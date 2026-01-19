Vulnérabilités : les 10 alertes critiques du 19 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Fortinet corrige une vulnérabilité critique d’injection de commandes dans FortiSIEM (score CVSS 9,4) permettant à un attaquant non authentifié d’exécuter du code à distance sur des instances exposées.

Cisco publie un correctif pour une faille de sévérité maximale dans AsyncOS affectant Secure Email Gateway et Secure Email and Web Manager, déjà exploitée en zero-day par un groupe d’attaque lié à la Chine.

Une mauvaise configuration critique d’AWS CodeBuild, nommée CodeBreach, aurait pu permettre la prise de contrôle complète des dépôts GitHub d’AWS, dont l’AWS JavaScript SDK, exposant potentiellement tous les environnements AWS avant sa correction en septembre 2025.

Microsoft déploie sa première mise à jour de sécurité 2026 pour Windows, corrigeant 114 vulnérabilités dont une déjà exploitée, avec huit failles critiques et une majorité de failles de montée de privilèges.

La semaine illustre à nouveau une concentration de vulnérabilités critiques touchant des composants centraux des infrastructures numériques : supervision de sécurité, passerelles de messagerie, chaîne de développement cloud et système d’exploitation. Entre le risque de compromission de la chaîne d’approvisionnement via AWS CodeBuild et la vaste campagne de correctifs Windows, l’enjeu dépasse l’incident isolé pour toucher la résilience opérationnelle de nombreux environnements.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Une faille critique dans un plugin WordPress a exposé quelque 40 000 utilisateurs au risque d'une prise de contrôle totale de leur site web. Lire la suite