Die EU, Kanada und Litauen ziehen nach Druck seitens des US-Aussenministeriums ihre Unterstützung für #Disinfo2026 in Vilnius zurück.

Die EU, Kanada und Litauen haben laut „The Guardian“ nach Demarchen des US-Aussenministeriums ihre offizielle Unterstützung für die Konferenz #Disinfo2026, die in Vilnius stattfand, zurückgezogen. Die Veranstaltung, die am 7. und 8. Oktober dieses Jahres von der Brüsseler Nichtregierungsorganisation EU Disinfo Lab organisiert wurde, brachte Forscher, Journalisten, Technologen und Entscheidungsträger zum Thema Bekämpfung von Informationsmanipulation zusammen. Einige Tage vor Beginn der Veranstaltung verschwanden die Logos von Unterstützern wie dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), dem litauischen Aussenministerium und Global Affairs Canada von der Website, und auf gedruckten Materialien wurden weisse Aufkleber angebracht. Grund dafür war mindestens eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „USA as a FIMI threat: acknowledge, adapt, push back“, in der die Vereinigten Staaten als Akteur der „foreign information manipulation and interference“ (FIMI) bezeichnet wurden – ein Begriff, der auf EU-Seite zur Beschreibung von Einflussoperationen verwendet wird.

Laut POLITICO wurden die US-Botschaften in Europa und bei der EU in einem diplomatischen Schreiben des Aussenministeriums aufgefordert, die „Bedenken“ Washingtons zum Ausdruck zu bringen und zu prüfen, ob die Regierungen der Gastländer diese Einschätzung akzeptieren würden. Die litauischen, kanadischen und europäischen Behörden begründeten ihren Rückzug damit, dass das Programm nicht mit ihren offiziellen Standpunkten „im Einklang“ stehe, obwohl das Programm bereits seit Monaten angekündigt war. The Guardian berichtet jedoch, dass die EU die Konferenz trotz des Rückzugs als Sponsor weiterhin finanziell unterstützt.

Die Konferenz fand dennoch statt, und laut POLITICO stehen weiterhin Vertreter aus Norwegen, Rumänien und Polen auf dem Programm. The Guardian berichtet, dass eine französische diplomatische Quelle im Quai d’Orsay erklärt habe, sie sehe „keinen Grund“, die Zusagen zur Unterstützung der Veranstaltung zu ändern. Vor diesem Hintergrund wird in demselben Artikel erwähnt, dass auch Litauen bestrebt ist, seine militärischen Beziehungen zu Washington zu festigen, und sich bereit erklärt hat, einen ständigen US-Stützpunkt zu finanzieren, während seit 2019 bereits fast 1.000 US-Soldaten im Rotationsdienst im Land stationiert sind.

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