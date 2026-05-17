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Cybersécurité : les 8 actualités majeures du 17 mai 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • La responsable de la cybersécurité allemande alerte sur des modèles d’intelligence artificielle chinois proches des capacités de piratage avancées de Mythos, alors que l’Union européenne reste sans accès direct à ces systèmes et dépend des évaluations britannique et américaine.
  • En parallèle, la présidence de la Commission européenne envisage de relever dès cet été l’âge minimum d’accès aux réseaux sociaux, s’appuyant sur une application européenne de vérification d’âge critiquée pour ses failles de sécurité mais jugée conforme au Digital Services Act.
  • Au Canada, la messagerie chiffrée Signal menace de se retirer du pays plutôt que de se conformer à un projet de loi sur l’accès légal qu’elle estime dangereux pour l’intégrité du chiffrement et générateur de vulnérabilités systémiques.
  • Apple déploie avec iOS 26.5 un chiffrement de bout en bout par défaut pour la messagerie Rich Communication Services entre iPhone et Android, via une phase bêta limitée aux opérateurs compatibles et à la dernière version de Google Messages.

Les annonces de la semaine soulignent une tension croissante entre développement de capacités offensives dopées à l’intelligence artificielle, régulation des usages numériques et défense du chiffrement. Tandis que l’Europe peine à accéder et à évaluer des modèles d’attaque de nouvelle génération, gouvernements et grandes plateformes s’affrontent sur le contrôle des communications chiffrées, l’âge d’accès aux réseaux sociaux et la sécurisation des messageries interopérables.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

La Chine se tourne vers le dark web pour développer son propre Mythos, craint le responsable allemand de la cybersécurité.

La Chine se tourne vers le dark web pour développer son propre Mythos, craint le responsable allemand de la cybersécurité.

Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

Le plus haut responsable allemand de la cybersécurité a averti les parlementaires que des entreprises technologiques chinoises comme Alibaba semblent sur le point de développer des systèmes d'IA dotés de capacités de piratage similaires au… Lire la suite

L'interdiction des réseaux sociaux dans l'UE pourrait intervenir cet été, selon von der Leyen

L'interdiction des réseaux sociaux dans l'UE pourrait intervenir cet été, selon von der Leyen

Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le relèvement de l'âge minimum d'utilisation des réseaux sociaux dans toute l'Union européenne était à l'étude et qu'une proposition pourrait être présentée dès cet… Lire la suite

Signal menace de quitter le Canada en raison du projet de loi sur l'accès légal.
Cyber Insider

La plateforme de messagerie chiffrée Signal affirme qu'elle se retirerait du marché canadien plutôt que de se conformer aux dispositions du projet de loi d'Ottawa sur l'accès légal, qu'elle juge susceptibles de compromettre le chiffrement et d'introduire… Lire la suite

iOS 26.5 introduit par défaut le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android

iOS 26.5 introduit par défaut le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android

The Hacker News

Apple a officiellement lancé lundi iOS 26.5, intégrant la prise en charge du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les services de communication enrichie (RCS) en version bêta. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort… Lire la suite

Google lance une nouvelle fonctionnalité de sécurité Android pour aider à détecter les attaques de logiciels espions.

Google lance une nouvelle fonctionnalité de sécurité Android pour aider à détecter les attaques de logiciels espions.

TechCrunch

La journalisation des intrusions est une nouvelle fonctionnalité du mode de protection avancé d'Android, qui vise à protéger les militants des droits de l'homme, les journalistes et les dissidents contre les attaques de logiciels espions gouvernementaux et… Lire la suite

Des pirates informatiques iraniens ont ciblé un important fabricant d'électronique sud-coréen.

Des pirates informatiques iraniens ont ciblé un important fabricant d'électronique sud-coréen.

www.bleepingcomputer.com

Le groupe de pirates informatiques MuddyWater (également connu sous les noms de Seedworm et Static Kitten), lié à l'Iran, a lancé une vaste campagne de cyberespionnage ciblant au moins neuf organisations de premier plan dans de multiples… Lire la suite

Pwn2Own Berlin 2026, Jour 3 : DEVCORE sacré Maître du Pwn, 1,298 million de dollars de gains au total

Pwn2Own Berlin 2026, Jour 3 : DEVCORE sacré Maître du Pwn, 1,298 million de dollars de gains au total

securityaffairs.com

L'édition 2026 de Pwn2Own Berlin s'est achevée avec 47 failles zero-day et 1,29 million de dollars de gains. DEVCORE a dominé la compétition dans toutes les catégories. Après trois jours intenses, Pwn2Own Berlin 2026 a permis aux… Lire la suite

Un enquêteur spécialisé dans les logiciels espions a démasqué des pirates informatiques du gouvernement russe qui tentaient de pirater des comptes Signal.

Un enquêteur spécialisé dans les logiciels espions a démasqué des pirates informatiques du gouvernement russe qui tentaient de pirater des comptes Signal.

TechCrunch

Un groupe de pirates informatiques, vraisemblablement liés au gouvernement russe, a tenté de pirater le système informatique d'un chercheur en sécurité spécialisé dans les attaques de logiciels espions. Ce dernier a réussi à prendre l'ascendant sur les… Lire la suite

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