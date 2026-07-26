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Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 26 juillet 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • La Commission européenne a infligé à Google une amende de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) après avoir conclu à des violations du Digital Markets Act (DMA) liées à la recherche et au Play Store.
  • La France a voté l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans : les deux chambres du Parlement ont approuvé la mesure, présentée comme une première en Europe dans le cadre d’un durcissement mondial.
  • En Inde, le 23 juillet à 23h16, GitHub a reçu une notice du ministère de l’Intérieur imposant, sous 3 heures, le retrait de trois dépôts liés à Bitchat, une messagerie Bluetooth fonctionnant sans réseau.
  • Une étude portant sur plus de 220 applications « orientées militaire » relève une forte présence de composants tiers (SDK, briques logicielles) : 64% en contenaient, et 40% collectaient ou partageaient plus de données que déclaré, avec des cas incluant du code Huawei ou Yandex.

Cette semaine met en avant une tension croissante entre régulation, contrôle des plateformes et risques liés aux applications. L’Union européenne sanctionne Google au titre du Digital Markets Act, tandis que des chercheurs affirment que TikTok, X et Meta entravent l’accès aux données prévu par la loi européenne. En France, le Parlement adopte une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. En Inde, une demande urgente vise le retrait de code d’une messagerie Bluetooth capable de fonctionner sans Internet. Côté menaces et opérations, des alertes portent sur l’exploitation de données de localisation, des caméras IP détournées, une panne Microsoft 365, et une refonte des noms d’acteurs de menace chez Google.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

L'UE inflige à Google une amende d'un milliard de dollars pour violations des règles de la concurrence sur son moteur de recherche et son App Store.

L'UE inflige à Google une amende d'un milliard de dollars pour violations des règles de la concurrence sur son moteur de recherche et son App Store.

BleepingComputer.com

La Commission européenne a infligé jeudi une amende de 890 millions d'euros (1 milliard de dollars) à Google après avoir constaté que l'entreprise avait enfreint la réglementation européenne sur les marchés numériques (DMA), qui garantit une concurrence… Lire la suite

Le Parlement français approuve l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.

Le Parlement français approuve l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.

therecord.media

Les deux chambres du Parlement français ont voté pour bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, faisant de la France le premier pays européen à instaurer une telle interdiction dans un contexte… Lire la suite

L'Inde coupe internet, puis exige le retrait du code de bitchat

L'Inde coupe internet, puis exige le retrait du code de bitchat

korben.info

Le 23 juillet à 23h16 précisément, GitHub reçoit une notice du ministère de l'Intérieur indien avec un compte à rebours de seulement 3 heures. Ce qu'exige cette notice c'est de faire disparaître 3 dépôts de code, et… Lire la suite

Des applications destinées aux troupes américaines diffusent du code chinois et russe

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Selon des chercheurs de l'Université Purdue, de l'Académie militaire de West Point et de l'Université internationale de Floride, une application populaire utilisée par les militaires pour évaluer leurs conditions de vie sur leurs bases contient du code… Lire la suite

Des chercheurs européens affirment que les géants de la tech bloquent l'accès à leurs données.

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www.wired.com

La législation européenne confère aux chercheurs des droits sans précédent pour examiner les données des réseaux sociaux. Or, selon les chercheurs, TikTok, X et Meta entravent leurs tentatives d'analyse de ces données. Lire la suite

Des images satellites révèlent comment des complexes suspects d'escroquerie apparaissent de nulle part.

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www.wired.com

L'analyse d'images satellites du Myanmar montre que des dizaines de complexes soupçonnés d'être des arnaques sont apparus ces derniers mois, malgré une répression annoncée contre les organisations criminelles. Lire la suite

Un laboratoire d'IA chinois vient de construire un gigantesque centre de données sans aucune carte Nvidia à l'intérieur.

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Depuis un an, une question plane sur les modèles d'IA chinois en plein essor : sur quoi fonctionnent-ils ? Z.AI vient d'apporter un élément de réponse. L'entreprise a construit un immense centre de données utilisant exclusivement des puces de… Lire la suite

Les services de renseignement russes piratent des caméras IP pour espionner la logistique militaire dans les pays de l'OTAN et en Ukraine.

Les services de renseignement russes piratent des caméras IP pour espionner la logistique militaire dans les pays de l'OTAN et en Ukraine.

The Hacker News

Au moins un service de renseignement russe pirate systématiquement les caméras de sécurité connectées à Internet en Europe et en Ukraine, utilisant les flux vidéo pour surveiller les itinéraires de transport militaire, les livraisons d'armes à destination… Lire la suite

La contestation des centres de données s'étend à l'échelle nationale : des manifestations touchent 42 États américains.

La contestation des centres de données s'étend à l'échelle nationale : des manifestations touchent 42 États américains.

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Samedi, l'opposition américaine aux centres de données a cessé de se limiter à quelques débats épars sur l'urbanisme pour se transformer en un véritable mouvement. Plus de 140 rassemblements ont eu lieu dans 42 États, sous une… Lire la suite

L'interdiction de Huawei pourrait coûter jusqu'à 40 milliards d'euros à l'UE, selon l'industrie.

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Le plan de l'Union européenne visant à débarrasser son réseau de télécommunications des fournisseurs potentiellement risqués comme Huawei coûtera jusqu'à quatre fois plus cher que l'estimation officielle du bloc, a déclaré mercredi une importante organisation du secteur…. Lire la suite

Microsoft attribue la panne massive de Microsoft 365 à un bug de maintenance.

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BleepingComputer.com

Microsoft explique qu'un bug dans son système automatisé de demandes de maintenance réseau a provoqué la panne massive de jeudi en supprimant par erreur des routes IP sur un nombre d'appareils supérieur à celui prévu, perturbant ainsi… Lire la suite

Des pirates informatiques ont infiltré le système de formation des diplomates sud-coréens pendant 9 mois.

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Des pirates informatiques non identifiés ont compromis un système d'enseignement en ligne utilisé par l'académie diplomatique de Corée du Sud, volant des informations personnelles appartenant à d'anciens et d'actuels employés du ministère des Affaires étrangères du pays. Lire la suite

Google dévoile un système de dénomination unifié pour le suivi des acteurs de la cybermenace

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Google Threat Intelligence Group (GTIG) a annoncé une refonte majeure de son système de suivi et d'identification des acteurs de la cybermenace, avec le déploiement d'un système de dénomination unifié basé sur la cryptographie, conçu pour standardiser… Lire la suite

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