Les dernières cyberattaques – 30 déc 2025

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Les services en ligne de La Poste, incluant banque numérique et autres plateformes, ont été mis hors ligne par un « incident réseau majeur », perturbant l’accès aux services postaux et bancaires pour des millions d’usagers en France.

Trust Wallet signale un incident de sécurité affectant son extension Google Chrome, ayant conduit à la perte d’environ 7 millions de dollars en cryptomonnaies, alors que l’extension compte près d’un million d’utilisateurs.

Le régulateur financier américain a engagé des poursuites contre trois plateformes de trading crypto et quatre clubs d’investissement accusés d’avoir détourné au moins 14 millions de dollars via de faux « Security Token Offerings » promus sur les réseaux sociaux et WhatsApp.

Le groupe prorusse Noname057 revendique une attaque par déni de service distribué (DDoS) contre La Poste qui a rendu inaccessibles son site, ses applications mobiles, ses services d’identité numérique et de stockage, poussant le renseignement français à ouvrir une enquête.

La multiplication d’incidents ciblant des infrastructures nationales, des services financiers et des plateformes grand public illustre une intensification des risques numériques sur plusieurs fronts. Les attaques contre La Poste française et l’autorité roumaine de gestion de l’eau montrent la vulnérabilité de services essentiels face aux dénis de service et au rançongiciel. Dans l’écosystème crypto, la faille de l’extension Trust Wallet et l’escroquerie massive détaillée par le régulateur américain confirment l’ampleur des détournements via plateformes frauduleuses et réseaux sociaux. En parallèle, l’essor d’outils comme NtKiller, la campagne « Operation PCPcat » exploitant la librairie incontournable Next.js et l’espionnage conduit par Evasive Panda avec MgBot témoignent d’un niveau de sophistication croissant, touchant à la fois développeurs, entreprises et États.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

