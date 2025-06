Les dernières actus des cybercriminels (27 juin 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, une affaire de cybercriminalité transfrontalière retient l’attention en France : 14 jeunes individus sont jugés à Lyon pour leur implication dans une cyberattaque d’envergure contre Adecco, le géant suisse du travail temporaire. L’enquête remonte à 2022, lorsqu’un stagiaire de 19 ans aurait vendu ses identifiants d’accès à un réseau criminel sur le darkweb.

Dans un autre dossier judiciaire, un acteur-clé du groupe de ransomware Ryuk, spécialisé dans l’accès initial aux réseaux d’entreprises, a été extradé vers les États-Unis. Cette arrestation représente un coup porté aux infrastructures de ransomware en affaiblissant les opérations en amont, notamment l’accès initial aux systèmes victimes.

En Thaïlande, les autorités ont démantelé un groupe criminel opérant depuis un hôtel de Pattaya. L’organisation gérait à la fois des attaques par ransomware et un système de jeux d’argent illicites. L’opération souligne la diversification des activités cybercriminelles et l’ancrage physique de certaines structures malveillantes, parfois très éloignées du cliché du hacker isolé.

Les actions des États-Unis pour freiner les usages malveillants des cryptomonnaies se sont intensifiées cette semaine. Deux saisies majeures ont été annoncées : d’une part, plus de 225 millions de dollars en cryptoactifs liés à des escroqueries financières internationales, et d’autre part, 7,74 millions de dollars associés à un réseau mondial de travailleurs IT fictifs opérés par la Corée du Nord.

L’Europe, de son côté, a porté un coup majeur au marché noir en ligne. Europol et ses partenaires ont démantelé Archetyp Market, une place de marché du darkweb spécialisée dans la vente de drogues, y compris des opioïdes puissants comme le fentanyl. L’opération, coordonnée sur plusieurs pays, a conduit à l’arrestation de l’administrateur principal, de modérateurs et de vendeurs majeurs. Avec plus de 600 000 utilisateurs et 250 millions d’euros de transactions estimées, la plateforme figurait parmi les plus actives du darkweb.

Enfin, aux Etats-Unis, un ancien analyste de la CIA a été condamné à 37 mois de prison pour avoir transmis des documents de défense nationale à des personnes non autorisées.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

