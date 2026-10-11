Observatoire cybersécurité
Les derniers articles
Suivez en direct
NouveauObservatoire cybersécurité des infrastructures critiques suisses · cantons, communes, finance, hôpitauxObservatoire des infrastructures critiques suissesDécouvrir l’analyse

Exploit.in : au cœur d’un forum hacker russe de 2005 à 2008

Drapeaux de la Russie recouvert de code binaire numérique et du mot Forum, illustrant l'analyse historique du forum cybercriminel Exploit.in.
L’archive du forum Exploit.in révèle que plus de deux cents membres actifs dès 2005 participent encore aux opérations d’extorsion et de rançongiciel.

TL;DR : L’essentiel

  • L’analyse d’une base de données d’Exploit.in entre le 18 février 2005 et la fin mai 2008 révèle les débuts de la plateforme russophone, comptant 9 647 membres inscrits et plus de 80 000 messages techniques ou personnels.
  • Les discussions mélangeaient la vente de réseaux de machines compromises et le partage de cartes bancaires avec des échanges quotidiens sur l’automobile, tandis que deux tiers des membres inscrits n’ont jamais publié le moindre message.
  • Le croisement des données avec des espaces cybercriminels récents montre que 205 pseudonymes uniques apparus dès 2005 sont toujours actifs sur des plateformes d’extorsion contemporaines comme XSS, RAMP ou BreachForums.

L’examen d’une archive historique du forum russophone Exploit.in a mis en lumière la longévité inattendue de ses membres initiaux au sein de l’écosystème cybercriminel contemporain. Selon l’analyse publiée par Ransomnews, la base de données couvrant la période entre le 18 février 2005 et la fin mai 2008 rassemble 9 647 membres inscrits et plus de 80 000 messages répartis dans trente-cinq sections. Cette plateforme logicielle Invision Power Board hébergeait alors des annonces de location de réseaux d’ordinateurs infectés, d’achat d’installations logicielles et de vol de numéros de messagerie ICQ, tout en accueillant des échanges banals d’adolescents sur la préparation automobile, la musique ou la téléphonie mobile.

Le forum organisait déjà une hiérarchie stricte avec deux sections fermées préfigurant la sélection moderne des affiliés dans les attaques par rançongiciel. L’accès à ces espaces protégés exigeait des parrainages pour consulter des listes de serveurs mandataires, des numéros de cartes bancaires volées ou des accès à des serveurs distants. En l’absence de services de tiers de confiance rémunérés, qui représentent aujourd’hui près de 12% des échanges sur RAMP et un peu moins de 9% sur XSS, la confiance reposait uniquement sur des listes publiques répertoriant les utilisateurs fiables et les fraudeurs. L’activité s’intensifiait chaque soir vers vingt-deux heures à Moscou, portée par un noyau dur de (seulement) nonante membres réguliers tandis qu’un peu plus de 60% des inscrits n’ont jamais posté.

La comparaison de ces profils historiques avec les archives récentes de cinq plateformes d’extorsion a identifié 205 pseudonymes distinctifs de cette époque toujours actifs sur des forums spécialisés comme RAMP ou BreachForums. Parmi ces comptes pionniers, vingt-six avaient publié au moins vingt messages sur Exploit.in et treize en comptaient plus d’une centaine, dont un modérateur cumulant 1 451 publications désormais repéré dans deux bases modernes. L’auteur de la recherche a choisi de taire ces identifiants pour ne pas cibler des personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Pour approfondir le sujet

RAMP saisi : Le FBI neutralise le forum russe du ransomware

RAMP saisi : Le FBI neutralise le forum russe du ransomware

dcod.ch

Le FBI a saisi RAMP, forum clé du ransomware. Cette opération expose les données de 14 000 pirates et sème la méfiance dans l'écosystème criminel. Lire la suite

Fuite BreachForums : 324 000 cybercriminels identifiés

Fuite BreachForums : 324 000 cybercriminels identifiés

dcod.ch

L'impunité s'effondre : BreachForums expose 324 000 profils. Une mine d'or pour la justice et la fin de l'anonymat pour cette sphère cybercriminelle. Lire la suite

Démantèlement du forum XSS : un nouveau coup contre l’écosystème cybercriminel

Démantèlement du forum XSS : un nouveau coup contre l’écosystème cybercriminel

dcod.ch

L’arrestation de l’administrateur du forum XSS.is inflige un nouveau revers aux réseaux cybercriminels et aux plateformes qui soutiennent le commerce illicite en ligne. Lire la suite

Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Hacking pour débutant: Le guide complet pour débuter en cybersécurité

La plupart des gens pensent que le hacking est quelque chose de magique, ou que les hackers sont nés avec ce talent de pouvoir pénétrer dans les ordinateurs et les réseaux. Ce n'est pas vrai.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Protéger-vous des hackers en déjouant toutes leurs techniques d'espionnage et d'intrusions et mettez en place une stratégie de cybersécurité dans votre entreprise grâce à ce livre 2 en 1.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.

Soutenir la veille DCOD

DCOD est un site 100% indépendant, maintenu en accès libre grâce à ses lecteurs. Si cette veille cyber vous est utile, un café aide à la faire vivre et à couvrir les frais techniques.

☕ Offrir un café

Merci !Votre café fait vivre la veille.