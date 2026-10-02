Coups de filet & sanctions : 14 opérations contre la cybercriminalité du 2 octobre 2026 (dont Interpol)

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Interpol a coordonné en juin à Tunis l’opération « Operation Shams II » : 28 agents de 11 pays ont extrait plus de 100’000 images faciales en ligne, constituant près de 6’400 visages uniques utilisables dans l’IFRS, avec 126 suspects déjà identifiés.

Le Department of Justice a gelé 84 millions de dollars sur des comptes de la société de paiements Capstone, l’accusant d’activité non autorisée et d’avoir aidé des escrocs (fraude par usurpation d’identité) à convertir des fonds volés en stablecoins.

À Indianapolis, cinq policiers ont été inculpés pour fraude et faute professionnelle après un usage non autorisé de caméras Flock (lecteurs de plaques). Une enquête évoque près de 4’000 recherches de plaques en 10 mois, sur un parc municipal de 300 caméras environ.

Un ressortissant kosovar a plaidé coupable d’avoir opéré Rydox, une place de marché illégale vendant des données personnelles volées, des identifiants de connexion, des cartes bancaires et des outils de cybercriminalité ; il encourt jusqu’à 22 ans de prison.

Les extraits de la semaine illustrent une intensification des actions judiciaires et opérationnelles contre des usages criminels ou abusifs de données et d’infrastructures numériques. Interpol dit avoir constitué un jeu de données biométriques exploitable via son système de reconnaissance faciale, tandis que le Department of Justice a saisi 84 millions de dollars visant une société de paiements soupçonnée de faciliter des flux liés à des escroqueries. Dans le même temps, des détournements d’outils de surveillance (caméras de lecture de plaques) font l’objet de poursuites, et un administrateur de marketplace illégale a reconnu des faits portant sur la vente d’identifiants et de données volées. D’autres dossiers portent sur phishing, ransomware, extorsion et bases biométriques.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

L'administrateur de la plateforme Rydox plaide coupable et risque 22 ans de prison. Un ressortissant kosovar a plaidé coupable d'avoir exploité Rydox, une importante plateforme de vente en ligne illégale qui commercialisait des informations personnelles volées, des identifiants de connexion, des données de cartes de crédit et des outils de… Lire la suite

L'opérateur du ransomware Ryuk condamné à 2 ans de prison Un ressortissant arménien de 35 ans a été condamné à deux ans de prison pour son implication dans une série d'attaques de ransomware Ryuk perpétrées alors qu'il résidait en Ukraine et en Russie entre 2019 et 2020,… Lire la suite

Un développeur ukrainien de ransomware condamné à près de 13 ans de prison Un tribunal zurichois a condamné un Ukrainien à 12 ans et neuf mois de prison et l'a interdit de séjour en Suisse pendant dix ans pour avoir développé un rançongiciel ayant servi à faire chanter des entreprises… Lire la suite