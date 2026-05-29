Cybercriminalité : les 12 opérations et arrestations du 29 mai 2026

Faits marquants de la semaine
- Une opération coordonnée par Interpol dans 13 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, baptisée Operation Ramz, a abouti à 201 arrestations, 382 suspects identifiés, 3 867 victimes recensées et 53 serveurs saisis, en ciblant phishing, malwares et arnaques financières.
- Un service de réseau privé virtuel baptisé First VPN, promu sur des forums russophones et offrant paiements anonymes et infrastructure cachée, a été démantelé après avoir été impliqué dans la plupart des grandes enquêtes cyber soutenues par Europol.
- Les autorités nord-américaines et européennes ont arrêté un suspect et démantelé l’infrastructure de plusieurs botnets IoT, dont Kimwolf, Aisuru, JackSkid et Mossad, ayant compromis plus de 3 millions d’appareils et lancé des attaques par déni de service atteignant 30 térabits par seconde.
- La police métropolitaine de Londres a sollicité plus de 700 000 fois en 2025 l’accès à des métadonnées auprès de grandes plateformes numériques, y compris services de livraison, opérateur mobile LycaMobile et services chiffrés comme Proton et Signal, suscitant des interrogations sur l’ampleur de cette surveillance.
Les développements récents illustrent à la fois la montée en puissance des opérations répressives contre les infrastructures cybercriminelles (Operation Ramz, botnets IoT, First VPN) et une extension massive de l’accès policier aux données de communication, y compris auprès de services chiffrés. Cette double dynamique renforce les capacités d’enquête tout en posant des questions sensibles sur la frontière entre lutte contre la criminalité numérique et surveillance de masse.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine
201 arrestations lors d'une opération inédite de lutte contre la cybercriminalité dans la région MENA
SINGAPOUR – Une opération de lutte contre la cybercriminalité inédite dans la région MENA a conduit à l'arrestation de 201 personnes et à l'identification de 382 suspects. Treize pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont participé… Lire la suite
Un réseau VPN utilisé par des cybercriminels pour des attaques de ransomware a été démantelé lors d'une opération de répression mondiale.
Pendant des années, ce service, connu sous le nom de « First VPN », a été présenté sur les forums russophones de cybercriminalité comme un outil fiable pour échapper aux forces de l'ordre. Il proposait aux utilisateurs des paiements… Lire la suite
Les autorités ont arrêté un homme de 23 ans accusé d'avoir géré le réseau de bots Kimwolf.
Les autorités canadiennes ont arrêté un homme de 23 ans, originaire d'Ottawa, accusé d'avoir géré le réseau de zombies DDoS Kimwolf. Les États-Unis demandent son extradition. Lire la suite
L'année dernière, la police londonienne a demandé plus de 700 000 fois des données de communication aux géants du numérique.
La police métropolitaine de Londres – la plus importante du Royaume-Uni – a demandé à des entreprises technologiques de donner accès aux données de communications privées de ses agents plus de 700 000 fois rien qu’en 2025, selon… Lire la suite
Les Pays-Bas saisissent 800 serveurs d'une société d'hébergement qui permettaient des cyberattaques.
Les enquêteurs néerlandais spécialisés dans la criminalité financière (FIOD) ont arrêté deux hommes et saisi 800 serveurs liés à une société d'hébergement web qui permettait des cyberattaques, des opérations d'ingérence et des campagnes de désinformation. […] Lire la suite
FBI : Les Américains ont perdu plus de 388 millions de dollars à cause d’escroqueries utilisant des distributeurs automatiques de cryptomonnaies en 2025.
Le FBI affirme que les Américains ont perdu plus de 388 millions de dollars l'an dernier à cause d'escroqueries utilisant des bornes automatiques de cryptomonnaies, également appelées distributeurs automatiques de cryptomonnaies ou distributeurs automatiques de bitcoins. […] Lire la suite
Deux dirigeants américains plaident coupables dans des affaires de fraude au support technique basées en Inde.
Deux dirigeants d'entreprises américaines ont plaidé coupable d'avoir facilité des opérations de fraude à grande échelle au support technique, liées à des centres d'appels en Inde, selon le département de la Justice des États-Unis. Adam Young, 42… Lire la suite
Microsoft démantèle une opération de signature de code illégale utilisée par des cybercriminels pour masquer leurs logiciels malveillants.
Microsoft a saisi des sites web et mis hors service des centaines de machines virtuelles hébergeant un service de cybercriminalité qui aurait vendu des certificats de signature de code à des groupes de ransomware, donnant ainsi à… Lire la suite
Deux hommes ont été inculpés de crimes fédéraux après avoir créé des deepfakes explicites de célébrités
Deux hommes ont été officiellement inculpés de crime fédéral après avoir été surpris en train de créer et de publier des deepfakes (images truquées) de célébrités féminines par intelligence artificielle. Les procureurs fédéraux ont arrêté deux hommes… Lire la suite
L'Italie démantèle l'application de piratage CINEMAGOAL qui volait des codes d'autorisation de streaming.
Les autorités italiennes ont démantelé un écosystème de piratage centré sur l'application CINEMAGOAL qui donnait accès à diverses plateformes de streaming, dont Netflix, Disney+ et Spotify. […] Lire la suite
Microsoft a démantelé Fox Tempest, un réseau de signature de logiciels malveillants.
Microsoft a démantelé Fox Tempest, un service de signature de logiciels malveillants (MSaaS) qui permettait aux attaquants de signer des logiciels malveillants avec de faux certificats de confiance. Microsoft a déclaré avoir démantelé une opération de cybercriminalité… Lire la suite
L’IA accélère la cybercriminalité, avertit un haut responsable mondial des forces de l’ordre
Les outils d'intelligence artificielle rendent la cybercriminalité plus rapide et plus facile, a déclaré à POLITICO le chef de l'unité cybercriminalité d'Interpol. Dans une interview accordée vendredi, Neal Jetton, directeur de la cybercriminalité à Interpol, a expliqué… Lire la suite
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