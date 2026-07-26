Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 26 juillet 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine La Commission européenne a infligé à Google une amende de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) après avoir conclu à des violations du Digital Markets Act (DMA) liées à la recherche et au Play Store.

La France a voté l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans : les deux chambres du Parlement ont approuvé la mesure, présentée comme une première en Europe dans le cadre d’un durcissement mondial.

En Inde, le 23 juillet à 23h16, GitHub a reçu une notice du ministère de l’Intérieur imposant, sous 3 heures, le retrait de trois dépôts liés à Bitchat, une messagerie Bluetooth fonctionnant sans réseau.

Une étude portant sur plus de 220 applications « orientées militaire » relève une forte présence de composants tiers (SDK, briques logicielles) : 64% en contenaient, et 40% collectaient ou partageaient plus de données que déclaré, avec des cas incluant du code Huawei ou Yandex.

Cette semaine met en avant une tension croissante entre régulation, contrôle des plateformes et risques liés aux applications. L’Union européenne sanctionne Google au titre du Digital Markets Act, tandis que des chercheurs affirment que TikTok, X et Meta entravent l’accès aux données prévu par la loi européenne. En France, le Parlement adopte une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. En Inde, une demande urgente vise le retrait de code d’une messagerie Bluetooth capable de fonctionner sans Internet. Côté menaces et opérations, des alertes portent sur l’exploitation de données de localisation, des caméras IP détournées, une panne Microsoft 365, et une refonte des noms d’acteurs de menace chez Google.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Le Parlement français approuve l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Les deux chambres du Parlement français ont voté pour bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, faisant de la France le premier pays européen à instaurer une telle interdiction dans un contexte… Lire la suite

L'Inde coupe internet, puis exige le retrait du code de bitchat Le 23 juillet à 23h16 précisément, GitHub reçoit une notice du ministère de l'Intérieur indien avec un compte à rebours de seulement 3 heures. Ce qu'exige cette notice c'est de faire disparaître 3 dépôts de code, et… Lire la suite

Des applications destinées aux troupes américaines diffusent du code chinois et russe Selon des chercheurs de l'Université Purdue, de l'Académie militaire de West Point et de l'Université internationale de Floride, une application populaire utilisée par les militaires pour évaluer leurs conditions de vie sur leurs bases contient du code… Lire la suite

L'analyse d'images satellites du Myanmar montre que des dizaines de complexes soupçonnés d'être des arnaques sont apparus ces derniers mois, malgré une répression annoncée contre les organisations criminelles. Lire la suite

Microsoft attribue la panne massive de Microsoft 365 à un bug de maintenance. Microsoft explique qu'un bug dans son système automatisé de demandes de maintenance réseau a provoqué la panne massive de jeudi en supprimant par erreur des routes IP sur un nombre d'appareils supérieur à celui prévu, perturbant ainsi… Lire la suite