Data leaks : 11 fuites de données majeures du 1 octobre 2026 (dont ShinyHunters)

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Le groupe criminel ShinyHunters affirme avoir pénétré un serveur interne du FBI dédié au recrutement et détenir des données personnelles d’agents de l’agence fédérale.

Aesto a indiqué cette semaine à des régulateurs fédéraux qu’une cyberattaque survenue en décembre dernier a entraîné la fuite d’informations sensibles concernant plus de 9,5 millions de personnes.

Dans la nuit du vendredi 18 septembre, le site de fuite Tor utilisé par le gang de ransomware Cl0p pour exposer et faire pression sur ses victimes a été vandaliser, ShinyHunters revendiquant l’action.

Google a écopé d’une amende de plus de 400 millions d’euros infligée par la Data Protection Commission (DPC) en Irlande, liée au traitement des données de localisation et à des accusations de suivi constant sur mobile.

Les informations de la semaine mettent en avant une forte exposition de données (santé chez Aesto, données personnelles revendiquées par ShinyHunters, et mots de passe en clair dans une compromission WordPress), tandis que plusieurs régulateurs sanctionnent ou enquêtent (amende de la DPC contre Google, enquête au Canada sur IDScan, amende en Suède visant Miljödata). Sur le plan technique, une attaque de chaîne d’approvisionnement est citée avec le vol de code source chez CrowdSec, et des chercheurs décrivent des fuites d’activité via des systèmes de notification de fichiers sur Windows, Linux et Android.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

ShinyHunters affirme avoir piraté le site de fuites sur le dark web de Cl0p. Dans la nuit du vendredi 18 septembre, le site Tor utilisé par le groupe de ransomware Cl0p pour identifier et faire pression sur ses victimes a été défiguré. Un autre groupe criminel a revendiqué l'attaque, selon BleepingComputer…. Lire la suite