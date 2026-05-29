Cybercriminalité : les 12 opérations et arrestations du 29 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération coordonnée par Interpol dans 13 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, baptisée Operation Ramz, a abouti à 201 arrestations, 382 suspects identifiés, 3 867 victimes recensées et 53 serveurs saisis, en ciblant phishing, malwares et arnaques financières.

Un service de réseau privé virtuel baptisé First VPN, promu sur des forums russophones et offrant paiements anonymes et infrastructure cachée, a été démantelé après avoir été impliqué dans la plupart des grandes enquêtes cyber soutenues par Europol.

Les autorités nord-américaines et européennes ont arrêté un suspect et démantelé l’infrastructure de plusieurs botnets IoT, dont Kimwolf, Aisuru, JackSkid et Mossad, ayant compromis plus de 3 millions d’appareils et lancé des attaques par déni de service atteignant 30 térabits par seconde.

La police métropolitaine de Londres a sollicité plus de 700 000 fois en 2025 l’accès à des métadonnées auprès de grandes plateformes numériques, y compris services de livraison, opérateur mobile LycaMobile et services chiffrés comme Proton et Signal, suscitant des interrogations sur l’ampleur de cette surveillance.

Les développements récents illustrent à la fois la montée en puissance des opérations répressives contre les infrastructures cybercriminelles (Operation Ramz, botnets IoT, First VPN) et une extension massive de l’accès policier aux données de communication, y compris auprès de services chiffrés. Cette double dynamique renforce les capacités d’enquête tout en posant des questions sensibles sur la frontière entre lutte contre la criminalité numérique et surveillance de masse.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Microsoft a démantelé Fox Tempest, un réseau de signature de logiciels malveillants. Microsoft a démantelé Fox Tempest, un service de signature de logiciels malveillants (MSaaS) qui permettait aux attaquants de signer des logiciels malveillants avec de faux certificats de confiance. Microsoft a déclaré avoir démantelé une opération de cybercriminalité… Lire la suite