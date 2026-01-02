Les dernières actus des cybercriminels – 2 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.
Faits marquants de la semaine
- Une opération coordonnée d’INTERPOL, baptisée Operation Sentinel, a impliqué 19 pays africains, aboutissant à 574 arrestations, près de 3 millions de dollars récupérés, plus de 6 000 liens malveillants supprimés et six variantes de rançongiciels déchiffrées.
- Un ressortissant ukrainien a reconnu son rôle d’affilié du rançongiciel Nefilim, après avoir mené des attaques contre des entreprises à fort chiffre d’affaires aux États-Unis et dans d’autres pays, marquant une étape judiciaire contre ce réseau criminel.
- Le département de la Justice américain a saisi le domaine web3adspanels[.]org et une base de données associée, utilisés comme panneau de contrôle pour exploiter des identifiants bancaires volés dans un stratagème de prise de contrôle de comptes évalué à 14,6 millions de dollars.
- La Securities and Exchange Commission a engagé des poursuites contre plusieurs sociétés, dont Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., Cirkor Inc. et AI Wealth Inc., pour une escroquerie en cryptomonnaies ayant extorqué plus de 14 millions de dollars à des investisseurs particuliers.
La multiplication d’opérations judiciaires et policières ciblant des réseaux criminels financiers en ligne met en lumière une riposte structurée des autorités. En Afrique, une vaste opération coordonnée par INTERPOL a frappé des schémas d’arnaques par courrier électronique professionnel (BEC), d’extorsion numérique et de rançongiciels, avec des centaines d’arrestations et le démantèlement d’infrastructures frauduleuses. Parallèlement, la reconnaissance de culpabilité d’un affilié du rançongiciel Nefilim illustre l’aboutissement d’enquêtes internationales sur les attaques visant les grandes entreprises. Aux États-Unis, la saisie d’un domaine dédié au détournement de comptes bancaires et les poursuites de la Securities and Exchange Commission contre une escroquerie crypto thématique intelligence artificielle soulignent la priorité donnée à la protection des investisseurs et des comptes financiers.
La sélection des 4 actualités à retenir cette semaine
574 arrestations et 3 millions de dollars récupérés lors d'une opération coordonnée de lutte contre la cybercriminalité en Afrique
LYON, France – Les forces de l'ordre de 19 pays ont arrêté 574 suspects et récupéré environ 3 millions de dollars américains lors d'une importante opération de lutte contre la cybercriminalité en Afrique. L'opération Sentinel (27 octobre… Lire la suite
Un pirate informatique ukrainien admet son rôle d'affilié au groupe de ransomware Nefilim
Un ressortissant ukrainien a plaidé coupable vendredi d'avoir mené des attaques de ransomware Nefilim ciblant des entreprises à fort chiffre d'affaires aux États-Unis et dans d'autres pays. […] Lire la suite
Le ministère de la Justice américain saisit le domaine frauduleux à l'origine d'une escroquerie au vol de comptes bancaires d'une valeur de 14,6 millions de dollars.
Le département de la Justice américain (DoJ) a annoncé lundi la saisie d'un nom de domaine et d'une base de données utilisés, selon lui, pour alimenter un système criminel visant à escroquer des Américains par le biais… Lire la suite
La SEC porte plainte contre une escroquerie aux cryptomonnaies de plus de 14 millions de dollars utilisant de faux conseils d'investissement basés sur l'IA.
La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a porté plainte contre plusieurs entreprises pour leur implication présumée dans une vaste escroquerie aux cryptomonnaies qui a dérobé plus de 14 millions de dollars à des investisseurs particuliers. La… Lire la suite
