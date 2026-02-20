Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 20 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Un ressortissant binational a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour un vaste schéma international d’investissement en cryptomonnaies de type « pig butchering », ayant escroqué plus de 73 millions de dollars à ses victimes.

Les autorités sud-coréennes ont confirmé la disparition de 22 bitcoins, valorisés à environ 1,5 million de dollars, d’un portefeuille hors ligne conservé comme preuve dans une affaire financière de 2021.

La police néerlandaise a arrêté un homme de 21 ans soupçonné de vendre l’outil automatisé de phishing JokerOTP, conçu pour intercepter des mots de passe à usage unique et permettre le détournement de comptes protégés par authentification multifacteur.

Un intérimaire de Dassault Aviation, travaillant sur le site de Cergy, a été placé en garde à vue pour atteinte aux intérêts de la nation après avoir été surpris avec des lunettes filmantes près des chaînes d’assemblage du Rafale.

Les affaires de la semaine dessinent un continuum entre criminalité numérique de masse et menaces ciblant des infrastructures ou technologies sensibles : lourdes condamnations pour escroqueries en cryptomonnaies, enlèvement avec rançon en actifs numériques, fraude à grande échelle via identités volées et poursuites liées à une fuite massive de données, sur fond de procès pour rançongiciels en France et de soupçons d’espionnage industriel chez un grand avionneur.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Le PDG de Praetorian Group International a été condamné à 20 ans de prison pour avoir orchestré une escroquerie pyramidale mondiale au bitcoin qui a lésé plus de 90 000 investisseurs pour un montant supérieur à 201 millions… Lire la suite