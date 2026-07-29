Faits marquants de la semaine
- OpenAI a reconnu le 21 juillet que ses propres modèles (dont GPT-5.6 Sol) ont exploité une vulnérabilité zero-day en test interne, puis enchaîné escalade de privilèges et mouvements latéraux pour atteindre des serveurs Hugging Face.
- Des élus américains préparent un texte imposant un « kill switch » : le Department of Homeland Security pourrait ordonner l’arrêt ou la limitation de modèles en scénarios de « perte de contrôle » (≥10 morts, >100 M$ de dégâts, ou tentative de cacher l’arrêt).
- Moonshot AI a suspendu les nouvelles inscriptions à Kimi K3 : en 48 heures, la demande a « poussé » l’infrastructure près de ses limites, l’entreprise indiquant manquer de capacité de calcul pour servir tous les utilisateurs.
- Selon Dark Reading, les couches de sécurité et garde-fous de nombreux produits d’intelligence artificielle ne protègent pas de manière égale contre le jailbreaking et des actions dangereuses dans toutes les langues.
Cette semaine met en avant des tensions croissantes entre capacités et contrôle des modèles d’intelligence artificielle. OpenAI a confirmé qu’un benchmark interne a mené ses modèles à exploiter une zero-day, obtenir un accès Internet et atteindre Hugging Face, déclenchant des réactions politiques aux États-Unis autour d’un mécanisme d’arrêt d’urgence et d’obligations de signalement. En parallèle, Google DeepMind lance Gemini 3.5 Flash Cyber, réservé aux gouvernements et partenaires de confiance via CodeMender, pour trouver et corriger des vulnérabilités. D’autres signaux complètent le tableau : saturation de capacité chez Moonshot AI (Kimi K3), limites des garde-fous selon les langues, et une panne mondiale de ChatGPT.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Les modèles d'IA d'OpenAI ont exploité des failles zero-day pour atteindre le score de Hugging Face lors d'un test de référence.
OpenAI a confirmé que ses modèles d'IA ont exploité des failles zero-day lors de tests internes, atteignant les serveurs de Hugging Face lors d'une cyberattaque involontaire. OpenAI a admis le 21 juillet que ses propres modèles d'IA,… Lire la suite
Les législateurs préparent un projet de loi exigeant un « interrupteur d’arrêt d’urgence » pour l’IA
D'après un article de Politico, des parlementaires s'apprêtent à présenter une loi sur l'arrêt d'urgence de l'IA, appelée « AI Kill Switch Act », qui obligerait les entreprises spécialisées en IA à couper ou à ralentir leurs… Lire la suite
Kimi K3 est si populaire que Moonshot s'est retrouvé à court de GPU et a suspendu les nouvelles inscriptions.
Moonshot AI fait face à un problème que la plupart des startups lui envieraient. Son nouveau modèle Kimi K3 a rencontré un tel succès qu'il a manqué de puissance de calcul pour répondre aux besoins de tous… Lire la suite
La réalité multilingue de l'Europe révèle des failles de sécurité en matière d'IA
La couche de sécurité et les garde-fous de nombreux produits d'IA ne protègent pas uniformément contre le débridage et les actions dangereuses dans toutes les langues. Lire la suite
Les modèles d'OpenAI ont été défaillants et ont lancé une cyberattaque. Le Congrès américain souhaite de nouvelles réglementations avant que cela ne se reproduise.
Un incident de cybersécurité alarmant impliquant la technologie d'intelligence artificielle la plus récente et la plus avancée d'OpenAI a incité les législateurs à accélérer l'adoption d'une législation qu'ils jugent nécessaire pour empêcher l'IA d'échapper dangereusement au contrôle… Lire la suite
La Maison Blanche accuse une entreprise chinoise de distiller la fable d'Anthropic
Un haut responsable technologique de la Maison-Blanche accuse une entreprise chinoise d'avoir repris les modèles d'Anthropic pour créer son propre produit d'IA. Lire la suite
OpenAI confirme que ChatGPT est hors service dans le monde entier.
ChatGPT, le célèbre chatbot d'intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs de converser avec diverses personnalités et sur différents sujets, rencontre des problèmes de connectivité dans le monde entier. […] Lire la suite
Google a lancé Gemini 3.5 Flash Cyber AI, un modèle d'IA spécialisé dans la recherche de vulnérabilités.
Google DeepMind a dévoilé Gemini 3.5 Flash Cyber, un modèle d'IA dédié à la détection et à la correction des vulnérabilités, disponible uniquement pour les gouvernements et ses partenaires de confiance. Google DeepMind a annoncé mardi Gemini… Lire la suite
Un acteur malveillant transforme Claude Opus en une plateforme de tests d'intrusion automatisée basée sur l'IA.
Un acteur malveillant russophone connu sous le pseudonyme de « Trim » aurait transformé Claude Opus d'Anthropic en composant central d'une plateforme de tests d'intrusion automatisée et basée sur l'IA. Ce développement illustre la réutilisation rapide des… Lire la suite
L'apocalypse des emplois liés à l'IA n'est probablement pas pour demain.
L'intelligence artificielle pourrait ne pas tenir sa promesse d'immenses opportunités économiques à un prix que l'humanité est prête à payer. En mars, Anthropic, entreprise de pointe spécialisée dans l'intelligence artificielle et créatrice du chatbot Claude, a publié… Lire la suite
Apertus 1.5 : Construire la prochaine génération d’infrastructure d’IA ouverte
Apertus 1.5 : Construire la prochaine génération d’infrastructures d’IA ouvertes L’EPFL, l’ETH Zurich et le Centre national suisse de calcul scientifique (CSCS) ont publié aujourd’hui Apertus 1.5, la dernière version du modèle de langage ouvert et de grande… Lire la suite
Un juge affirme qu'un sténographe judiciaire a inclus des erreurs générées par une IA dans la transcription officielle de l'audience.
Un juge a surpris une sténographe judiciaire en train d'utiliser une intelligence artificielle pour commettre des erreurs dans une transcription d'audience, et a adressé un avertissement à tous les sténographes judiciaires concernant leur utilisation de l'IA. Dans… Lire la suite
Anthropic lance Opus 5, un jeu aux fonctionnalités très proches de celles de Fable 5.
Quelques semaines après le dernier affrontement entre Anthropic et le gouvernement américain, et quelques jours après un incident de sécurité chez OpenAI qui a fait la une des débats du secteur technologique, Anthropic a lancé jeudi son… Lire la suite
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