Vulnérabilités : les 13 alertes critiques du 27 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Plus de 2,2 millions de véhicules équipés de systèmes antivol « aftermarket » installés en concession seraient vulnérables à une attaque Bluetooth, permettant de déverrouiller les portes à distance et de désactiver le démarrage.

Deux failles critiques de WordPress récemment corrigées seraient déjà exploitées, avec un risque estimé de prise de contrôle à distance touchant des dizaines de millions de sites web, selon l’évaluation d’un chercheur en cybersécurité.

Une caméra Wi‑Fi d’intérieur Wansview (WVC Q5) a été commercialisée en 2026 avec un serveur web vulnérable à une faille divulguée il y a plus de vingt ans, d’après une analyse de firmware menée par une entreprise spécialisée.

Cette semaine met en lumière une exposition large liée à des correctifs et à des composants intégrés, côté grand public comme côté entreprise. Dans l’automobile, des systèmes KARR/SWDS installés en concession rendent au moins 2,2 millions de véhicules vulnérables à des attaques Bluetooth à courte distance, malgré la disponibilité d’un firmware. Côté web, des failles WordPress corrigées sont déjà exploitées, tandis qu’un produit IoT récent embarque un serveur web affecté par une vulnérabilité ancienne. En parallèle, des correctifs s’accumulent (Apple iCloud+ Hide My Email, extension Adobe Acrobat, 7‑Zip 26.02, nginx, Windows, GitLab) et des vagues d’avis et patchs (Linux, Oracle) intensifient la charge de mise à jour.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Des millions de voitures achetées en Californie peuvent être piratées via Bluetooth. Au moins 2,2 millions de véhicules équipés des systèmes de sécurité KARR et SWDS installés par les concessionnaires sont vulnérables aux attaques Bluetooth à proximité, qui peuvent déverrouiller les portières ou empêcher le démarrage d'un véhicule à… Lire la suite

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