un ciblage explicite des services devenus structurels pour les réseaux transnationaux.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le projet A.S.S.E.T. d'Europol identifie des millions d'euros d'actifs criminels Europol, en collaboration avec les forces de l'ordre de 31 pays et des partenaires du secteur privé de premier plan, a conclu sa troisième semaine opérationnelle, la plus fructueuse, du projet A.S.S.E.T. (Asset Search u0026 Seize Enforcement… Lire la suite