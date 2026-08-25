Ransomwares & piratages : 13 cyberattaques d’ampleur du 25 août 2026 (dont Medusa)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Le FBI indique que le gang de ransomware Medusa a compromis plus de 500 organisations d’infrastructures critiques aux États-Unis depuis juin 2021, selon une communication relayée par la CISA.

Une campagne baptisée CameraSwarm a compromis plus de 14 500 caméras IP Dahua, principalement en Ukraine et en Russie, sur au moins 35 jours, via failles, force brute et codes de récupération.

Une nouvelle menace Android, Manic, a été observée en activité contre des banques ukrainiennes, des services gouvernementaux et d’identité, des applications de messagerie, ainsi que des institutions financières russes et européennes.

Google suit trois clusters d’espionnage liés à la Russie (UNC6293, UNC7005, UNC5976) qui abusent de mécanismes d’authentification légitimes (app passwords, OAuth, device code), notamment contre des chercheurs, diplomates et personnels de la défense.

Cette semaine, la veille met en évidence des attaques combinant compromissions à grande échelle d’équipements exposés et détournement de mécanismes de confiance. Un ransomware, Medusa, aurait touché plus de 500 organisations d’infrastructures critiques américaines depuis 2021. Côté objets connectés, CameraSwarm a visé plus de 14 500 caméras Dahua, tandis qu’un botnet Linux de type Mirai (Evooo1Bot) et une opération s’appuyant sur près de 2 000 sites WordPress compromis (StopAndProtect) illustrent l’industrialisation de l’infrastructure d’attaque. En parallèle, des campagnes d’espionnage et de malware ciblent comptes et terminaux, d’Android (Manic) aux extensions Firefox malveillantes.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

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