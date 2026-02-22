Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 22 fév 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Un cyberattaque par déni de service distribué a paralysé pendant près de 24 heures le système de réservation et les horaires de la compagnie ferroviaire nationale allemande, rendant impossible la planification de trajets en train dans tout le pays.

Le Bureau fédéral d’enquête américain signale 1 900 incidents de « jackpotting » de distributeurs automatiques depuis 2020, dont 700 en 2025, pour plus de 20 millions de dollars de pertes sur la seule année 2025.

La police espagnole a arrêté un individu accusé d’avoir manipulé un site de réservation d’hôtel afin de payer un centime pour des chambres de luxe, tout en ne réglant pas certains frais de mini-bar, une méthode qualifiée d’inédite par les enquêteurs.

Les éditeurs de Wikipedia ont décidé de retirer l’ensemble des liens vers le service d’archivage web Archive.today, référencé plus de 695 000 fois dans l’encyclopédie en ligne, après une attaque par déni de service distribué présumée.

Les incidents rapportés illustrent une pression croissante sur les infrastructures numériques et de services, des systèmes ferroviaires nationaux aux distributeurs automatiques et plateformes en ligne, tandis que les grands acteurs institutionnels, techniques et communautaires multiplient contre-mesures, restrictions d’accès et nouveaux outils de sécurité pour tenter de contenir des usages malveillants toujours plus variés et ciblés.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine