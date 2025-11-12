brève actu

PROMPTFLUX exploite Google Gemini pour réécrire en continu son code, générant des variantes uniques et rendant obsolète la détection basée sur signatures.

L’émergence de PROMPTFLUX, un malware innovant, marque une nouvelle ère dans la cybersécurité. Détecté par Google, ce programme malveillant exploite l’intelligence artificielle de Gemini pour modifier continuellement son code, échappant ainsi aux détections antivirus traditionnelles. Cette approche, qui repose sur l’intégration directe d’un modèle de langage dans le processus de réécriture du code, illustre les défis croissants auxquels sont confrontés les experts en cybersécurité. En utilisant l’API de Gemini, PROMPTFLUX génère de nouvelles variantes de lui-même, rendant les signatures virales rapidement obsolètes et compliquant la tâche des systèmes de défense.

PROMPTFLUX : Une innovation dans la génération de malwares

PROMPTFLUX se distingue par son utilisation avancée de la technologie de l’intelligence artificielle pour améliorer ses capacités d’évasion. Selon The Hacker News, ce malware est écrit en VBScript et interagit avec l’API de Gemini pour obfusquer son propre code. Cette capacité à se réécrire en continu permet à PROMPTFLUX de persister dans le système, même après un redémarrage. En interrogeant Gemini avec des questions telles que « Comment contourner l’antivirus X ? », le malware adapte son code pour éviter les détections par signature, un mécanisme traditionnellement utilisé par les antivirus. Cette méthode innovante élimine le besoin de serveurs de commande et de contrôle (C2), car le malware génère ses propres variantes localement.

La capacité de PROMPTFLUX à se transformer constamment complique considérablement la tâche des solutions de sécurité. Comme le souligne Korben, l’absence de commandes codées en dur dans le malware empêche la détection par des motifs fixes. Chaque exécution de PROMPTFLUX est unique, ce qui rend les systèmes de détection traditionnels inefficaces. Ce type de malware, intégrant des modèles de langage, représente une nouvelle tendance où l’intelligence artificielle devient un composant actif. Cela permet non seulement la génération dynamique de code, mais également l’adaptation au contexte d’exécution, rendant chaque attaque potentiellement différente de la précédente.

Bien que PROMPTFLUX soit encore en phase de développement, son potentiel destructeur est évident. Le Google Threat Intelligence Group (GTIG) a découvert que, bien que les échantillons analysés ne montrent pas encore de capacités de compromission de réseaux, le concept reste une preuve de l’évolution des menaces. L’utilisation des modèles de langage par des groupes de menace, comme APT28 avec PROMPTSTEAL, souligne l’adoption croissante de ces technologies par des acteurs malveillants. Ces développements posent un défi majeur pour la communauté de la cybersécurité, qui doit adapter ses stratégies de défense pour contrer des attaques de plus en plus sophistiquées.

