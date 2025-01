63 000 signalements dans la rétrospective 2024 de l’OFCS

En 2024, l’OFCS a enregistré 63 000 signalements, avec une forte augmentation des appels de menace et des arnaques ciblées.

En 2024, l’Office Fédéral de la Cybersécurité (OFCS) a enregistré 63 000 signalements. Ce chiffre représente une hausse notable de 13 000 cas par rapport à 2023. Le rapport entre les signalements de la population (90 %) et ceux des entreprises, associations ou autorités (10 %) reste inchangé.

Source : OFCS – Signalements par catégorie pour les semaines 1/2024 à 52/2024

Voici les principales tendances observées dans ce bilan des cybermenaces pour 2024.

Les appels de menace : une augmentation majeure

Les appels de menace se faisant passer pour les autorités ont fortement augmenté. En 2024, près de 22 000 signalements ont été enregistrés, contre 7 193 en 2023. Ces appels représentent plus d’un tiers des signalements totaux.

Les fluctuations observées révèlent des hausses marquées en mars et avril, traduisant une intensification des activités frauduleuses durant ces mois. Ces augmentations coïncident souvent avec des campagnes coordonnées de cybercriminels, cherchant à tirer parti d’événements spécifiques par exemple.

Hameçonnage et codes QR : des menaces variées

Les cas d’hameçonnage ont dépassé 12 000 signalements en 2024, soit 2 500 de plus qu’en 2023. Les courriels restent le vecteur principal, mais des techniques comme le système RCS et iMessage émergent pour contourner les filtres SMS. Les messages frauduleux au nom de Swisspass ou des banques restent fréquents.

Un nouveau phénomène concerne les codes QR malveillants. Ces codes, collés sur des dispositifs comme les horodateurs, redirigent vers des sites frauduleux ou installent des logiciels malveillants. Un exemple notable impliquait des lettres de fausses alertes météo, incitant les victimes à télécharger une application infectée.

Arnaques ciblées : fraudes au président et loteries

Les entreprises sont particulièrement visées par les arnaques au président, avec 716 cas signalés en 2024 contre 487 en 2023. Ces fraudes exploitent la hiérarchie pour pousser des employés à effectuer des virements frauduleux.

Les arnaques liées aux jeux de loterie ont triplé, atteignant plus de 3 400 signalements. Ces fraudes utilisent des noms d’entreprises connues pour inciter les victimes à partager des informations personnelles, parfois associées à des abonnements dissimulés.

Attaques par rançongiciels : moins fréquentes mais plus graves

Les attaques par rançongiciels ont diminué légèrement, passant de 109 cas en 2023 à 92 en 2024. Cependant, leur impact est de plus en plus grave. Les cybercriminels ciblent des victimes lucratives et intègrent souvent des fuites de données, augmentant les pertes par incident.

L’OFCS souligne l’importance des signalements pour mieux comprendre et prévenir les cybermenaces. Les tendances de 2024 montrent une adaptation constante des cybercriminels et un élargissement des méthodes de fraude. La vigilance et la coopération entre tous les acteurs restent donc essentielles comme le rappelle l’OFCS.

