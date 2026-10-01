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Data leaks : 11 fuites de données majeures du 1 octobre 2026 (dont ShinyHunters)

Globe stylisé et panneaux de données affichant plusieurs cadenas lumineux évoquant la protection des réseaux et la sécurisation globale
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Le groupe criminel ShinyHunters affirme avoir pénétré un serveur interne du FBI dédié au recrutement et détenir des données personnelles d’agents de l’agence fédérale.
  • Aesto a indiqué cette semaine à des régulateurs fédéraux qu’une cyberattaque survenue en décembre dernier a entraîné la fuite d’informations sensibles concernant plus de 9,5 millions de personnes.
  • Dans la nuit du vendredi 18 septembre, le site de fuite Tor utilisé par le gang de ransomware Cl0p pour exposer et faire pression sur ses victimes a été vandaliser, ShinyHunters revendiquant l’action.
  • Google a écopé d’une amende de plus de 400 millions d’euros infligée par la Data Protection Commission (DPC) en Irlande, liée au traitement des données de localisation et à des accusations de suivi constant sur mobile.

Les informations de la semaine mettent en avant une forte exposition de données (santé chez Aesto, données personnelles revendiquées par ShinyHunters, et mots de passe en clair dans une compromission WordPress), tandis que plusieurs régulateurs sanctionnent ou enquêtent (amende de la DPC contre Google, enquête au Canada sur IDScan, amende en Suède visant Miljödata). Sur le plan technique, une attaque de chaîne d’approvisionnement est citée avec le vol de code source chez CrowdSec, et des chercheurs décrivent des fuites d’activité via des systèmes de notification de fichiers sur Windows, Linux et Android.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le gang ShinyHunters annonce avoir piraté le FBI

Le gang ShinyHunters annonce avoir piraté le FBI

DCOD Cybersécurité

Le groupe criminel ShinyHunters affirme détenir les données personnelles d'agents du FBI après avoir pénétré un serveur interne dédié au recrutement. Lire la suite

Les données de santé de plus de 9,5 millions de personnes ont fuité du système d'enregistrement Aesto.

Les données de santé de plus de 9,5 millions de personnes ont fuité du système d'enregistrement Aesto.

therecord.media

La société de données de santé Aesto a informé cette semaine les autorités fédérales que les informations sensibles de plus de 9,5 millions de personnes avaient fuité lors d'une cyberattaque en décembre dernier. Lire la suite

ShinyHunters affirme avoir piraté le site de fuites sur le dark web de Cl0p.

ShinyHunters affirme avoir piraté le site de fuites sur le dark web de Cl0p.

thenextweb.com

Dans la nuit du vendredi 18 septembre, le site Tor utilisé par le groupe de ransomware Cl0p pour identifier et faire pression sur ses victimes a été défiguré. Un autre groupe criminel a revendiqué l'attaque, selon BleepingComputer…. Lire la suite

Google a été condamné à une amende de plus de 400 millions d'euros par l'autorité de régulation irlandaise pour son utilisation des données de géolocalisation.

Google a été condamné à une amende de plus de 400 millions d'euros par l'autorité de régulation irlandaise pour son utilisation des données de géolocalisation.

Technology | The Guardian

L'organisme de surveillance indique que les utilisateurs n'étaient peut-être pas conscients que leurs informations étaient utilisées pour cibler les publicités ou déduire leurs centres d'intérêt. Google a été condamné à une amende de plus de 400 millions… Lire la suite

Des pirates informatiques s'introduisent dans un site WordPress gouvernemental et dérobent 18 566 enregistrements contenant des mots de passe en clair.

Des pirates informatiques s'introduisent dans un site WordPress gouvernemental et dérobent 18 566 enregistrements contenant des mots de passe en clair.

cyberpress.org

Cette intrusion s'inscrivait dans une campagne plus vaste ciblant des installations WordPress vulnérables à travers le monde. L'activité, qui a débuté le 7 mai 2026, a été attribuée à un seul acteur malveillant, vraisemblablement un opérateur sinophone,… Lire la suite

CrowdSec confirme le vol de code source lors d'une attaque sur la chaîne d'approvisionnement

CrowdSec confirme le vol de code source lors d'une attaque sur la chaîne d'approvisionnement

www.securityweek.com

La société de cybersécurité estime que la fuite de données est due à l'attaque de la chaîne d'approvisionnement TanStack survenue en mai 2026. Cet article « CrowdSec confirme le vol de code source lors d'une attaque de la… Lire la suite

Les mots de passe volés exposent les fournisseurs d'eau américains aux pirates informatiques.

Les mots de passe volés exposent les fournisseurs d'eau américains aux pirates informatiques.

techcrunch.com

Des chercheurs affirment qu'une autre menace imminente plane sur certaines des infrastructures critiques les plus importantes des États-Unis. Lire la suite

L'organisme de réglementation canadien ouvre une enquête sur IDScan pour violation présumée des lois sur la protection des données.

L'organisme de réglementation canadien ouvre une enquête sur IDScan pour violation présumée des lois sur la protection des données.

therecord.media

L’enquête, annoncée lundi, portera sur les pratiques de sécurité d’IDScan et déterminera si les notifications aux victimes étaient adéquates en vertu de la loi fédérale canadienne sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, a… Lire la suite

Un entrepreneur du gouvernement a divulgué un accès aux dossiers d'immigration

Un entrepreneur du gouvernement a divulgué un accès aux dossiers d'immigration

The Register – Security

une histoire inquiétante met en scène des entreprises sous contrat avec le gouvernement qui, pour se simplifier la vie, ont sacrifié la sécurité d'informations sensibles. Lire la suite

La Suède inflige une amende de 183 000 dollars à Environmental Data pour une infraction ayant affecté 2,2 millions de personnes.

La Suède inflige une amende de 183 000 dollars à Environmental Data pour une infraction ayant affecté 2,2 millions de personnes.

BleepingComputer.com

L’autorité suédoise de protection des données, l’IMY, a infligé une amende de 183 000 dollars (1,8 million de couronnes suédoises) au fournisseur de systèmes informatiques Miljödata pour des mesures de sécurité insuffisantes ayant entraîné une violation de données… Lire la suite

Les systèmes de notification de fichiers Windows, Linux et Android présentent des fuites d'activité utilisateur.

Les systèmes de notification de fichiers Windows, Linux et Android présentent des fuites d'activité utilisateur.

www.securityweek.com

Des chercheurs ont démontré que les systèmes de notification de modification de fichiers peuvent divulguer l'horodatage des frappes au clavier, l'activité de navigation et les événements multimédias WhatsApp. Lire la suite

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