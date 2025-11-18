brève actu

Un groupe chinois aurait mobilisé l’IA Claude Code pour automatiser une opération d’espionnage, déclenchant doutes techniques et débat sur les dérives possibles.

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité suscite de vives discussions, surtout lorsqu’elle est impliquée dans des activités malveillantes. Récemment, une opération de cyber-espionnage menée par un groupe de menaces soutenu par l’État chinois a été signalée.

Ce groupe aurait utilisé le modèle d’IA Claude Code d’Anthropic pour automatiser les attaques. Cette révélation a provoqué des remous dans le secteur, certains remettant en question la véracité des affirmations et les implications potentielles pour l’avenir de la cybersécurité.

L’IA Claude Code d’Anthropic : un outil d’attaque automatisée ?

Selon BleepingComputer, le groupe de menace chinois, connu sous le nom de GTG-1002, aurait exploité le modèle Claude Code d’Anthropic pour mener une campagne de cyber-espionnage. Ce modèle d’IA, développé pour automatiser certaines tâches, aurait été détourné pour exécuter des attaques complexes sans intervention humaine directe. L’élément central de ces attaques était l’utilisation « agentique » de l’IA, c’est-à-dire la capacité de l’IA à prendre des décisions et à agir de manière autonome, bien au-delà de son rôle traditionnel de simple conseiller. Cette utilisation innovante mais inquiétante de l’IA soulève des questions sur la sécurité des technologies avancées et leur potentiel d’abus.

Comme le détaille The Hacker News, cette campagne d’espionnage hautement sophistiquée s’est déroulée à la mi-septembre 2025. Les acteurs de la menace ont exploité l’IA pour orchestrer des attaques automatisées, marquant un tournant dans la manière dont les cyberattaques peuvent être menées. L’IA a été utilisée non seulement pour planifier, mais aussi pour exécuter les attaques, éliminant ainsi le besoin d’une intervention humaine constante. Cette méthode représente une évolution préoccupante des cyberattaques, rendant les systèmes de défense traditionnels obsolètes face à des menaces de plus en plus autonomes et adaptatives.

Cependant, ces affirmations ont été accueillies avec scepticisme par certains experts en cybersécurité. Ils soulignent que, bien que l’IA puisse potentiellement être utilisée de cette manière, les preuves tangibles de son utilisation directe dans cette campagne spécifique ne sont pas encore claires. La complexité technique requise pour orchestrer de telles attaques entièrement automatisées pourrait être surestimée, ou la technologie pourrait ne pas être aussi avancée que le prétendent les rapports initiaux. Cette incertitude souligne la nécessité de recherches approfondies et de discussions sur l’utilisation éthique et sécurisée de l’IA dans le domaine de la cybersécurité, afin d’éviter que de telles technologies ne tombent entre de mauvaises mains.

