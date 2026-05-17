Cybersécurité : les 8 actualités majeures du 17 mai 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine La responsable de la cybersécurité allemande alerte sur des modèles d’intelligence artificielle chinois proches des capacités de piratage avancées de Mythos, alors que l’Union européenne reste sans accès direct à ces systèmes et dépend des évaluations britannique et américaine.

En parallèle, la présidence de la Commission européenne envisage de relever dès cet été l’âge minimum d’accès aux réseaux sociaux, s’appuyant sur une application européenne de vérification d’âge critiquée pour ses failles de sécurité mais jugée conforme au Digital Services Act.

Au Canada, la messagerie chiffrée Signal menace de se retirer du pays plutôt que de se conformer à un projet de loi sur l’accès légal qu’elle estime dangereux pour l’intégrité du chiffrement et générateur de vulnérabilités systémiques.

Apple déploie avec iOS 26.5 un chiffrement de bout en bout par défaut pour la messagerie Rich Communication Services entre iPhone et Android, via une phase bêta limitée aux opérateurs compatibles et à la dernière version de Google Messages.

Les annonces de la semaine soulignent une tension croissante entre développement de capacités offensives dopées à l’intelligence artificielle, régulation des usages numériques et défense du chiffrement. Tandis que l’Europe peine à accéder et à évaluer des modèles d’attaque de nouvelle génération, gouvernements et grandes plateformes s’affrontent sur le contrôle des communications chiffrées, l’âge d’accès aux réseaux sociaux et la sécurisation des messageries interopérables.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Des pirates informatiques iraniens ont ciblé un important fabricant d'électronique sud-coréen. Le groupe de pirates informatiques MuddyWater (également connu sous les noms de Seedworm et Static Kitten), lié à l'Iran, a lancé une vaste campagne de cyberespionnage ciblant au moins neuf organisations de premier plan dans de multiples… Lire la suite