Coups de filet & sanctions : 14 opérations contre la cybercriminalité du 2 octobre 2026 (dont Interpol)

Faits marquants de la semaine
- Interpol a coordonné en juin à Tunis l’opération « Operation Shams II » : 28 agents de 11 pays ont extrait plus de 100’000 images faciales en ligne, constituant près de 6’400 visages uniques utilisables dans l’IFRS, avec 126 suspects déjà identifiés.
- Le Department of Justice a gelé 84 millions de dollars sur des comptes de la société de paiements Capstone, l’accusant d’activité non autorisée et d’avoir aidé des escrocs (fraude par usurpation d’identité) à convertir des fonds volés en stablecoins.
- À Indianapolis, cinq policiers ont été inculpés pour fraude et faute professionnelle après un usage non autorisé de caméras Flock (lecteurs de plaques). Une enquête évoque près de 4’000 recherches de plaques en 10 mois, sur un parc municipal de 300 caméras environ.
- Un ressortissant kosovar a plaidé coupable d’avoir opéré Rydox, une place de marché illégale vendant des données personnelles volées, des identifiants de connexion, des cartes bancaires et des outils de cybercriminalité ; il encourt jusqu’à 22 ans de prison.
Les extraits de la semaine illustrent une intensification des actions judiciaires et opérationnelles contre des usages criminels ou abusifs de données et d’infrastructures numériques. Interpol dit avoir constitué un jeu de données biométriques exploitable via son système de reconnaissance faciale, tandis que le Department of Justice a saisi 84 millions de dollars visant une société de paiements soupçonnée de faciliter des flux liés à des escroqueries. Dans le même temps, des détournements d’outils de surveillance (caméras de lecture de plaques) font l’objet de poursuites, et un administrateur de marketplace illégale a reconnu des faits portant sur la vente d’identifiants et de données volées. D’autres dossiers portent sur phishing, ransomware, extorsion et bases biométriques.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Interpol constitue une immense base de données et identifie 126 suspects de terrorisme grâce à la biométrie faciale.
Des agents spécialisés des forces de l'ordre de 11 pays se sont réunis à Tunis, en Tunisie, en juin, afin de recueillir et d'analyser les données biométriques faciales de personnes soupçonnées de terrorisme, selon un communiqué d'Interpol…. Lire la suite
Le ministère de la Justice saisit 84 millions de dollars à la société de paiements Capstone.
Le ministère de la Justice a saisi les comptes bancaires de Capstone, une entreprise de paiements basée dans le Montana, l'accusant d'être sans licence, d'avoir falsifié ses informations commerciales auprès des banques américaines et d'avoir potentiellement effectué… Lire la suite
Cinq policiers inculpés pour utilisation abusive de caméras de surveillance de troupeaux à Indianapolis
« À l’échelle nationale, au moins 100 employés de la police ont été inculpés ou accusés d’avoir utilisé à mauvais escient des lecteurs de plaques d’immatriculation à des fins non autorisées », rapporte le Washington Post. Le… Lire la suite
L'administrateur de la plateforme Rydox plaide coupable et risque 22 ans de prison.
Un ressortissant kosovar a plaidé coupable d'avoir exploité Rydox, une importante plateforme de vente en ligne illégale qui commercialisait des informations personnelles volées, des identifiants de connexion, des données de cartes de crédit et des outils de… Lire la suite
Un homme inculpé dans une escroquerie de 16 millions de dollars liée à des cryptomonnaies et à un « abattage massif de porcs ».
Le bureau du procureur fédéral du Missouri a inculpé vendredi un homme pour son rôle dans une escroquerie de plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies, liée à une vaste opération de blanchiment d'argent. Le bureau du procureur… Lire la suite
L'opérateur du ransomware Ryuk condamné à 2 ans de prison
Un ressortissant arménien de 35 ans a été condamné à deux ans de prison pour son implication dans une série d'attaques de ransomware Ryuk perpétrées alors qu'il résidait en Ukraine et en Russie entre 2019 et 2020,… Lire la suite
Un soldat américain condamné à 70 mois de prison pour extorsion de fonds auprès d'ATu0026T et de Verizon
Un soldat de l'armée américaine, qui avait plaidé coupable d'avoir piraté plusieurs entreprises de télécommunications et volé les métadonnées d'appels et de SMS de plus de 100 millions de clients d'ATu0026T en 2024, a été condamné aujourd'hui… Lire la suite
Le Japon démantèle la première usine d'ordinateurs portables nord-coréenne tandis que les États-Unis et leurs alliés détaillent un plan plus vaste.
Les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et l'Australie ont publié un rapport conjoint détaillant l'ampleur du programme WaterPlum de la Corée du Nord. L'article « Le Japon démantèle la première usine d'ordinateurs portables nord-coréenne tandis que les États-Unis et… Lire la suite
Un responsable israélien de la cybersécurité est accusé d'avoir accédé à distance à des caméras, volé des mots de passe et infiltré 26 entreprises.
Trois semaines après son arrestation, le département cybercriminalité du bureau du procureur de l’État a déposé jeudi un acte d’accusation majeur contre un pirate informatique de 43 ans originaire d’Ashkelon… Lire la suite
La police britannique arrête deux suspects liés à EvilTokens, Microsoft saisit 50 sites web de kits d'hameçonnage
Une coalition de forces de l'ordre et d'entreprises technologiques privées, menée par Microsoft, a démantelé le service d'hameçonnage EvilTokens, arrêtant les administrateurs de sites web présumés, fermant plus de 50 sites et informant les victimes de comptes… Lire la suite
L'application IPTV pirate LiveNetTV fermée suite à une descente de la police turque ; les opérateurs concluent un accord avec ACE.
Les applications de streaming piratées ont connu un grand succès sur les appareils Android et sur la clé Fire TV d'Amazon, qui est elle-même devenue un outil incontournable pour les pirates. Face à la stigmatisation du piratage… Lire la suite
Un site pirate devra affronter le géant chinois du streaming Tencent devant un tribunal américain, selon une décision de justice.
Les sites de streaming pirates destinés à un public sinophone ne sont généralement pas une priorité pour les services anti-piratage d'Hollywood. Cela s'applique également à Olevod. Ce site, qui opère depuis les domaines .com et .tv, figure… Lire la suite
Un développeur ukrainien de ransomware condamné à près de 13 ans de prison
Un tribunal zurichois a condamné un Ukrainien à 12 ans et neuf mois de prison et l'a interdit de séjour en Suisse pendant dix ans pour avoir développé un rançongiciel ayant servi à faire chanter des entreprises… Lire la suite
Le FBI résorbe un retard de 1,8 million d'échantillons d'ADN en attente de traitement, alors qu'il accélère le déploiement du test ADN rapide.
Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) affirme avoir résorbé un important retard dans le traitement des données ADN. À son apogée, environ 1,81 million d'échantillons collectés par le gouvernement fédéral attendaient d'être convertis en profils biométriques consultables, ce… Lire la suite
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