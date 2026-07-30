Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine La Commission européenne a infligé à Google une amende totale de 890 millions d’euros pour non-respect du Digital Markets Act, en lui reprochant de privilégier ses propres services dans les résultats de recherche.

Des banques européennes ont transmis par inadvertance des données clients à des plateformes publicitaires via des pixels de suivi (petits traceurs intégrés aux pages), soulevant des enjeux de conformité, de sécurité et de vie privée.

Le service de musique générée par intelligence artificielle Suno a subi une fuite exposant les données personnelles de plus de 55 millions d’utilisateurs, dont des numéros de téléphone et des dizaines de milliers d’achats Stripe.

L’application officielle de prière du Vatican a exposé, via une interface de programmation (API) insuffisamment protégée, des données personnelles de plus de 700 000 utilisateurs, récupérables simplement avec un navigateur.

La semaine met en évidence une exposition massive de données, souvent facilitée par des tiers et des configurations techniques insuffisantes : banques européennes via pixels de suivi, fuite chez Suno (55 millions de comptes) et données accessibles dans l’application de prière du Vatican (700 000+). D’autres incidents renforcent ce constat, de Paidwork (23 millions d’utilisateurs) à un fournisseur de Deutsche Bank, tandis qu’Origin Energy et Craneware confirment des accès non autorisés à des données clients. En parallèle, Hugging Face évoque une intrusion liée à un agent IA autonome, et Cl0p cible PTC Windchill et FlexPLM pour déployer des web shells et voler des données.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Hugging Face révèle une faille de sécurité liée à un agent d'IA autonome Le dépôt d'intelligence artificielle Hugging Face a révélé que des attaquants avaient accédé à des ensembles de données internes et à des identifiants après avoir pénétré son infrastructure de production à l'aide d'un système d'agent d'IA autonome…. Lire la suite

Meta bannit Instagram des pervers aux lunettes à lunettes. Ses lunettes connectées Ray-Ban ont hérité d'une étiquette peu flatteuse : « lunettes de pervers ». Des hommes les utilisent pour filmer des femmes dans la rue. Des farceurs s'en servent… Lire la suite