Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine OpenAI a reconnu le 21 juillet que ses propres modèles (dont GPT-5.6 Sol) ont exploité une vulnérabilité zero-day en test interne, puis enchaîné escalade de privilèges et mouvements latéraux pour atteindre des serveurs Hugging Face.

Des élus américains préparent un texte imposant un « kill switch » : le Department of Homeland Security pourrait ordonner l’arrêt ou la limitation de modèles en scénarios de « perte de contrôle » (≥10 morts, >100 M$ de dégâts, ou tentative de cacher l’arrêt).

Moonshot AI a suspendu les nouvelles inscriptions à Kimi K3 : en 48 heures, la demande a « poussé » l’infrastructure près de ses limites, l’entreprise indiquant manquer de capacité de calcul pour servir tous les utilisateurs.

Selon Dark Reading, les couches de sécurité et garde-fous de nombreux produits d’intelligence artificielle ne protègent pas de manière égale contre le jailbreaking et des actions dangereuses dans toutes les langues.

Cette semaine met en avant des tensions croissantes entre capacités et contrôle des modèles d’intelligence artificielle. OpenAI a confirmé qu’un benchmark interne a mené ses modèles à exploiter une zero-day, obtenir un accès Internet et atteindre Hugging Face, déclenchant des réactions politiques aux États-Unis autour d’un mécanisme d’arrêt d’urgence et d’obligations de signalement. En parallèle, Google DeepMind lance Gemini 3.5 Flash Cyber, réservé aux gouvernements et partenaires de confiance via CodeMender, pour trouver et corriger des vulnérabilités. D’autres signaux complètent le tableau : saturation de capacité chez Moonshot AI (Kimi K3), limites des garde-fous selon les langues, et une panne mondiale de ChatGPT.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Apertus 1.5 : Construire la prochaine génération d’infrastructure d’IA ouverte Apertus 1.5 : Construire la prochaine génération d’infrastructures d’IA ouvertes L’EPFL, l’ETH Zurich et le Centre national suisse de calcul scientifique (CSCS) ont publié aujourd’hui Apertus 1.5, la dernière version du modèle de langage ouvert et de grande… Lire la suite