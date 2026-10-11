Cybersécurité : 12 actualités majeures du 11 octobre 2026 (dont le Danemark)

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Le registre civil national danois (CPR) signale une fuite de données touchant environ 8,8 millions de personnes, après l’utilisation détournée d’un accès légitime d’une entreprise privée et une attaque par brute force.

Sous pression de l’administration américaine, le Canada, la Lituanie et le Service européen pour l’action extérieure (EEAS) ont retiré leur parrainage visible de la conférence #Disinfo2026, visant notamment un panel sur les menaces FIMI.

Le service de renseignement néerlandais AIVD alerte que les voitures connectées peuvent exposer des informations sensibles à des acteurs étatiques, sur la base de recherches universitaires évoquant des échanges avec des services tiers via des applications.

La Norvège prépare un projet de loi pour interdire temporairement, dans certains lieux publics, des lunettes connectées avec caméra (Meta), notamment dans les écoles, crèches, hôpitaux, musées, centres commerciaux et événements.

La semaine met en évidence plusieurs risques liés à l’exposition et à l’exploitation de données, qu’ils proviennent du registre national danois, d’objets connectés ou d’infrastructures réseau. Au Danemark, une attaque combinant détournement d’accès et brute force a compromis des données d’habitants à grande échelle. Aux Pays-Bas et en Norvège, les autorités s’inquiètent de la collecte et de l’enregistrement permis par les voitures connectées et des smart glasses. Côté opérations et politiques publiques, Microsoft annonce l’arrêt futur des correctifs sur certaines versions de Windows, tandis qu’un pic de VPN-over-DNS a saturé l’observation DNS, et que des actions judiciaires et diplomatiques visent TP-Link et une conférence sur la désinformation.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

La Norvège prévoit d'interdire temporairement les lunettes intelligentes dans certains lieux publics. Les lunettes Meta équipées de caméras sont déjà soumises à des restrictions au Royaume-Uni et aux États-Unis en raison des craintes d'enregistrement clandestin. La Norvège envisage d'interdire temporairement les lunettes intelligentes dans certains lieux publics, face à… Lire la suite