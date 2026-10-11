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Cybersécurité : 12 actualités majeures du 11 octobre 2026 (dont le Danemark)

Lignes de code informatique bleues et lumineuses sur fond noir, illustrant le concept de vibe coding et ses enjeux de sécurité informatique, avec le logo dcod.ch visible dans le coin inférieur droit.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Le registre civil national danois (CPR) signale une fuite de données touchant environ 8,8 millions de personnes, après l’utilisation détournée d’un accès légitime d’une entreprise privée et une attaque par brute force.
  • Sous pression de l’administration américaine, le Canada, la Lituanie et le Service européen pour l’action extérieure (EEAS) ont retiré leur parrainage visible de la conférence #Disinfo2026, visant notamment un panel sur les menaces FIMI.
  • Le service de renseignement néerlandais AIVD alerte que les voitures connectées peuvent exposer des informations sensibles à des acteurs étatiques, sur la base de recherches universitaires évoquant des échanges avec des services tiers via des applications.
  • La Norvège prépare un projet de loi pour interdire temporairement, dans certains lieux publics, des lunettes connectées avec caméra (Meta), notamment dans les écoles, crèches, hôpitaux, musées, centres commerciaux et événements.

La semaine met en évidence plusieurs risques liés à l’exposition et à l’exploitation de données, qu’ils proviennent du registre national danois, d’objets connectés ou d’infrastructures réseau. Au Danemark, une attaque combinant détournement d’accès et brute force a compromis des données d’habitants à grande échelle. Aux Pays-Bas et en Norvège, les autorités s’inquiètent de la collecte et de l’enregistrement permis par les voitures connectées et des smart glasses. Côté opérations et politiques publiques, Microsoft annonce l’arrêt futur des correctifs sur certaines versions de Windows, tandis qu’un pic de VPN-over-DNS a saturé l’observation DNS, et que des actions judiciaires et diplomatiques visent TP-Link et une conférence sur la désinformation.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

La fuite de données du registre de population danois touche 8,8 millions de personnes.

La fuite de données du registre de population danois touche 8,8 millions de personnes.

BleepingComputer.com

Fuite de données au registre de la population danoise : 8,8 millions de personnes concernées Le Registre central de la population du Danemark (CPR) signale une fuite de données ayant exposé les informations personnelles d'environ 8,8 millions… Lire la suite

L'UE retire son parrainage de la conférence sur la désinformation à la demande de l'administration américaine.

L'UE retire son parrainage de la conférence sur la désinformation à la demande de l'administration américaine.

Technology | The Guardian

L’administration américaine a fait pression sur plusieurs pays pour qu’ils retirent leur parrainage d’une importante conférence européenne sur la désinformation. Le Canada, la Lituanie et le service diplomatique de l’UE ont finalement accepté de le faire, selon… Lire la suite

Les services de renseignement néerlandais mettent en garde contre le risque que les voitures connectées exposent des données sensibles à des espions.

Les services de renseignement néerlandais mettent en garde contre le risque que les voitures connectées exposent des données sensibles à des espions.

Cyber Insider

Les services de renseignement néerlandais ont averti que les voitures connectées peuvent exposer des informations sensibles à des acteurs étatiques. Cette alerte repose en grande partie sur une étude universitaire publiée le mois dernier, qui a révélé… Lire la suite

La Norvège prévoit d'interdire temporairement les lunettes intelligentes dans certains lieux publics.

La Norvège prévoit d'interdire temporairement les lunettes intelligentes dans certains lieux publics.

Technology | The Guardian

Les lunettes Meta équipées de caméras sont déjà soumises à des restrictions au Royaume-Uni et aux États-Unis en raison des craintes d'enregistrement clandestin. La Norvège envisage d'interdire temporairement les lunettes intelligentes dans certains lieux publics, face à… Lire la suite

Microsoft : Les appareils Windows obsolètes ne recevront plus de mises à jour de sécurité

Microsoft : Les appareils Windows obsolètes ne recevront plus de mises à jour de sécurité

BleepingComputer.com

Microsoft indique que les appareils exécutant des versions non prises en charge de Windows cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité après le renouvellement des certificats Windows Update de l'année prochaine. Lire la suite

L'activité iranienne de VPN sur DNS génère 40 milliards d'observations DNS pendant le conflit militaire

L'activité iranienne de VPN sur DNS génère 40 milliards d'observations DNS pendant le conflit militaire

GBHackers On Security

Une augmentation sans précédent des activités suspectées d'utiliser des VPN iraniens via DNS a été récemment révélée, un seul domaine ayant généré 40 milliards d'observations DNS passives en quelques jours. Lire la suite

Le Royaume-Uni et l'Allemagne s'associent pour lutter contre les cyberattaques russes alors qu'une réévaluation du Brexit se profile.

Le Royaume-Uni et l'Allemagne s'associent pour lutter contre les cyberattaques russes alors qu'une réévaluation du Brexit se profile.

The Register – Security

Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont annoncé un partenariat pour lutter contre les cyberattaques et le sabotage, notamment en provenance de Russie Lire la suite

Un tribunal bloque une réglementation de l'Utah relative aux VPN en raison de contrôles de localisation impossibles.

Un tribunal bloque une réglementation de l'Utah relative aux VPN en raison de contrôles de localisation impossibles.

Cyber Insider

Un juge fédéral a bloqué l'obligation, en vigueur dans l'Utah, pour les sites web pour adultes d'identifier physiquement leurs utilisateurs sur le territoire de l'État, même lorsqu'ils masquent leur localisation à l'aide d'un VPN. Lire la suite

Des États américains poursuivent le fabricant de kits électroniques TP-Link en raison des risques liés à la Chine.
The Register – Security

Des États américains poursuivent le fabricant d'équipements informatiques TP-Link en raison des risques liés à la Chine. Le fabricant de routeurs rejette les accusations selon lesquelles il aurait induit ses clients en erreur concernant la protection des… Lire la suite

Des conversations divulguées révèlent qu'un réseau d'extorsion russe infiltrait des « agents » dans des cabinets d'avocats américains.

Des conversations divulguées révèlent qu'un réseau d'extorsion russe infiltrait des « agents » dans des cabinets d'avocats américains.

therecord.media

Dans des conversations divulguées, des membres suivent des dizaines de victimes, négocient des paiements de plusieurs millions de dollars et dirigent des agents basés aux États-Unis qu'ils appellent « agents ». Lire la suite

Un important centre de données de Yandex en Russie a été touché par une frappe de drone ukrainienne.

Un important centre de données de Yandex en Russie a été touché par une frappe de drone ukrainienne.

therecord.media

Une frappe de drone contre un important centre de données de Yandex a provoqué une perturbation significative du réseau du géant technologique russe, la connectivité chutant à environ 70 % de son niveau normal. Lire la suite

Sommet de Genève sur l'IA 2027 : Le Parlement suisse soutient des normes minimales relatives aux risques extrêmes liés à l'IA

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Sommet de Genève sur l'IA 2027 : Le Parlement suisse soutient des normes minimales sur les risques extrêmes liés à l'IA Lire la suite

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