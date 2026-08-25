Ransomwares & piratages : 13 cyberattaques d’ampleur du 25 août 2026 (dont Medusa)

Faits marquants de la semaine
- Le FBI indique que le gang de ransomware Medusa a compromis plus de 500 organisations d’infrastructures critiques aux États-Unis depuis juin 2021, selon une communication relayée par la CISA.
- Une campagne baptisée CameraSwarm a compromis plus de 14 500 caméras IP Dahua, principalement en Ukraine et en Russie, sur au moins 35 jours, via failles, force brute et codes de récupération.
- Une nouvelle menace Android, Manic, a été observée en activité contre des banques ukrainiennes, des services gouvernementaux et d’identité, des applications de messagerie, ainsi que des institutions financières russes et européennes.
- Google suit trois clusters d’espionnage liés à la Russie (UNC6293, UNC7005, UNC5976) qui abusent de mécanismes d’authentification légitimes (app passwords, OAuth, device code), notamment contre des chercheurs, diplomates et personnels de la défense.
Cette semaine, la veille met en évidence des attaques combinant compromissions à grande échelle d’équipements exposés et détournement de mécanismes de confiance. Un ransomware, Medusa, aurait touché plus de 500 organisations d’infrastructures critiques américaines depuis 2021. Côté objets connectés, CameraSwarm a visé plus de 14 500 caméras Dahua, tandis qu’un botnet Linux de type Mirai (Evooo1Bot) et une opération s’appuyant sur près de 2 000 sites WordPress compromis (StopAndProtect) illustrent l’industrialisation de l’infrastructure d’attaque. En parallèle, des campagnes d’espionnage et de malware ciblent comptes et terminaux, d’Android (Manic) aux extensions Firefox malveillantes.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
CISA : Le ransomware Medusa a touché plus de 500 organisations d’infrastructures critiques.
Le FBI a déclaré mardi que le groupe de ransomware Medusa avait infiltré les systèmes informatiques de plus de 500 organisations d'infrastructures critiques aux États-Unis depuis juin 2021. […] Lire la suite
Des pirates informatiques compromettent 14 500 webcams Dahua en 35 jours.
Des pirates informatiques compromettent 14 500 webcams Dahua en 35 jours Dans le cadre d'une vaste campagne baptisée CameraSwarm, des pirates informatiques ont compromis plus de 14 500 caméras IP Dahua, principalement en Ukraine et en Russie. L'opération s'est… Lire la suite
Le malware Manic Android exfiltre des données de téléphones hors ligne via des appareils infectés à proximité.
Une nouvelle menace Android, nom de code Manic, a été observée ciblant activement les banques, les services gouvernementaux et d'identité, ainsi que les applications de messagerie ukrainiennes, de même que les institutions financières russes et européennes, les… Lire la suite
Conférences fictives, OAuth et WhatsApp : au cœur des nouvelles tactiques d’espionnage russes
Google a démantelé trois réseaux d'espionnage liés à la Russie qui utilisent des techniques d'hameçonnage et des outils d'authentification légitimes pour cibler des chercheurs, des diplomates et des personnels de la défense. Le groupe de veille sur… Lire la suite
Des attaques DDoS provoquent des pannes majeures chez Threema
Des attaques DDoS de grande ampleur ont perturbé le service Threema, provoquant de graves interruptions de communication. Les utilisateurs de Threema On-Prem n'ont pas été affectés. Threma a subi plusieurs attaques DDoS de grande envergure qui ont… Lire la suite
Le ransomware Akira utilise le mode sans échec pour contourner l'EDR
Les auteurs de l'attaque Akira ont utilisé le mode sans échec pour désactiver l'EDR avant de déployer le ransomware, mais des problèmes de mémoire ont provoqué une défaillance du chiffrement. Le 4 août, un membre affilié à… Lire la suite
Un nouveau botnet Evooo1Bot basé sur Mirai cible les appareils Linux
Evooo1Bot est un botnet Linux basé sur Mirai qui détourne des routeurs et des objets connectés pour mener des attaques DDoS, voler des identifiants et proposer des services de proxy criminels. FortiGuard Labs (Fortinet) a révélé l'existence… Lire la suite
StopAndProtect transforme 2 000 sites WordPress piratés en un réseau criminel
StopAndProtect a transformé près de 2 000 sites WordPress piratés en un réseau criminel de diffusion de logiciels malveillants, de vol de données, de surveillance et de rançongiciels. Check Point Research a mis au jour une opération de… Lire la suite
40 extensions Firefox malveillantes se font passer pour des produits Web3 afin de voler des données de portefeuille électronique.
Quarante extensions pour Mozilla Firefox ont été découvertes. Elles se livrent au vol de portefeuilles de cryptomonnaies en se faisant passer pour OKX, Rabby Wallet, TronLink et d'autres produits Web3. Selon l'équipe de recherche Socket Threat Research,… Lire la suite
Une attaque contre la chaîne d'approvisionnement de Rust introduit un malware lors de la compilation dans des caisses totalisant 245 millions de téléchargements.
Le projet Rust a supprimé de crates.io les versions malveillantes de trois crates Rust largement utilisées, suite à la publication, par un compte de mainteneur compromis, de versions intégrant une dépendance typosquattée dont le script de compilation… Lire la suite
Un affilié véreux de logiciels de ransomware se fait passer pour une société de récupération de fonds afin de voler des paiements.
Un affilié d'un groupe de ransomware malveillant se fait passer pour une entreprise de récupération de données afin d'escroquer les victimes. Un individu soupçonné d'être affilié à un groupe de ransomware se fait passer pour un service… Lire la suite
Des pirates informatiques exploitent les bannières des serveurs FTP pour diffuser de nouveaux logiciels malveillants Windows.
Des acteurs malveillants exploitent les bannières FTP pour dissimuler des commandes qui déploient deux chevaux de Troie d'accès à distance jusqu'alors inconnus, nommés E4del et PINHOLE. […] Lire la suite
Des pirates informatiques infectent les autoradios Android avec un logiciel malveillant de type botnet proxy.
Une attaque de la chaîne d'approvisionnement ciblant les systèmes multimédias embarqués de voitures sous Android utilise une application de mise à jour légitime pour diffuser un logiciel malveillant qui enrôle les appareils compromis dans un réseau de… Lire la suite
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