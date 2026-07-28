Cyberattaques : les 15 incidents majeurs du 28 juillet 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Les services de renseignement néerlandais alertent sur une campagne russe, confirmée le 10 juillet, visant à compromettre des caméras IP connectées pour surveiller des routes logistiques et livraisons d’armes vers l’Ukraine.

Ostium indique qu’un attaquant a volé 23,75 millions de dollars depuis son coffre de fournisseur de liquidité, après compromission d’une infrastructure « off-chain » utilisée pour alimenter le protocole en données de prix.

Des agences fédérales américaines signalent que des acteurs liés à l’Iran ciblent des systèmes de contrôle de l’eau et de l’énergie exposés sur Internet, en modifiant des automates industriels (petits ordinateurs pilotant pompes et vannes).

Le constructeur ferroviaire suisse Stadler Rail rapporte qu’un rançongiciel, attribué au gang Everest, a conduit à une demande d’environ 12,3 millions de dollars, après une intrusion via une plateforme d’échange de données partagée avec un fournisseur.

Cette semaine, plusieurs signaux convergent vers des attaques qui combinent intrusions techniques et impacts concrets sur des opérations critiques. En Europe, des caméras IP compromises sont exploitées à des fins d’espionnage militaire, tandis que des rançongiciels et cyberattaques perturbent des activités industrielles et des services publics, du rail à l’enregistrement foncier. Aux États-Unis, des autorités décrivent des intrusions dans des systèmes industriels d’eau et d’énergie, avec manipulation d’écrans et d’automates (équipements pilotant des processus). En parallèle, les attaques financières et de fraude se diversifient : vol de crypto via infrastructure « off-chain », phishing DNS sur Wi‑Fi, fausses identités et campagnes malware à grande échelle.

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