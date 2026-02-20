Navigation
Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 20 fév 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Un ressortissant binational a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour un vaste schéma international d’investissement en cryptomonnaies de type « pig butchering », ayant escroqué plus de 73 millions de dollars à ses victimes.
  • Les autorités sud-coréennes ont confirmé la disparition de 22 bitcoins, valorisés à environ 1,5 million de dollars, d’un portefeuille hors ligne conservé comme preuve dans une affaire financière de 2021.
  • La police néerlandaise a arrêté un homme de 21 ans soupçonné de vendre l’outil automatisé de phishing JokerOTP, conçu pour intercepter des mots de passe à usage unique et permettre le détournement de comptes protégés par authentification multifacteur.
  • Un intérimaire de Dassault Aviation, travaillant sur le site de Cergy, a été placé en garde à vue pour atteinte aux intérêts de la nation après avoir été surpris avec des lunettes filmantes près des chaînes d’assemblage du Rafale.

Les affaires de la semaine dessinent un continuum entre criminalité numérique de masse et menaces ciblant des infrastructures ou technologies sensibles : lourdes condamnations pour escroqueries en cryptomonnaies, enlèvement avec rançon en actifs numériques, fraude à grande échelle via identités volées et poursuites liées à une fuite massive de données, sur fond de procès pour rançongiciels en France et de soupçons d’espionnage industriel chez un grand avionneur.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Le fugitif impliqué dans un trafic de porcs d'une valeur de 73 millions de dollars écope de 20 ans de prison.

www.bleepingcomputer.com

Un ressortissant chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie internationale aux investissements en cryptomonnaies (également connue sous le nom d'arnaque au « pork butchering » ou… Lire la suite

La police sud-coréenne perd 22 bitcoins provenant d'un portefeuille hors ligne dans une affaire de preuves à Gangnam

news.bitcoin.com

Les autorités sud-coréennes ont confirmé la disparition de 22 bitcoins, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars, d'un portefeuille hors ligne détenu par le commissariat de police de Gangnam à Séoul, dans le cadre d'une affaire de… Lire la suite

La police arrête le vendeur de l'outil de capture de codes d'accès JokerOTP MFA.

www.bleepingcomputer.com

La police néerlandaise a arrêté un homme de 21 ans originaire de Dordrecht, soupçonné d'avoir vendu l'accès à l'outil d'automatisation de phishing JokerOTP, capable d'intercepter les mots de passe à usage unique (OTP) pour pirater des comptes…. Lire la suite

Un jeune intérimaire de Dassault soupçonné d’espionnage et placé en garde à vue

www.20min.ch

Un employé intérimaire, travaillant comme monteur-câbleur au sein du groupe Dassault Aviation, a été placé en garde à vue pour atteinte aux intérêts de la nation, a indiqué mercredi… Lire la suite

Le fondateur de PGI condamné par un juge à 20 ans de prison pour une escroquerie de type Ponzi en bitcoins d'une valeur de 201 millions de dollars.

news.bitcoin.com

Le PDG de Praetorian Group International a été condamné à 20 ans de prison pour avoir orchestré une escroquerie pyramidale mondiale au bitcoin qui a lésé plus de 90 000 investisseurs pour un montant supérieur à 201 millions… Lire la suite

A Paris, la cybercriminalité ordinaire au procès d’un couple accusé d’attaques par rançongiciel

www.lemonde.fr

Deux ressortissants russes comparaissent à Paris suite à la vague d’attaques par rançongiciel qui touche la France depuis plus de six ans. Lire la suite

Fraude révélée : 40 000 investisseurs piégés dans une escroquerie de type Ponzi en cryptomonnaie, un jury déclare le responsable des ventes coupable.

news.bitcoin.com

Un jury fédéral a rendu un verdict sans appel dans une affaire d'escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies qui a piégé près de 40 000 investisseurs, marquant une étape décisive dans le renforcement des mesures répressives et l'intensification de la… Lire la suite

La France arrête six suspects dans le cadre de l'enlèvement d'un magistrat contre rançon en cryptomonnaie.

cointelegraph.com

Six personnes ont été interpellées après l'enlèvement d'une magistrate française et de sa mère dans le cadre d'une tentative d'extorsion par cryptomonnaie, ce qui intensifie les inquiétudes face à la recrudescence des agressions violentes à la clé… Lire la suite

Des hommes inculpés dans une affaire de fraude sur FanDuel alimentée par des milliers d'identités volées

www.bleepingcomputer.com

Deux hommes du Connecticut font face à des accusations fédérales pour avoir prétendument escroqué FanDuel et d'autres sites de jeux en ligne de 3 millions de dollars sur plusieurs années en utilisant les identités volées d'environ 3 000… Lire la suite

Un pirate informatique polonais inculpé sept ans après la fuite massive de données de Morele.net

www.bitdefender.com

Un Polonais de 29 ans a été inculpé suite à une fuite de données ayant exposé les informations personnelles d'environ 2,5 millions de clients du site de commerce électronique polonais Morele.net. Pour en savoir plus, consultez mon… Lire la suite

