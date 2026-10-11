Observatoire cybersécurité
Les derniers articles
Suivez en direct
NeuCybersicherheits-Observatorium der kritischen Infrastrukturen der Schweiz · Kantone, Gemeinden, Finanzen, SpitälerObservatorium der kritischen Infrastrukturen der SchweizAnalyse ansehen

Die USA entziehen #Disinfo2026 offizielle Unterstützungen

Sur un fond vert vif, une feuille de papier blanche a été coupée en deux, séparant le mot « DISINFORMATION » écrit en lettres capitales noires. Le petit morceau de gauche, légèrement incliné, porte l'inscription « DIS », tandis que le grand morceau de droite affiche « INFORMATION ».
Die EU, Kanada und Litauen ziehen nach Druck seitens des US-Aussenministeriums ihre Unterstützung für #Disinfo2026 in Vilnius zurück.

Die EU, Kanada und Litauen haben laut „The Guardian“ nach Demarchen des US-Aussenministeriums ihre offizielle Unterstützung für die Konferenz #Disinfo2026, die in Vilnius stattfand, zurückgezogen. Die Veranstaltung, die am 7. und 8. Oktober dieses Jahres von der Brüsseler Nichtregierungsorganisation EU Disinfo Lab organisiert wurde, brachte Forscher, Journalisten, Technologen und Entscheidungsträger zum Thema Bekämpfung von Informationsmanipulation zusammen. Einige Tage vor Beginn der Veranstaltung verschwanden die Logos von Unterstützern wie dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), dem litauischen Aussenministerium und Global Affairs Canada von der Website, und auf gedruckten Materialien wurden weisse Aufkleber angebracht. Grund dafür war mindestens eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „USA as a FIMI threat: acknowledge, adapt, push back“, in der die Vereinigten Staaten als Akteur der „foreign information manipulation and interference“ (FIMI) bezeichnet wurden – ein Begriff, der auf EU-Seite zur Beschreibung von Einflussoperationen verwendet wird.

Laut POLITICO wurden die US-Botschaften in Europa und bei der EU in einem diplomatischen Schreiben des Aussenministeriums aufgefordert, die „Bedenken“ Washingtons zum Ausdruck zu bringen und zu prüfen, ob die Regierungen der Gastländer diese Einschätzung akzeptieren würden. Die litauischen, kanadischen und europäischen Behörden begründeten ihren Rückzug damit, dass das Programm nicht mit ihren offiziellen Standpunkten „im Einklang“ stehe, obwohl das Programm bereits seit Monaten angekündigt war. The Guardian berichtet jedoch, dass die EU die Konferenz trotz des Rückzugs als Sponsor weiterhin finanziell unterstützt.

Die Konferenz fand dennoch statt, und laut POLITICO stehen weiterhin Vertreter aus Norwegen, Rumänien und Polen auf dem Programm. The Guardian berichtet, dass eine französische diplomatische Quelle im Quai d’Orsay erklärt habe, sie sehe „keinen Grund“, die Zusagen zur Unterstützung der Veranstaltung zu ändern. Vor diesem Hintergrund wird in demselben Artikel erwähnt, dass auch Litauen bestrebt ist, seine militärischen Beziehungen zu Washington zu festigen, und sich bereit erklärt hat, einen ständigen US-Stützpunkt zu finanzieren, während seit 2019 bereits fast 1.000 US-Soldaten im Rotationsdienst im Land stationiert sind.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Weitere Informationen zu diesem Thema

#Disinfo2026 - Laboratoire de désinformation de l'UE

#Disinfo2026 – Laboratoire de désinformation de l'UE

disinfo.eu

Notre prochaine conférence annuelle, #Disinfo2026, aura lieu les 7 et 8 octobre 2026 à Vilnius, en Lituanie. Lire la suite

Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.

☕ Contribuer aux frais
Etiquettes

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Hacking pour débutant: Le guide complet pour débuter en cybersécurité

La plupart des gens pensent que le hacking est quelque chose de magique, ou que les hackers sont nés avec ce talent de pouvoir pénétrer dans les ordinateurs et les réseaux. Ce n'est pas vrai.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Protéger-vous des hackers en déjouant toutes leurs techniques d'espionnage et d'intrusions et mettez en place une stratégie de cybersécurité dans votre entreprise grâce à ce livre 2 en 1.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.

DCOD unterstützen

DCOD ist eine zu 100 % unabhängige Website, die dank ihrer Leserinnen und Leser frei zugänglich bleibt. Wenn Ihnen diese Cyber-News nützen, hilft ein Kaffee, sie am Leben zu erhalten und die technischen Kosten zu decken.

☕ Einen Kaffee spendieren

Danke!Ihr Kaffee hält die Cyber-News am Leben.