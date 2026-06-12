Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 12 juin 2026

Faits marquants de la semaine
- Une opération internationale coordonnée par la Bulgarie avec le soutien d’Europol a visé des réseaux tirant des millions d’euros de la diffusion illégale de contenus sportifs et télévisuels, aboutissant à 29 arrestations et au retrait de plus de 27 000 adresses de streaming.
- Europol et des services répressifs de 31 pays, appuyés par des acteurs privés, ont mené la troisième semaine opérationnelle de Project A.S.S.E.T., identifiant des millions d’euros d’avoirs criminels dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique organisée.
- Un service de réseau privé virtuel baptisé « First VPN », promu sur des forums criminels russophones pour offrir paiements anonymes et infrastructure masquée, a été démantelé lors d’une opération mondiale après avoir été impliqué dans la plupart des grandes enquêtes soutenues par Europol.
- Les autorités françaises et espagnoles ont démantelé une place de marché en ligne fournissant de faux documents d’identité à des réseaux de passeurs de migrants opérant au sein de l’Union européenne, perturbant un maillon clé de cette logistique illégale.
Les actions coordonnées de forces de l’ordre européennes et de leurs partenaires illustrent une pression croissante sur les infrastructures numériques de l’économie criminelle : démantèlement d’outils techniques dédiés, assèchement des flux financiers illicites et fermeture de plateformes servant à la diffusion illégale de contenus ou de faux documents, avec un ciblage explicite des services devenus structurels pour les réseaux transnationaux.
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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
29 personnes arrêtées lors d'un démantèlement de réseaux criminels impliqués dans le streaming illégal
Des réseaux criminels engrangeant des millions grâce à l'accès illégal à des chaînes sportives, de films et de télévision premium ont été ciblés lors d'une importante opération internationale coordonnée par la Bulgarie avec le soutien d'Europol. Cette… Lire la suite
Le projet A.S.S.E.T. d'Europol identifie des millions d'euros d'actifs criminels
Europol, en collaboration avec les forces de l'ordre de 31 pays et des partenaires du secteur privé de premier plan, a conclu sa troisième semaine opérationnelle, la plus fructueuse, du projet A.S.S.E.T. (Asset Search u0026 Seize Enforcement… Lire la suite
Un réseau VPN utilisé par des cybercriminels pour des attaques de ransomware a été démantelé lors d'une opération de répression mondiale.
Pendant des années, ce service, connu sous le nom de « First VPN », a été présenté sur les forums russophones de cybercriminalité comme un outil fiable pour échapper aux forces de l'ordre. Il proposait aux utilisateurs des paiements… Lire la suite
La police démantèle un marché de faux papiers d'identité utilisé par les passeurs de migrants.
Les autorités françaises et espagnoles ont démantelé une plateforme en ligne vendant de faux documents d'identité à des réseaux de passeurs de migrants opérant au sein de l'Union européenne. […] Lire la suite
L'Espagne arrête un pirate informatique présumé pour avoir publié des données personnelles de policiers, de procureurs et de responsables de la cybersécurité.
La police a décrit l'incident comme une fuite massive de données personnelles sensibles, représentant une menace pour les personnes concernées et les institutions qu'elles servent. Les données auraient été publiées sur plusieurs plateformes internet. Lire la suite
Un vendeur du marché noir Nemesis Market est condamné à 26 ans de prison pour trafic de stupéfiants.
Un Californien a été condamné à plus de 26 ans de prison fédérale pour trafic de fentanyl et de méthamphétamine via Nemesis Market, l'un des plus grands marchés du dark web au monde. […] Lire la suite
La police d'Irlande du Nord lance un appel à la vigilance après l'usurpation de son numéro de téléphone officiel par des escrocs.
Le Service de police d'Irlande du Nord (PSNI) met en garde le public contre les escrocs qui usurpent son numéro de standard pour tenter de soutirer de l'argent à leurs victimes en appelant depuis un numéro «… Lire la suite
Les États-Unis sanctionnent la plateforme d'échange de cryptomonnaies Nobitex, utilisée par un ransomware.
L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a annoncé des sanctions contre Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, pour avoir facilité des paiements liés à des activités terroristes. […] Lire la suite
La Russie cherche à qualifier deux groupes de hackers anti-Kremlin d’« extrémistes ».
Ces groupes ont déjà revendiqué la responsabilité de cyberattaques visant des infrastructures critiques et des institutions gouvernementales en Russie et au Bélarus. Lire la suite
Plus de 1,4 million de comptes perturbés lors d'une opération de lutte contre la cybercriminalité
Les forces de l'ordre et les entreprises technologiques ont démantelé des infrastructures liées à des escrocs opérant en Asie du Sud-Est. Lire la suite
L'Espagne arrête un doxeur qui divulguait des données sensibles d'employés du gouvernement.
La police nationale espagnole a arrêté un individu pour avoir divulgué des informations sensibles concernant des membres de plusieurs organisations étatiques clés, dont l'Institut national de cybersécurité (INCIBE). […] Lire la suite
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