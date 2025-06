L’hebdo cybersécurité (29 juin 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, le rapport 2025 d’INTERPOL sur les menaces numériques en Afrique met en évidence une progression significative de la cybercriminalité dans les régions de l’Ouest et de l’Est du continent. Plus de 30 % des actes criminels enregistrés dans ces zones sont liés à des cyberattaques, et deux tiers des pays concernés estiment que la cybercriminalité constitue une part moyenne à élevée des infractions totales. Ce constat souligne la nécessité de renforcer les compétences et les moyens de défense cyber dans ces régions.

Au Royaume-Uni, la mort d’un patient a été confirmée à la suite d’une attaque par ransomware (logiciel de rançon) perpétrée par le groupe Qilin contre l’entreprise de services médicaux Synnovis, prestataire du service public de santé NHS. Survenue en juin 2024, cette attaque a entraîné des perturbations majeures dans les analyses et les soins médicaux. Ce décès lié directement à une cyberattaque met en évidence les conséquences humaines concrètes de la cybercriminalité et rappelle l’impératif de mieux protéger les infrastructures critiques de santé.

En Russie, quatre membres du groupe criminel REvil, reconnus coupables de fraude et de diffusion de logiciels malveillants, ont été libérés après leur procès. Le tribunal a estimé que leur temps de détention avant le jugement couvrait leur condamnation. Bien que leurs actions aient ciblé des citoyens américains, les faits jugés ne concernaient pas les attaques les plus connues du groupe REvil. Cette affaire soulève des interrogations sur la volonté des autorités russes de coopérer pleinement dans la lutte internationale contre les ransomwares.

Au Danemark, un projet de loi vise à protéger les individus contre les deepfakes, ces contenus numériques truqués qui imitent le visage, la voix ou le corps d’une personne. Le texte reconnaît à chaque citoyen un droit à la maîtrise de son apparence numérique. Cette initiative pourrait faire école en Europe, alors que les manipulations visuelles et sonores se multiplient sur les réseaux.

Aux États-Unis, la Chambre des représentants a décidé d’interdire l’utilisation de l’application WhatsApp sur les appareils professionnels des membres du personnel parlementaire. Cette mesure fait suite à des préoccupations relatives à la manière dont l’application gère le chiffrement et la sécurité des données, dans un contexte où la protection des communications institutionnelles est jugée prioritaire.

Microsoft annonce deux changements majeurs liés à ses systèmes Windows. D’une part, les utilisateurs de Windows 10 pourront continuer à recevoir gratuitement des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2026, à condition d’activer la sauvegarde dans le cloud ou d’utiliser des points de fidélité Microsoft Rewards. D’autre part, le célèbre « écran bleu de la mort » (indiquant une erreur système critique) sera remplacé par un « écran noir » dans Windows 11. Ce nouvel affichage, plus sobre, présentera directement les codes d’erreur et les pilotes en cause, améliorant la compréhension et la résolution des problèmes pour les utilisateurs.

Enfin, une annonce relayée par plusieurs médias a affirmé que 16 milliards d’identifiants avaient été dérobés dans une fuite de données présentée comme la plus importante jamais enregistrée. Plusieurs spécialistes du domaine nuancent toutefois cette alerte, indiquant qu’il s’agirait de compilations anciennes et redondantes de données issues de fuites précédentes. Ils pointent le manque de preuves tangibles et critiquent les réactions hâtives de certaines entreprises. Cette affaire souligne les dérives possibles d’une communication alarmiste, au détriment d’une information vérifiée.

Les actus cybersécurité de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée :

