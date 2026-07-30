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Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 30 juillet 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • La Commission européenne a infligé à Google une amende totale de 890 millions d’euros pour non-respect du Digital Markets Act, en lui reprochant de privilégier ses propres services dans les résultats de recherche.
  • Des banques européennes ont transmis par inadvertance des données clients à des plateformes publicitaires via des pixels de suivi (petits traceurs intégrés aux pages), soulevant des enjeux de conformité, de sécurité et de vie privée.
  • Le service de musique générée par intelligence artificielle Suno a subi une fuite exposant les données personnelles de plus de 55 millions d’utilisateurs, dont des numéros de téléphone et des dizaines de milliers d’achats Stripe.
  • L’application officielle de prière du Vatican a exposé, via une interface de programmation (API) insuffisamment protégée, des données personnelles de plus de 700 000 utilisateurs, récupérables simplement avec un navigateur.

La semaine met en évidence une exposition massive de données, souvent facilitée par des tiers et des configurations techniques insuffisantes : banques européennes via pixels de suivi, fuite chez Suno (55 millions de comptes) et données accessibles dans l’application de prière du Vatican (700 000+). D’autres incidents renforcent ce constat, de Paidwork (23 millions d’utilisateurs) à un fournisseur de Deutsche Bank, tandis qu’Origin Energy et Craneware confirment des accès non autorisés à des données clients. En parallèle, Hugging Face évoque une intrusion liée à un agent IA autonome, et Cl0p cible PTC Windchill et FlexPLM pour déployer des web shells et voler des données.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

L'UE inflige à Google une amende de 890 millions d'euros pour infractions au droit de la concurrence concernant la recherche et les applications.

L'UE inflige à Google une amende de 890 millions d'euros pour infractions au droit de la concurrence concernant la recherche et les applications.

Technology | The Guardian

Google a été condamné par l'UE à une amende totale de 890 millions d'euros (760 millions de livres sterling) pour infractions au droit de la concurrence en ligne commises par ses services de recherche et de boutique… Lire la suite

Des institutions financières de l'UE font fuiter des données via des traceurs de cookies

Des institutions financières de l'UE font fuiter des données via des traceurs de cookies

Dark Reading

Des banques européennes ont transmis par inadvertance des données clients à des plateformes publicitaires via des pixels de suivi, soulevant de sérieuses questions de conformité, de sécurité et de confidentialité. Lire la suite

Fuite de données chez Suno, service de musique basé sur l'IA, exposant 55 millions de comptes

Fuite de données chez Suno, service de musique basé sur l'IA, exposant 55 millions de comptes

Cyber Insider

La plateforme de génération musicale par IA Suno a subi une fuite de données exposant les informations personnelles de plus de 55 millions d'utilisateurs, selon Have I Been Pwned (HIBP). L'incident a exposé des numéros de téléphone… Lire la suite

L'application de prière officielle du Vatican compromet les données personnelles de plus de 700 000 utilisateurs dans le monde, divulguées par les utilisateurs eux-mêmes.

L'application de prière officielle du Vatican compromet les données personnelles de plus de 700 000 utilisateurs dans le monde, divulguées par les utilisateurs eux-mêmes.

Dark Reading

Un point de terminaison d'API poreux expose les noms, adresses électroniques, localisation et statut du site, autant d'informations facilement accessibles à toute personne disposant d'un navigateur. Lire la suite

Les données bancaires et personnelles de 23 millions d'utilisateurs de Paidwork ont été exposées.

Les données bancaires et personnelles de 23 millions d'utilisateurs de Paidwork ont été exposées.

cyberpress.org

Une fuite massive de données chez Paidwork, plateforme de l'économie collaborative, a exposé les informations personnelles et financières de plus de 23 millions d'utilisateurs, constituant ainsi l'une des plus importantes violations de données jamais enregistrées dans ce… Lire la suite

Des pirates informatiques ont dérobé une quantité importante de données à une entreprise technologique dont dépendent des milliers d'hôpitaux et de pharmacies américains.

Des pirates informatiques ont dérobé une quantité importante de données à une entreprise technologique dont dépendent des milliers d'hôpitaux et de pharmacies américains.

techcrunch.com

La société technologique Craneware, basée à Édimbourg, a annoncé que des données clients avaient été dérobées lors d'une cyberattaque. L'entreprise conçoit des logiciels utilisés par des milliers d'hôpitaux, de pharmacies et de cliniques américaines pour la facturation… Lire la suite

La Deutsche Bank victime d'une fuite de données via un fournisseur, suite à la fuite de données par le groupe Unsafe.

La Deutsche Bank victime d'une fuite de données via un fournisseur, suite à la fuite de données par le groupe Unsafe.

ransomnews.com

Un groupe de ransomware se faisant appeler Unsafe a publié début juillet 2026 des échantillons de données d'employés de Deutsche Bank, provenant d'une plateforme marketing et de fidélisation tierce utilisée par la banque. Deutsche Bank a confirmé… Lire la suite

Données personnelles et bancaires parmi les données clients volées lors du piratage d'Origin Energy

Données personnelles et bancaires parmi les données clients volées lors du piratage d'Origin Energy

Technology | The Guardian

Des pirates informatiques ont accédé aux noms, adresses, dates de naissance, numéros de téléphone et à certaines coordonnées bancaires de clients australiens, selon l'entreprise. Suivez notre blog d'actualités en direct sur l'Australie pour les dernières mises à… Lire la suite

Hugging Face révèle une faille de sécurité liée à un agent d'IA autonome

Hugging Face révèle une faille de sécurité liée à un agent d'IA autonome

BleepingComputer.com

Le dépôt d'intelligence artificielle Hugging Face a révélé que des attaquants avaient accédé à des ensembles de données internes et à des identifiants après avoir pénétré son infrastructure de production à l'aide d'un système d'agent d'IA autonome…. Lire la suite

Le ransomware Cl0p lance une nouvelle campagne de vol de données à grande échelle

Le ransomware Cl0p lance une nouvelle campagne de vol de données à grande échelle

Cyber Insider

Des pirates informatiques, soupçonnés d'être des opérateurs du ransomware Cl0p, exploitent une faille critique dans PTC Windchill et FlexPLM pour déployer des interfaces web et dérober des données sensibles d'entreprise. Bien que l'auteur de la menace n'ait… Lire la suite

Des fuites de données chez ShinyHunters alimentent une escroquerie par courriel à caractère sexuel d'une valeur de 2 000 $

Des fuites de données chez ShinyHunters alimentent une escroquerie par courriel à caractère sexuel d'une valeur de 2 000 $

BleepingComputer.com

Des individus malveillants utilisent des adresses électroniques compromises lors de fuites de données perpétrées par le groupe d'extorsion ShinyHunters pour envoyer des courriels d'extorsion sexuelle exigeant 2 000 $ en bitcoins. […] Lire la suite

Meta bannit Instagram des pervers aux lunettes à lunettes.

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thenextweb.com

Ses lunettes connectées Ray-Ban ont hérité d'une étiquette peu flatteuse : « lunettes de pervers ». Des hommes les utilisent pour filmer des femmes dans la rue. Des farceurs s'en servent… Lire la suite

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