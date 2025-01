L’hebdo cybersécurité (12 jan 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

En 2024, les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont augmenté de manière significative. Plus de 494 millions de dollars ont été volés via des attaques de type « wallet drainer », ciblant plus de 300 000 portefeuilles. Une autre méthode utilisée impliquait des messages texte frauduleux qui ont permis de dérober 2 millions de dollars à des victimes, souvent en leur proposant de fausses opportunités d’emploi.

Le Département du Trésor américain a été victime d’une cyberattaque attribuée au groupe Silk Typhoon, soutenu par l’État chinois. Les attaquants ont infiltré les systèmes du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), cherchant probablement à collecter des informations sur des entités chinoises susceptibles d’être sanctionnées.

Des hackers ukrainiens ont gravement perturbé un fournisseur d’accès Internet russe, illustrant le rôle accru des cyberattaques dans les conflits géopolitiques modernes. Par ailleurs, la désinformation prorusse a trouvé un nouveau terrain sur le réseau social émergent Bluesky, mettant en exergue les défis de la modération des contenus et de la lutte contre les campagnes de désinformation.

Telegram a partagé des données concernant 2 253 utilisateurs avec les autorités américaines, soulevant des interrogations sur la protection de la vie privée sur cette plateforme présentée comme sécurisée. En parallèle, Proton a rencontré une panne mondiale en raison d’une migration vers Kubernetes et d’un changement logiciel, perturbant temporairement ses services axés sur la confidentialité.

Meta a annoncé la suppression de son programme de vérification des faits aux États-Unis, le remplaçant par des corrections communautaires inspirées des « notes communautaires » de la plateforme X. Cette initiative vise à réduire la censure tout en favorisant la participation des utilisateurs, bien qu’elle suscite des préoccupations concernant la propagation de contenus nuisibles.

Le gouvernement américain prévoit de lancer le programme « Cyber Trust Mark », un label de cybersécurité pour les appareils connectés, tels que les thermostats intelligents et les moniteurs pour bébés. Ce label permettra aux consommateurs d’évaluer rapidement la sécurité des produits, renforçant ainsi la confiance dans l’Internet des objets.

Des chercheurs ont reçu une récompense majeure pour avoir identifié une vulnérabilité sur la plateforme publicitaire de Facebook. Cette faille aurait pu permettre un accès non autorisé aux systèmes internes de l’entreprise, mettant en lumière les risques persistants liés à la sécurité des grandes plateformes.

En 2024, les départements gouvernementaux taïwanais ont été la cible de 2,4 millions de cyberattaques quotidiennes, principalement attribuées à des acteurs chinois. Ces attaques visaient les secteurs stratégiques, notamment les télécommunications, les transports et la défense, témoignant d’une intensification des tensions numériques entre les deux nations.

Enfin, des chercheurs ont découvert plus de 4 000 portes dérobées actives sur des domaines expirés. Ces backdoors, laissées par des compromissions précédentes, permettent à de nouveaux acteurs malveillants d’exploiter des systèmes déjà infiltrés, soulignant l’importance de surveiller les infrastructures abandonnées.

Les actus cybersécurité de la semaine

OpenAI envoyait des « dizaines de milliers » de requêtes au serveur pour tenter de télécharger l’intégralité du site de Triplegangers, qui héberge des centaines de milliers de photos. Lire la suite sur TechCrunch

(Re)découvrez la semaine passée: