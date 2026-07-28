Cyberattaques : les 15 incidents majeurs du 28 juillet 2026

Faits marquants de la semaine
- Les services de renseignement néerlandais alertent sur une campagne russe, confirmée le 10 juillet, visant à compromettre des caméras IP connectées pour surveiller des routes logistiques et livraisons d’armes vers l’Ukraine.
- Ostium indique qu’un attaquant a volé 23,75 millions de dollars depuis son coffre de fournisseur de liquidité, après compromission d’une infrastructure « off-chain » utilisée pour alimenter le protocole en données de prix.
- Des agences fédérales américaines signalent que des acteurs liés à l’Iran ciblent des systèmes de contrôle de l’eau et de l’énergie exposés sur Internet, en modifiant des automates industriels (petits ordinateurs pilotant pompes et vannes).
- Le constructeur ferroviaire suisse Stadler Rail rapporte qu’un rançongiciel, attribué au gang Everest, a conduit à une demande d’environ 12,3 millions de dollars, après une intrusion via une plateforme d’échange de données partagée avec un fournisseur.
Cette semaine, plusieurs signaux convergent vers des attaques qui combinent intrusions techniques et impacts concrets sur des opérations critiques. En Europe, des caméras IP compromises sont exploitées à des fins d’espionnage militaire, tandis que des rançongiciels et cyberattaques perturbent des activités industrielles et des services publics, du rail à l’enregistrement foncier. Aux États-Unis, des autorités décrivent des intrusions dans des systèmes industriels d’eau et d’énergie, avec manipulation d’écrans et d’automates (équipements pilotant des processus). En parallèle, les attaques financières et de fraude se diversifient : vol de crypto via infrastructure « off-chain », phishing DNS sur Wi‑Fi, fausses identités et campagnes malware à grande échelle.
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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine
Les services de renseignement néerlandais mettent en garde contre l'utilisation par la Russie de caméras IP piratées à des fins d'espionnage militaire.
Les services de renseignement néerlandais affirment que la Russie pirate des caméras IP pour surveiller la logistique militaire de l'OTAN et les livraisons d'armes à l'Ukraine. L'AIVD et le MIVD, les services de renseignement civils et militaires… Lire la suite
Des pirates informatiques ont dérobé 23,7 millions de dollars en cryptomonnaie à Ostium lors d'une attaque hors chaîne.
La plateforme de trading Ostium a annoncé qu'un pirate informatique avait dérobé 23,75 millions de dollars dans son coffre-fort de fournisseurs de liquidités la semaine dernière, après avoir compromis l'infrastructure hors chaîne utilisée pour alimenter le protocole… Lire la suite
Des acteurs liés à l'Iran commettent des intrusions et ciblent les systèmes de contrôle de l'eau et de l'énergie américains.
Les agences américaines mettent en garde contre des attaques d'acteurs liés à l'Iran visant les systèmes de contrôle de l'eau et de l'énergie exposés à Internet, avec un risque de perturbation. Les agences fédérales ont mis à… Lire la suite
Le géant ferroviaire suisse Stadler rejette une demande de rançon de 12,3 millions de dollars après une cyberattaque.
Le constructeur ferroviaire suisse Stadler Rail affirme que le groupe de ransomware Everest a exigé environ 12,3 millions de dollars après avoir piraté une plateforme d'échange de données partagée avec l'un de ses fournisseurs. […] Lire la suite
La Roumanie s'efforce de rétablir le cadastre après une cyberattaque qui a perturbé le marché immobilier.
L'agence roumaine du cadastre se remet encore d'une cyberattaque qu'elle a qualifiée d'« incident technique le plus grave de l'histoire de l'institution ». Lire la suite
Des pirates informatiques détournent le DNS du Wi-Fi d'un hôtel pour voler des comptes Microsoft 365
Des pirates informatiques modifient les paramètres DNS des appareils Wi-Fi dans les hôtels et les centres de conférence afin de rediriger les utilisateurs vers de fausses pages de connexion Microsoft 365. […] Lire la suite
Des pirates informatiques nord-coréens utilisent de faux entretiens d'embauche pour déployer les RAT PylangGhost et GolangGhost.
Le groupe terroriste nord-coréen Famous Chollima, également connu sous le nom de Wagemole, mène activement une campagne de cyberespionnage sophistiquée baptisée ClickFake Interview. Cette opération cible les professionnels des cryptomonnaies et du Web3, les incitant à exécuter… Lire la suite
Un cheval de Troie bancaire brésilien se propage activement au Portugal
Les entreprises portugaises utilisent la même langue maternelle que les pirates informatiques brésiliens, ce qui en fait des cibles faciles. Lire la suite
La campagne FakeGit utilise 7 600 dépôts GitHub pour diffuser le logiciel malveillant SmartLoader.
Une opération de grande envergure baptisée « FakeGit » diffuse les logiciels malveillants SmartLoader et StealC via 7 600 dépôts GitHub malveillants, qui ont cumulé plus de 14 millions de téléchargements. […] Lire la suite
Des pirates informatiques utilisent des journaux de vol pour contourner l'authentification multifacteur et lancer des attaques de ransomware.
Les logiciels malveillants voleurs d'informations constituent désormais le lien invisible entre les vols d'identifiants mineurs et les campagnes de ransomware de grande envergure. Les attaquants ne cherchent plus à forcer les pare-feu puisque les voleurs d'informations leur… Lire la suite
Des moniteurs LG ont été repérés en train d'installer une application de type logiciel publicitaire sur des PC Windows.
Le branchement de certains moniteurs LG incite Windows Update à installer une application LG sans consentement, tandis que le logiciel s'exécute au démarrage et affiche des publicités pour la version d'essai de McAfee. Lire la suite
Des escrocs se font passer pour le FBI sur les réseaux sociaux et ciblent les victimes de crimes.
De vrais agents du FBI ne vous contacteront pas par message privé pour vous proposer de vous aider à récupérer des fonds volés. Le Centre de plaintes pour la cybercriminalité (IC3) du FBI a mis à jour… Lire la suite
Des pirates informatiques dissimulent du trafic C2 au sein de Telegram tout en ciblant des gouvernements du Moyen-Orient
Les pirates informatiques mêlent de plus en plus de trafic malveillant à des services légitimes, et une campagne récemment découverte illustre l'évolution de cette tactique. Cette activité a été attribuée à un acteur malveillant lié à l'Asie… Lire la suite
Une attaque de ransomware paralyse une chaîne de supermarchés japonais spécialisée dans les produits surgelés.
Une cyberattaque contre une entreprise agroalimentaire perturbe l'approvisionnement en produits surgelés de milliers de clients, dont de grandes franchises comme Kentucky Fried Chicken. Lire la suite
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