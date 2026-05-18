Vulnérabilités : les 16 alertes critiques du 18 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une vulnérabilité vieille de 18 ans dans le serveur web open source NGINX, découverte par un système de scan autonome, permet un déni de service et, dans certaines conditions, l’exécution de code à distance.

Un chercheur a publié des exploits de preuve de concept pour deux failles non corrigées de Windows, YellowKey et GreenPlasma, permettant respectivement de contourner la protection BitLocker et d’élever les privilèges sur le système.

Une vulnérabilité du noyau Linux, baptisée « ssh-keysign-pwn », expose potentiellement des millions de systèmes à un accès non autorisé à des clés privées SSH et aux mots de passe chiffrés du fichier /etc/shadow, après six ans passés inaperçue.

La faille Linux Fragnasia, de la famille Dirty Frag, autorise tout utilisateur local à obtenir les droits super‑administrateur en écrivant des octets arbitraires dans le cache de pages du noyau, avec exploit public et correctifs en cours de déploiement.

La semaine est marquée par une concentration de vulnérabilités critiques touchant le cœur des infrastructures : serveur web NGINX, chiffrement de disque BitLocker, noyau Linux et composants réseau ou de sécurité d’entreprise. Entre failles anciennes enfin détectées, correctifs d’urgence et exploits déjà publics ou activement exploités, l’écosystème montre une dépendance accrue à des briques logicielles dont la moindre faiblesse ouvre la voie à des compromissions systémiques.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

Faille « ssh-keysign-pwn » sous Linux exposant des fichiers d'authentification critiques Une vulnérabilité du noyau Linux récemment découverte et baptisée « ssh-keysign-pwn » par les chercheurs de Qualys expose des millions de systèmes Linux à un accès non autorisé aux clés privées SSH et aux mots de passe hachés sensibles… Lire la suite

SAP corrige des vulnérabilités critiques dans Commerce Cloud et S/4HANA SAP a publié les mises à jour de sécurité de mai 2026 corrigeant 15 vulnérabilités dans plusieurs produits, dont deux failles critiques dans la plateforme de commerce électronique d'entreprise Commerce Cloud et la suite ERP S/4HANA. […] Lire la suite

Microsoft va automatiquement rétablir les pilotes Windows défectueux Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité qui lui permettra de revenir à distance à une version antérieure des pilotes Windows problématiques distribués via Windows Update. […] Lire la suite