Vulnérabilités : les 15 alertes critiques du 25 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Google a accidentellement divulgué des détails sur une faille non corrigée de Chromium qui laisse tourner JavaScript en arrière-plan après la fermeture du navigateur, ouvrant la voie à une exécution de code à distance sur l’appareil.

Le fondateur de Linux alerte sur l’explosion de rapports de bugs générés par l’intelligence artificielle rendant la liste de sécurité « ingérable », en raison de doublons massifs et de signalements non vérifiés sans preuve de concept solide.

Un exploit zero-day nommé YellowKey permet à une personne ayant un accès physique de contourner les protections BitLocker par défaut de Windows 11 via un dossier FsTx sur clé USB, offrant un accès complet au disque chiffré.

Un exploit de type preuve de concept pour CVE-2026-2005 remet en lumière une vulnérabilité critique vieille de vingt ans dans l’extension pgcrypto de PostgreSQL, permettant une élévation de privilèges et l’exécution de commandes arbitraires.

La semaine illustre un durcissement du risque autour des chaînes de confiance logicielles : d’un côté, un exploit public neutralise le chiffrement BitLocker, tandis qu’un bug PostgreSQL vieux de deux décennies reçoit enfin un code d’exploitation, et qu’un détail de faille Chromium non corrigée fuite chez Google, tout cela sur fond d’inflation de rapports de vulnérabilités générés par l’intelligence artificielle.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Google a accidentellement exposé des détails d'une faille non corrigée de Chromium. Google a accidentellement divulgué des détails concernant un problème non résolu dans Chromium qui permet à JavaScript de continuer à s'exécuter en arrière-plan même lorsque le navigateur est fermé, autorisant ainsi l'exécution de code à distance sur… Lire la suite

La CISA met en garde contre l'exploitation de failles zero-day dans Microsoft Defender L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a ajouté deux vulnérabilités de Microsoft Defender activement exploitées à son catalogue des vulnérabilités connues et exploitées (KEV) et a émis une directive de correction urgente à… Lire la suite

Un million de sites WordPress exposés par des failles de sécurité d'Avada Builder Un plugin WordPress largement utilisé, alimentant plus d'un million de sites web, présente deux failles de sécurité critiques susceptibles d'exposer des données sensibles et des fichiers serveur. Les chercheurs en sécurité avertissent que ces problèmes dans le… Lire la suite