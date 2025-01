Les actus cybersécurité de l’Europe (11 jan 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements significatifs ont marqué le domaine de la cybersécurité en Europe.

Au niveau européen, le Parlement européen a décidé de transférer sa direction générale chargée de la cybersécurité de Bruxelles à Strasbourg. Ce déménagement, prévu pour 2025, s’inscrit dans une réorganisation visant à renforcer la sécurité informatique des institutions européennes.

Sur le plan militaire, la France prévoit une réorganisation de sa stratégie numérique en 2025. Le ministère des Armées fusionnera quatre agences dédiées au numérique pour créer le Commissariat au numérique de défense (CND), visant à améliorer l’efficacité et la réactivité face aux défis technologiques contemporains.

Par ailleurs, le groupe français Atos enquête sur une possible cyberattaque revendiquée par le gang Space Bears, qui affirme avoir dérobé des données de l’entreprise et menace de les publier sous peu. Atos, déjà victime d’une attaque similaire en 2023, prend ces allégations au sérieux et mène des investigations approfondies.

En matière de cyberattaques, plusieurs villes françaises, dont Nice et Pau, ont vu leurs sites web ciblés par des hackers pro-russes lors des célébrations du Nouvel An. Ces attaques, revendiquées par le groupe Noname057(16), ont entraîné des perturbations temporaires, sans compromettre de données sensibles.

De plus, l’Italie a été la cible d’attaques par déni de service distribué (DDoS) menées par des groupes pro-russes, affectant notamment des sites gouvernementaux et des infrastructures critiques. Les autorités italiennes ont réussi à rétablir les services rapidement, tout en restant vigilantes face à la menace persistante.

Par ailleurs, Telegram a restreint l’accès à des canaux associés à des médias détenus par l’État russe dans plusieurs pays européens, notamment en France, Italie, Pologne, Belgique, et Pays-Bas. Cette décision vise à limiter la diffusion de propagande russe et à contrer les campagnes de désinformation en ligne. En réponse, la Russie a qualifié ces blocages de censure politique.

En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a exprimé des préoccupations concernant la protection des données personnelles des demandeurs d’emploi dans le cadre de la réforme de France Travail. La CNIL souligne que l’élargissement de l’accès aux données à de nouveaux partenaires accroît les risques de sécurité.

Les actus européennes de la semaine

La direction cyber du Parlement européen va s’installer à Strasbourg Une source parlementaire a indiqué, le 24 décembre 2024, que la direction générale du Parlement européen chargée de la cybersécurité allait déménager de Bruxelles à Strasbourg en 2025. Le service de communication du Parlement européen a confirmé peu après à… Lire la suite sur InCyber

Les chaînes Telegram des médias russes bloquées dans les pays européens Telegram a restreint l’accès aux chaînes d’information publiques russes dans plusieurs pays européens, dont la Pologne, la France et l’Italie. Telegram a bloqué l’accès aux chaînes de plusieurs médias d’information publics russes à travers l’Europe, notamment en Italie, en Pologne, en Tchéquie, en Belgique, en France,… Lire la suite sur Security Affairs

L’Italie confrontée à des attaques DDoS de la part de la Russie Samedi, une série de cyberattaques sophistiquées a touché neuf sites Internet du gouvernement italien, provoquant des perturbations sur plusieurs plateformes numériques clés. Parmi les sites touchés figurent ceux du ministère italien des Affaires étrangères, ainsi que les sites Internet officiels des deux principaux aéroports de Milan,… Lire la suite sur Cybersecurity Insiders

