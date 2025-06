Cybersécurité en Europe : actualités du 28 juin 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, les autorités européennes ont mené une vaste opération contre Archetyp Market, une place de marché illégale sur le dark web spécialisée dans la vente de drogues. Active depuis 2020, cette plateforme avait permis plus de 290 millions de dollars de transactions. L’opération, baptisée « Deep Sentinel », a mobilisé 300 policiers en Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne et en Suède. Son administrateur principal, un Allemand de 30 ans, a été arrêté à Barcelone. Les autorités ont saisi des serveurs et près de 9 millions de dollars. Cette coopération policière, avec Europol (l’agence européenne de police criminelle), Eurojust (la structure de coordination judiciaire de l’Union européenne) et les États-Unis, s’inscrit dans une série d’opérations visant à lutter contre les crimes en ligne.

Par ailleurs, la France est confrontée à une recrudescence d’agressions violentes contre des détenteurs de cryptomonnaies. Ces agressions, appelées « wrench attacks », consistent à forcer physiquement une personne à livrer ses codes d’accès à un portefeuille de crypto-actifs. Le dernier cas recensé a eu lieu à Maisons-Alfort, où un jeune homme de 23 ans a été enlevé et contraint de remettre un portefeuille électronique et 5 000 euros. Cette attaque porte à dix le nombre d’incidents de ce type en France depuis janvier, soit environ un tiers des cas connus dans le monde pour 2025. Ces agressions augmentent souvent lors des périodes de forte valorisation des cryptomonnaies. Elles inquiètent de plus en plus les autorités, notamment après l’enlèvement et la torture en janvier du cofondateur de l’entreprise française Ledger, spécialisée dans les portefeuilles sécurisés.

Enfin, plusieurs gouvernements européens réfléchissent à leur forte dépendance aux technologies et services numériques américains. Cette inquiétude est liée aux enjeux de souveraineté numérique et de sécurité des infrastructures critiques. L’idée est de réduire la vulnérabilité en diversifiant les fournisseurs technologiques et en renforçant les capacités européennes. Bien que ce débat ne soit pas nouveau, il gagne aujourd’hui en importance sur la scène politique.

Les actus européennes de la semaine

