Claude Mythos d’Anthropic : une IA surpuissante qui menacerait le Web

Une fuite révèle Claude Mythos, le futur modèle d’Anthropic. Capable d’exploiter des failles critiques, cette IA inquiète les experts en sécurité.

TL;DR : L’essentiel La société Anthropic a accidentellement exposé près de 3000 documents internes sur son site officiel. Cette fuite, causée par une mauvaise configuration de son système de gestion de contenu, a dévoilé l’existence et les capacités du modèle Claude Mythos.

Nommé Capybara en interne, ce nouveau moteur dépasse les capacités de la version Opus 4.6. Il se distingue par des performances nettement supérieures dans les domaines du raisonnement logique et de la programmation informatique complexe, selon les documents consultés.

L’entreprise exprime des craintes majeures concernant l’utilisation malveillante de cette technologie. Claude Mythos pourrait permettre aux cybercriminels d’identifier et d’automatiser l’exploitation de vulnérabilités logicielles à une vitesse dépassant les capacités de défense actuelles des organisations.

L’annonce de cette découverte a provoqué une chute immédiate des actions de plusieurs leaders de la cybersécurité. Les marchés financiers ont réagi avec inquiétude, entraînant une baisse des titres de Palo Alto Networks et Crowdstrike sur les places boursières.

La fuite involontaire survenue chez Anthropic marque un tournant dans la transparence involontaire des laboratoires d’intelligence artificielle. Une erreur de configuration sur le système de gestion de contenu (CMS) de l’entreprise a rendu public un volume considérable de données sensibles concernant le prochain fleuron de la gamme : Claude Mythos. Ce modèle, qui représente une évolution majeure par rapport aux versions précédentes, cristallise les tensions entre l’innovation technologique et la sécurité des infrastructures numériques mondiales.

Anthropic expose par erreur les secrets du projet Claude Mythos

La fuite a pris naissance suite à une défaillance technique sur les serveurs de la start-up, où des fichiers n’ont pas été marqués comme privés lors de leur mise en ligne par les équipes. Comme l’indique Mashable, près de 3000 informations internes ont été stockés dans un réservoir de données accessible à tous. Parmi ces éléments figuraient des brouillons d’articles de blog, des détails sur des événements exclusifs réservés aux dirigeants et des informations sur un nouveau niveau de performance baptisé Capybara.

Ce niveau, positionné au-dessus de l’actuel modèle Opus, est décrit comme le modèle le plus intelligent jamais conçu par l’organisation à ce jour. L’erreur humaine à l’origine de cette exposition a permis à des observateurs attentifs, dont des chercheurs en cybersécurité, de consulter des notes de recherche avant que l’accès ne soit verrouillé par l’entreprise. Cette situation a forcé Anthropic à confirmer officiellement l’existence de ces travaux, qualifiant Claude Mythos de véritable rupture technologique par rapport aux standards actuels du marché de l’IA générative.

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Claude Mythos : une accélération des capacités offensives

Le point le plus critique de cette révélation concerne l’aptitude de l’intelligence artificielle à identifier et exploiter des failles de sécurité. Selon les autres informations rapportées par 01net, le futur modèle surpasserait largement les capacités du moteur actuel, Opus 4.6. Ce dernier s’était déjà illustré en détectant 500 vulnérabilités critiques dans des projets en code ouvert, dont 22 failles au sein du navigateur Firefox. Cependant, les systèmes actuels peinaient jusqu’alors à transformer ces découvertes en programmes d’attaque réellement fonctionnels.

À l’inverse, Claude Mythos franchit un cap en automatisant non seulement la recherche, mais aussi la création d’exploits utilisables. Cette puissance de calcul et de raisonnement permettrait à des acteurs malveillants de mener des cyberattaques à une vitesse qui dépasse les capacités de réaction des équipes de défense. L’entreprise reconnaît d’ailleurs que son modèle est actuellement très en avance sur n’importe quelle autre technologie en matière de capacités, ce qui fait craindre l’émergence d’une nouvelle vague d’attaques pilotées par machine.

Le secteur de la cybersécurité face à une menace systémique

L’impact de ces révélations a dépassé le cadre purement technique pour toucher la sphère financière. Comme le souligne CoinDesk, la fuite a entraîné une baisse significative de la valeur boursière de plusieurs géants du secteur. Les titres de sociétés telles que Palo Alto Networks, Crowdstrike et Fortinet ont chuté de près de 4% à 6%, tandis que le cours du Bitcoin a reculé vers les 66000 dollars après avoir frôlé le seuil des 70000 dollars peu avant l’incident.

Pour tenter d’atténuer les risques, Anthropic a commencé à fournir un accès anticipé à ce modèle à certaines organisations spécialisées dans la défense. L’objectif affiché est de permettre à ces entités de renforcer la robustesse de leurs parcs informatiques avant l’arrivée inévitable d’une vague d’exploits pilotés par l’intelligence artificielle. Cette approche prudente illustre la difficulté de concilier la sortie de systèmes de plus en plus performants avec la nécessité impérieuse de protéger l’intégrité des réseaux globaux contre des menaces automatisées.

Alors que les performances des LLMs promettent des avancées scientifiques majeures, elles obligent parallèlement l’industrie à repenser intégralement ses stratégies de protection.